Mark Hughes, légende de Manchester United et ancien entraîneur de Manchester City, est dévasté par le décès de son fils, âgé de 38 ans

Le monde du football s’est mobilisé pour soutenir Hughes après l’annonce du décès d’Alex. Dans un communiqué diffusé par l’intermédiaire de la League Managers Association (LMA), l’ancien sélectionneur du Pays de Galles a exprimé la profonde douleur ressentie par sa famille après cette tragédie.

« Jill et moi avons le cœur brisé par la perte soudaine et inattendue de notre fils bien-aimé Alex », peut-on lire dans l’intégralité du communiqué. « Alex était un fils merveilleux, le frère de Curtis et Xenna, un mari et un père dévoué pour Jessica et leurs deux magnifiques enfants, Sebastian et Leonardo. Alex était responsable du recrutement des joueurs au Grimsby Town FC, et comptait de nombreux amis et collègues. Il nous manquera énormément à tous. Nous vous demandons de respecter notre vie privée en cette période difficile, alors que nous essayons de faire face à cette perte familiale. »