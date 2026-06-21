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Mark Hughes, légende de Manchester United et ancien entraîneur de Manchester City, est dévasté par le décès de son fils, âgé de 38 ans
La famille publie un communiqué déchirant
Le monde du football s’est mobilisé pour soutenir Hughes après l’annonce du décès d’Alex. Dans un communiqué diffusé par l’intermédiaire de la League Managers Association (LMA), l’ancien sélectionneur du Pays de Galles a exprimé la profonde douleur ressentie par sa famille après cette tragédie.
« Jill et moi avons le cœur brisé par la perte soudaine et inattendue de notre fils bien-aimé Alex », peut-on lire dans l’intégralité du communiqué. « Alex était un fils merveilleux, le frère de Curtis et Xenna, un mari et un père dévoué pour Jessica et leurs deux magnifiques enfants, Sebastian et Leonardo. Alex était responsable du recrutement des joueurs au Grimsby Town FC, et comptait de nombreux amis et collègues. Il nous manquera énormément à tous. Nous vous demandons de respecter notre vie privée en cette période difficile, alors que nous essayons de faire face à cette perte familiale. »
- AFP
Une carrière entièrement dédiée au football
Né en 1987, alors que son père brillait au FC Barcelone, Alex n’a pas suivi la même trajectoire sur le terrain. Après une brève expérience de joueur au Pays de Galles, il s’est rapidement tourné vers les fonctions administratives et techniques du football.
Sa transition vers les fonctions de direction lui a permis de se forger une réputation de fin observateur des talents et d’analyste tactique averti. Au fil des années, il est devenu une figure respectée dans les coulisses de plusieurs clubs anglais, suivant ainsi les traces professionnelles de son père en intégrant les structures de certaines des équipes les plus prestigieuses du pays.
Se lancer dans une carrière dans le recrutement
Le parcours d’Alex hors des terrains a commencé comme analyste vidéo aux Blackburn Rovers, puis il a rejoint Manchester City en tant que recruteur. Au fil de sa carrière, il a occupé plusieurs postes à Fulham, au TSV 1860 Munich et à Reading, démontrant sa polyvalence et sa connaissance approfondie du football mondial.
Plus tard, il a accédé à des fonctions de direction, notamment comme directeur sportif de l’AFC Fylde, puis a rejoint Morecambe avant d’être nommé responsable du recrutement des joueurs à Grimsby Town, poste qu’il occupait au moment de son décès.
- AFP
Hommages rendus par Grimsby Town
Le Grimsby Town a exprimé sa profonde tristesse après l’annonce du décès d’Alex. Arrivé en 2025, il s’était imposé comme un membre très respecté du club, jouant un rôle clé dans la stratégie de recrutement des Mariners et dans le développement de l’équipe première.
Le président Andrew Pettit a déclaré : « Tout le monde au Grimsby Town Football Club est sous le choc et attristé par la nouvelle du décès d’Alex. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches en cette période extrêmement difficile. On se souviendra toujours de lui comme d’un membre précieux de la famille des Mariners, qui a tant apporté pendant son passage parmi nous. »
La directrice générale, Polly Bancroft, a ajouté : « Alex était un membre très apprécié et hautement respecté de la famille de Grimsby Town », a-t-elle précisé. « Son professionnalisme, son dévouement et sa chaleur humaine ont durablement marqué tous ceux qui ont travaillé à ses côtés. J’ai énormément apprécié de collaborer avec Alex et je me souviendrai de lui non seulement comme d’un collègue exceptionnel, mais aussi comme d’une personne sincèrement bienveillante, dont l’influence positive se faisait sentir partout. Il va manquer à tout le club et bien au-delà. »