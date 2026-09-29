La Belgique n’était plus qu’à quelques minutes d’arracher un match nul de haute lutte face à son rival avant que Michael Olise ne fasse parler sa magie. L’ailier du Bayern Munich a récupéré le ballon, effacé Arthur De Cuyper, puis signé un incroyable numéro en solitaire sur 60 mètres avant de tromper Davy Lammens d’une finition clinique à la 88e minute. Un résultat cruel pour une sélection belge qui s’était battue avec vaillance tout au long d’une rencontre à haute intensité, disputée à guichets fermés.

L’équipe de Zinedine Zidane avait dominé de longues séquences de la première période, avec une frappe de Desire Doue sur la barre transversale en début de match, tandis que Lammens avait dû réaliser plusieurs arrêts décisifs. Cependant, la Belgique a aussi eu des occasions de prendre l’avantage, notamment lorsque Charles De Ketelaere n’est pas parvenu à reprendre un centre de Kevin De Bruyne alors que le but était grand ouvert. Si ce résultat laisse la Belgique avec trois points en deux matches, le niveau de performance affiché face à l’une des meilleures nations du monde offre de nombreux motifs d’encouragement aux supporters locaux.