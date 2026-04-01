Marquée par une défaite historique face à l'Arabie saoudite… L'histoire du premier mandat de Renard à la tête de la sélection ghanéenne

Le journal français « L'Équipe » avait confirmé que Renard souhaitait quitter son poste d'entraîneur de la sélection saoudienne avant le début de la Coupe du monde 2026, estimant qu'il lui serait difficile de réussir dans ces conditions.

Le journal a indiqué que la Fédération ghanéenne de football envisageait de recruter l'entraîneur français pour prendre la tête de l'équipe nationale, en remplacement d'Otto Addo, qui a été démis de ses fonctions en mars dernier, à moins de deux mois et demi du coup d'envoi de la Coupe du monde.