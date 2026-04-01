Le nom du Français Hervé Renard, sélectionneur de l'équipe nationale saoudienne, est à nouveau associé à la sélection ghanéenne, près de 18 ans après avoir quitté ses rangs.
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Marquée par une défaite historique face à l'Arabie saoudite… L'histoire du premier mandat de Renard à la tête de la sélection ghanéenne
Négociations au Ghana
Le journal français « L'Équipe » avait confirmé que Renard souhaitait quitter son poste d'entraîneur de la sélection saoudienne avant le début de la Coupe du monde 2026, estimant qu'il lui serait difficile de réussir dans ces conditions.
Le journal a indiqué que la Fédération ghanéenne de football envisageait de recruter l'entraîneur français pour prendre la tête de l'équipe nationale, en remplacement d'Otto Addo, qui a été démis de ses fonctions en mars dernier, à moins de deux mois et demi du coup d'envoi de la Coupe du monde.
Le début du voyage en Afrique
Renard a débuté sa carrière d'entraîneur sur le continent africain avec la sélection ghanéenne elle-même, plus précisément entre 2007 et 2008, en tant qu'adjoint du Français Claude Le Roy, avant que l'ensemble du staff technique ne soit démis de ses fonctions.
Après cette expérience, Renard a dirigé quatre autres équipes nationales sur le continent africain, à commencer par la Zambie, avec laquelle il a remporté la Coupe d'Afrique des nations 2012, puis l'Angola et la Côte d'Ivoire, pour finir avec le Maroc, qu'il a qualifié pour la Coupe du monde 2018.
10 matchs ghanéens
L'entraîneur français a débuté son mandat en tant qu'entraîneur adjoint de Claude Le Roy au sein de la sélection ghanéenne en juillet 2007, avant de quitter ses fonctions en mai 2008.
Au cours de cette période, la sélection ghanéenne a disputé 10 matchs, dont elle a remporté 6, soit un taux de réussite de 60 %, tandis qu'elle a essuyé 3 défaites et concédé un seul match nul.
Médaille de bronze africaine
Parmi ces dix rencontres, la sélection ghanéenne a disputé six matchs de la Coupe d'Afrique des nations 2008 à domicile, devant son public, et a remporté la médaille de bronze.
Les « Black Stars » ont terminé en tête de leur groupe avec un sans-faute, après avoir battu la Guinée (2-1), la Namibie (1-0) et le Maroc (2-0), avant de venir à bout du Nigeria en quarts de finale sur le score de 2-1.
Les coéquipiers de Leroi et Renard se sont inclinés face au Cameroun sur le score de 1-0 en demi-finale, mais ils ont décroché la médaille de bronze après avoir battu la Côte d'Ivoire 4-2 lors du match pour la troisième place.
Une défaite historique face à l'Arabie saoudite
Outre la Coupe d'Afrique des nations, la sélection ghanéenne a disputé quatre matchs amicaux sous la houlette de Leroi et Renard, dont trois avant la Coupe d'Afrique des nations : elle a fait match nul 1-1 contre le Sénégal lors du premier, avant de s'imposer 2-0 face au Maroc.
Mais le troisième match amical a été le pire de l'aventure de Renard avec la sélection ghanéenne, puisqu'il a perdu 5-0 contre l'équipe saoudienne, le 11 septembre 2007, lors du dernier match amical avant le coup d'envoi de la CAN.
Après la Coupe d'Afrique des nations, Renard a disputé un autre match amical avec la sélection ghanéenne, perdu 1-2 contre le Mexique, avant que l'ensemble du staff technique, dirigé par Claude Le Roy, ne quitte ses fonctions en mai 2008.