La réaction décisive de Marquinhos, qui a repris le ballon repoussé après l'arrêt initial de Jeffrey de Lange, a mis en lumière les instincts affûtés du défenseur central dans la surface adverse. Ce but a constitué la récompense parfaite de la domination des visiteurs, après qu'ils ont résisté aux tentatives de Pierre-Emile Hojbjerg et Neal Maupay en première période. Préserver ce court avantage face à dix joueurs a permis à l'équipe d'Enrique de repartir du Vélodrome, dans une atmosphère hostile, avec le maximum de points.