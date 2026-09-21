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Marquinhos en héros alors que le Paris Saint-Germain vient à bout de l’Olympique de Marseille réduit à 10 dans un Classique électrique
Marquinhos porte le coup décisif
Le tournant est intervenu en seconde période lorsque le remplaçant Ferran Torres a marqué de la tête sur un centre millimétré de Desire Doue pour donner l’avantage au PSG. Marseille a égalisé grâce à une finition à bout portant d’Angel Gomes après une combinaison rapide avec Amine Gouiri. Cependant, Marquinhos a redonné l’avantage aux visiteurs presque immédiatement en profitant d’un ballon mal repoussé sur corner, avant que Timothy Weah ne soit expulsé pour un deuxième carton jaune.
- AFP
Le capitaine assure des points cruciaux
La réaction décisive de Marquinhos, qui a repris le ballon repoussé après l'arrêt initial de Jeffrey de Lange, a mis en lumière les instincts affûtés du défenseur central dans la surface adverse. Ce but a constitué la récompense parfaite de la domination des visiteurs, après qu'ils ont résisté aux tentatives de Pierre-Emile Hojbjerg et Neal Maupay en première période. Préserver ce court avantage face à dix joueurs a permis à l'équipe d'Enrique de repartir du Vélodrome, dans une atmosphère hostile, avec le maximum de points.
Des fortunes contrastées définissent la rivalité
Ce succès arraché de haute lutte n’a marqué que la deuxième victoire du PSG en Ligue 1 cette saison, après un début inhabituellement poussif avec trois matches sans succès. La prise des trois points a permis aux quintuples champions en titre de remonter à la sixième place, à cinq points du leader, Monaco. À l’inverse, une quatrième défaite en cinq matches a fait plonger Marseille directement dans la zone de relégation, signant son pire début de saison depuis l’exercice 2011-2012.
- PsnewZ
La compétition nationale reprend en octobre
La Ligue 1 entre désormais dans la trêve internationale avant la reprise du championnat de France le 10 octobre. Le PSG retrouvera la scène nationale en recevant le promu Le Mans lors de la sixième journée, avec l’objectif de réduire l’écart sur Monaco en tête du classement. De son côté, Marseille doit profiter pleinement de cette pause de trois semaines pour se remobiliser avant un déplacement crucial à Troyes le lendemain, afin d’enrayer sa chute et de sortir de la zone de relégation.
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