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Giuseppe Marotta InterGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduit par

Marotta : « L’Inter est un groupe sans pommes pourries. Seul Calhanoglu arrive en fin de contrat ; pour Dimarco, la clause a été exercée d’un commun accord. Icardi ne s’est pas proposé, le cinquième attaquant… »

Inter
M. Icardi
Mercato
Ligue des Champions
Feyenoord
Feyenoord vs Inter

Le numéro un de l’Inter a fait le point sur les prolongations de contrat et les cibles du mercato.

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L’Inter s’apprête à disputer la 4e journée de la Ligue des champions 2026/2027. En déplacement chez Feyenoord, elle n’a plus le droit à l’erreur si elle veut continuer à viser une place parmi les huit premiers de la phase de ligue, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale.

Le président Beppe Marotta a présenté la rencontre au micro de Sky Sport. Elle intervient après un derby lourdement perdu par l’Inter, qui a suscité de nombreuses réflexions, du moins chez les joueurs et l’entraîneur. Impossible, également, de ne pas évoquer le mercato et les prolongations de contrat, qui pourraient encore distraire de nombreux joueurs aujourd’hui.

  • GAGNER LA LIGUE DES CHAMPIONS

    « Remporter la Ligue des champions est un objectif que tout le monde aimerait atteindre. Ce groupe n’y est pas parvenu, malgré de grands résultats comme le titre de champion d’Italie, la Coupe d’Italie, la Supercoupe et une finale. Cette compétition nous voit nous mesurer à des adversaires de très haut niveau : une demi-erreur devient fatale. Nous avons tiré les leçons de nos erreurs et espérons gravir ce sommet semé d’embûches. »

  • UN GROUPE SAIN, SANS BREBIS GALEUSES

    « Les échanges avec l’équipe et l’entraîneur sont quotidiens. C’est un groupe sain, il n’y a pas de brebis galeuses, et je tiens à le souligner. Ensuite, on peut gagner ou perdre. Ce n’est pas un hasard si, sur nos 40 derniers matchs, nous n’en avons perdu que trois. Et il se trouve que ces trois défaites ont eu lieu lors de trois derbies. C’est une statistique qui doit nous faire réfléchir. »

  • LES PROLONGATIONS DE CONTRAT DE CALHANOGLU ET DIMARCO

    « Ce que nous vivons au sein de l’Inter, c’est la même atmosphère que dans les autres grands clubs européens. Nous ne sommes pas dans une situation d’inquiétude. Nous n’avons qu’un seul joueur en fin de contrat, Calhanoglu, avec qui nous entretenons malgré tout d’excellentes relations. Federico est un supporter de l’Inter pur et dur. Nous avons activé la clause de prolongation, qui serait unilatérale, mais nous l’avons fait d’un commun accord et nous nous sommes promis d’en reparler pour prolonger le contrat. Il a exprimé sa volonté de rester et nous voulons qu’il reste. Le sentiment d’appartenance doit primer sur d’autres valeurs. »

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  • ICARDI ET LE CINQUIÈME ATTAQUANT

    « Icardi ne nous a pas proposé ses services, mais c’est agréable de constater qu’il y a cette estime. Honnêtement, il n’entre pas dans nos plans, tout comme le recrutement d’un nouvel attaquant n’entre pas dans nos plans. C’est un pur hasard si 3 d’entre eux ont été absents en même temps. Le travail de Chivu se fait sentir : nous n’avons pas de problème pour marquer et, derrière la Roma, nous avons la deuxième meilleure attaque. Chivu sait mettre en valeur tous les joueurs et adopter une approche tactique pour marquer des buts. »

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