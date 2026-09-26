Van Bommel a signé un retour fracassant sur un banc en menant la Belgique à une fantastique victoire 2-0 contre l’Italie en Ligue des nations. Le Néerlandais était éloigné des bancs depuis deux ans avant d’accepter ce rôle international exigeant, mais il n’a montré aucun signe de rouille.

Une grande partie de l’avant-match s’est largement concentrée sur le retour de Roberto Mancini dans le dispositif italien. Cependant, c’est bien le nouveau sélectionneur de la Belgique qui a finalement volé la vedette au Stadio Olimpico grâce à une masterclass tactique. Des buts de Mika Godts et Dodi Lukebakio ont assuré une soirée hautement mémorable aux visiteurs à Rome.