Marotta : « À l'avenir, je veux apporter mon aide. J'ai beaucoup reçu et je dois rendre la pareille. Aujourd'hui, les parents filment les matchs avec des drones. »

« Le football est une formidable école de vie : on gagne et on perd. Quand je suis devenu dirigeant, j’ai endossé un rôle à responsabilités. Aujourd’hui, on débat des résultats de l’Inter et du Milan, en oubliant les responsabilités : au sein de l’Inter, il y a environ 700 filles et garçons qui passent de très nombreuses heures sur nos terrains. Nous représentons un lieu de formation et d’apprentissage de la vie : dans le football, il y a une sélection ; aujourd’hui, peu d’entre eux deviendront professionnels et nous devrons les accompagner sur ce chemin, mais aussi vers la vie. »





« Les joueurs ne comprennent pas toujours que le sport est un processus de croissance et non une question de résultats. Nous sommes également contraints d’organiser des formations pour les parents, afin de leur faire comprendre que le sport est un élément formateur, qui ne concerne pas uniquement l’aspect physique. Certains parents utilisent des drones pour filmer les matchs de leurs enfants, puis leur montrent leurs actions à la maison. Je me sens très porté, même à l’avenir, à apporter mon aide : je suis à une étape de ma vie où je me considère comme une personne chanceuse, j’ai tout eu et j’ai réalisé tous mes rêves. Je dois rendre la pareille : je peux le faire en allant à la rencontre de ce monde des jeunes, en essayant d’aider. Au-delà de ma position politique, je me considère comme un technicien du sport : c’est là que je vois mon avenir ».