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Mark van Bommel réussit des débuts parfaits alors que la Belgique met fin à 52 ans de disette contre l’Italie pour prendre la tête de son groupe de Ligue des nations
Débuts de rêve pour Van Bommel
Van Bommel a signé un retour fracassant sur un banc en menant la Belgique à une fantastique victoire 2-0 contre l’Italie en Ligue des nations. Le Néerlandais était éloigné des bancs depuis deux ans avant d’accepter ce rôle international exigeant, mais il n’a montré aucun signe de rouille.
Une grande partie de l’avant-match s’est largement concentrée sur le retour de Roberto Mancini dans le dispositif italien. Cependant, c’est bien le nouveau sélectionneur de la Belgique qui a finalement volé la vedette au Stadio Olimpico grâce à une masterclass tactique. Des buts de Mika Godts et Dodi Lukebakio ont assuré une soirée hautement mémorable aux visiteurs à Rome.
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Satisfaction totale de la part du patron
L’ancien milieu de terrain néerlandais n’a pas pu cacher son immense joie après avoir vu son nouvel effectif exécuter son plan de jeu avec une telle perfection. Bien qu’il n’ait eu que quelques jours pour préparer les joueurs, l’équipe s’est rapidement adaptée à ses exigences tactiques spécifiques.
« II suis heureux et satisfait à 100 %, même si, bien sûr, on peut toujours s’améliorer », a déclaré Van Bommel aux journalistes. « Nous avons commencé à travailler lundi avec l’envie et l’intensité adéquates, celles que nous avons également vues sur le terrain aujourd’hui. Nous avons travaillé sur ce système en 4-3-3 pendant trois jours, ce n’était pas une performance de haut niveau, mais nous avons très bien contrôlé la première période. »
Mettre fin à une malédiction vieille de 52 ans
L’impressionnante victoire à l’extérieur revêtait une immense portée historique pour la Belgique. Elle a marqué le premier succès de la Belgique en match officiel contre l’Italie depuis une victoire 2-1 arrachée de haute lutte en barrage du Championnat d’Europe, remontant à mai 1972.
Avant ce choc historique, l’Italie affichait une série d’invincibilité incroyablement solide contre les Belges dans les rencontres officielles. La Squadra Azzurra avait obtenu cinq victoires et deux matches nuls au cours de plus de cinq décennies de domination.
Revenant sur la pression subie en seconde période, Van Bommel a salué la résilience de son équipe face au pays hôte, en déclarant : « L’Italie nous a mieux pressés après la pause et Senne Lammens a réalisé un arrêt incroyable. Avec les changements, nous avons repris le contrôle du match et le magnifique but de Lukebakio a scellé la victoire, comme il l’avait fait à San Siro contre Milan. »
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S’appuyant sur une star historique
Van Bommel va désormais chercher à s’appuyer sur cette base incroyablement solide et à peaufiner encore davantage son système en 4-3-3 dans les semaines à venir. Pour l’Italie, cette décevante défaite à domicile refroidit fortement l’enthousiasme entourant le retour très attendu de Mancini sur le banc. La Nazionale doit rapidement se remobiliser et trouver des solutions tactiques avant sa prochaine série de rendez-vous internationaux cruciaux.
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