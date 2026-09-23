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Mariona Caldentey sauve un Arsenal maladroit alors que les Gunners s’imposent de justesse face à HB Koge pour leur entrée en Ligue des champions féminine
Un penalty dans le temps additionnel évite l’humiliation
Arsenal a longtemps été contrarié tout au long de la rencontre par le bloc défensif résolu de Koge, malgré une possession maîtrisée dès l'entame. Les locales ont cru avoir trouvé la faille lorsque Chloe Kelly a fait trembler les filets, avant que le but ne soit refusé, Stina Blackstenius ayant été jugée hors jeu et gênant la vision de la gardienne. La pression incessante d'Arsenal a finalement payé en toute fin de temps additionnel lorsqu'une faute sur Selina Cerci a permis à Caldentey de transformer un penalty avec sang-froid.
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Le défenseur revient sur une fin intense
Cette victoire spectaculaire a mis en lumière à quel point il était difficile de percer la défense disciplinée de l’équipe danoise sur la scène européenne.
Revenant sur la persistance tardive de son équipe, la défenseure d’Arsenal Steph Catley a déclaré à Disney+ : « Cinq minutes assez folles. C’est parfois ça, le football, et on a attendu très tard. C’est difficile en ce moment et, en Ligue des champions, il n’y a pas de match facile. Elles ont très bien défendu, on n’a pas marqué tôt et ça n’est venu qu’à la fin.
« En Ligue des champions, on ne pense jamais que ce sera une journée facile. Je m’attendais à un match difficile et c’est devenu vraiment compliqué, mais il faut rendre hommage aux filles, elles ont tout donné et Mariona [Caldentey] est restée très calme à ce moment-là. »
Soulignant la contribution décisive de Cerci pour obtenir le penalty, Catley a ajouté : « Je n’ai jamais de doute quand elle a le ballon. On a toujours senti qu’elle [Caldentey] allait marquer. Selina [Cerci] a eu un gros impact en dribblant dans la surface. »
Des difficultés persistantes à conclure suscitent des inquiétudes
Ce score étriqué souligne les problèmes récurrents d'Arsenal devant le but, après avoir déjà peiné lors de frustrants matches nuls contre Manchester United et Crystal Palace.
Évoquant leur manque persistant d'efficacité malgré leur domination territoriale, Catley a développé auprès de Disney+ : « Il est difficile de mettre le doigt sur ce qui ne va pas, c'est un peu laborieux et les buts ne viennent pas aussi facilement que par le passé. Ce n'est pas un manque d'envie, nous faisons tout ce que nous pouvons pour mettre le ballon au fond des filets.
« Parfois, cela ne semble pas facile et c'est là où nous en sommes, mais nous travaillons dur chaque jour pour essayer de régler cela. Nous avons une grande histoire dans cette compétition et il est important que nous y soyons chaque année et que nous luttions pour la gagner. Nous croyons vraiment que nous pouvons aller au bout et la remporter. La saison est longue et nous travaillons vraiment dur, donc obtenir des victoires tôt est très important. »
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Des tests exigeants attendent Arsenal, trop dispendieux
Renee Slegers doit rapidement remédier au manque d’efficacité de son équipe avant d’affronter son rival londonien Chelsea en Women's Super League ce week-end. Son parcours européen se complique également nettement, avec un déplacement périlleux au Camp Nou face à Barcelone et un duel contre le géant français Lyon à l’horizon. Gagner en efficacité dans les trente derniers mètres reste essentiel si Arsenal veut rester compétitif sur tous les fronts.
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