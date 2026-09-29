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Mark Van Bommel, fier, refuse de paniquer après l’amère défaite de la Belgique contre la France de Zinedine Zidane
Crève-cœur tardif pour la Belgique
La Belgique n’était plus qu’à quelques minutes d’arracher un match nul de haute lutte face à son rival avant que Michael Olise ne fasse parler sa magie. L’ailier du Bayern Munich a récupéré le ballon, effacé Arthur De Cuyper, puis signé un incroyable numéro en solitaire sur 60 mètres avant de tromper Davy Lammens d’une finition clinique à la 88e minute. Un résultat cruel pour une sélection belge qui s’était battue avec vaillance tout au long d’une rencontre à haute intensité, disputée à guichets fermés.
L’équipe de Zinedine Zidane avait dominé de longues séquences de la première période, avec une frappe de Desire Doue sur la barre transversale en début de match, tandis que Lammens avait dû réaliser plusieurs arrêts décisifs. Cependant, la Belgique a aussi eu des occasions de prendre l’avantage, notamment lorsque Charles De Ketelaere n’est pas parvenu à reprendre un centre de Kevin De Bruyne alors que le but était grand ouvert. Si ce résultat laisse la Belgique avec trois points en deux matches, le niveau de performance affiché face à l’une des meilleures nations du monde offre de nombreux motifs d’encouragement aux supporters locaux.
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Van Bommel reste défiant
Malgré la douleur d’une défaite concédée en fin de match, Van Bommel a refusé de laisser le résultat éclipser les progrès tactiques réalisés par son équipe en très peu de temps. S’exprimant après le coup de sifflet final, l’ancien international néerlandais n’a pas tardé à saluer l’implication de son groupe. « La déception était immense dans le vestiaire, a admis Van Bommel lors de sa conférence de presse d’après-match. C’est dommage d’encaisser ce but à la fin du match. Les joueurs ont joué avec beaucoup d’engagement. »
L’entraîneur principal est allé plus loin, estimant que le tableau d’affichage ne reflétait pas la qualité de la prestation. « Ils méritent tous au moins un 7 sur 10, a souligné Van Bommel. Je n’ai rien à leur reprocher. Ce sont des joueurs intelligents et de qualité. Nous ne devons pas être critiques, nous sommes sur la bonne voie. Notre manière de presser, nos changements d’aile et notre façon de nous créer des occasions étaient bonnes. On peut voir l’idée derrière nos actions. On sentait que tout le monde prenait du plaisir. Les détails sont bien maîtrisés. Nous n’avons tout simplement pas réussi à marquer. »
Progression tactique face à l’élite
Ce match a servi de véritable test pour la philosophie de Van Bommel, d’autant qu’il intervenait seulement trois jours après une victoire impressionnante en Italie. La France s’est présentée avec un effectif remanié, mais le technicien belge a rejeté toute idée selon laquelle son équipe aurait affronté un adversaire affaibli. Il a souligné que la France est naturellement plus avancée dans son cycle de développement sous Zidane, alors que son mandat n’en est encore qu’à ses débuts. L’accent reste fermement mis sur le projet à long terme de bâtir une équipe capable de rivaliser au plus haut niveau dans deux ans.
Van Bommel a tenu à rappeler aux observateurs qu’il ne s’agissait que de sa première semaine de travail avec le groupe dans un contexte compétitif. « Nous ne pouvons pas dire que nous avons joué contre une équipe B. C’était une équipe solide », a expliqué l’entraîneur. « Bien sûr, la France est plus avancée que nous. Je ne peux pas le nier. Lundi, nous serons peut-être encore davantage mis à l’épreuve chez eux. Ce n’est que notre première semaine ensemble, il ne faut pas l’oublier. Notre objectif, c’est l’Euro dans deux ans. Mais je suis très heureux de notre performance. »
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Le groupe de la Ligue des nations est plus ouvert que jamais
Ce résultat rebatt les cartes au classement du groupe A1, laissant à la Belgique beaucoup de travail lors de ses prochaines rencontres. Après la victoire 4-1 de l’Italie contre la Turquie, la Nazionale est revenue à hauteur de la Belgique avec trois points, tandis que la France mène la danse avec un sans-faute et six points. La Turquie reste en bas du classement sans le moindre point. La pression se déplace désormais vers la prochaine journée, lors de laquelle Van Bommel sera désespéré de renouer avec la victoire et de maintenir l’élan construit durant ses premières semaines à la tête de l’équipe. La Belgique va désormais tourner son attention vers le choc de vendredi contre la Turquie à Sclessin, un match devenu capital pour ses espoirs de progression dans le tournoi.
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