Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
imago-sport-1083600113.jpgPsnewZ
Adhe Makayasa
Traduit par

Marquinhos en héros alors que le Paris Saint-Germain vient à bout de l’Olympique de Marseille réduit à 10 dans un Classique électrique

Marquinhos
Marseille vs Paris Saint-Germain
Marseille
Paris Saint-Germain
Ligue 1

Le capitaine du Paris Saint-Germain, Marquinhos, s'est révélé décisif en offrant la victoire aux champions en titre, qui ont arraché un succès 2-1 contre leur rival marseillais, réduit à dix, lors d'un Classique bouillant au stade Vélodrome. Cette victoire acquise de haute lutte permet à l'équipe de Luis Enrique de remonter à la sixième place de Ligue 1, tout en enfonçant un peu plus son grand rival, toujours englué dans la zone de relégation.

  • Marquinhos porte le coup décisif

    Le tournant est intervenu en seconde période lorsque le remplaçant Ferran Torres a marqué de la tête sur un centre millimétré de Desire Doue pour donner l’avantage au PSG. Marseille a égalisé grâce à une finition à bout portant d’Angel Gomes après une combinaison rapide avec Amine Gouiri. Cependant, Marquinhos a redonné l’avantage aux visiteurs presque immédiatement en profitant d’un ballon mal repoussé sur corner, avant que Timothy Weah ne soit expulsé pour un deuxième carton jaune.

    • Publicité
  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-PSGAFP

    Le capitaine assure des points cruciaux

    La réaction décisive de Marquinhos, qui a repris le ballon repoussé après l'arrêt initial de Jeffrey de Lange, a mis en lumière les instincts affûtés du défenseur central dans la surface adverse. Ce but a constitué la récompense parfaite de la domination des visiteurs, après qu'ils ont résisté aux tentatives de Pierre-Emile Hojbjerg et Neal Maupay en première période. Préserver ce court avantage face à dix joueurs a permis à l'équipe d'Enrique de repartir du Vélodrome, dans une atmosphère hostile, avec le maximum de points.

  • Des fortunes contrastées définissent la rivalité

    Ce succès arraché de haute lutte n’a marqué que la deuxième victoire du PSG en Ligue 1 cette saison, après un début inhabituellement poussif avec trois matches sans succès. La prise des trois points a permis aux quintuples champions en titre de remonter à la sixième place, à cinq points du leader, Monaco. À l’inverse, une quatrième défaite en cinq matches a fait plonger Marseille directement dans la zone de relégation, signant son pire début de saison depuis l’exercice 2011-2012.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • imago-sport-1083594506.jpgPsnewZ

    La compétition nationale reprend en octobre

    La Ligue 1 entre désormais dans la trêve internationale avant la reprise du championnat de France le 10 octobre. Le PSG retrouvera la scène nationale en recevant le promu Le Mans lors de la sixième journée, avec l’objectif de réduire l’écart sur Monaco en tête du classement. De son côté, Marseille doit profiter pleinement de cette pause de trois semaines pour se remobiliser avant un déplacement crucial à Troyes le lendemain, afin d’enrayer sa chute et de sortir de la zone de relégation.

Ligue 1
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Le Mans crest
Le Mans
LEM
Ligue 1
Troyes crest
Troyes
TRO
Marseille crest
Marseille
OM