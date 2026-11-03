L’Inter s’apprête à disputer la 4e journée de la Ligue des champions 2026/2027. En déplacement chez Feyenoord, elle n’a plus le droit à l’erreur si elle veut continuer à viser une place parmi les huit premiers de la phase de ligue, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale.
Le président Beppe Marotta a présenté la rencontre au micro de Sky Sport. Elle intervient après un derby lourdement perdu par l’Inter, qui a suscité de nombreuses réflexions, du moins chez les joueurs et l’entraîneur. Impossible, également, de ne pas évoquer le mercato et les prolongations de contrat, qui pourraient encore distraire de nombreux joueurs aujourd’hui.