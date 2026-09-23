Cette victoire spectaculaire a mis en lumière à quel point il était difficile de percer la défense disciplinée de l’équipe danoise sur la scène européenne.

Revenant sur la persistance tardive de son équipe, la défenseure d’Arsenal Steph Catley a déclaré à Disney+ : « Cinq minutes assez folles. C’est parfois ça, le football, et on a attendu très tard. C’est difficile en ce moment et, en Ligue des champions, il n’y a pas de match facile. Elles ont très bien défendu, on n’a pas marqué tôt et ça n’est venu qu’à la fin.

« En Ligue des champions, on ne pense jamais que ce sera une journée facile. Je m’attendais à un match difficile et c’est devenu vraiment compliqué, mais il faut rendre hommage aux filles, elles ont tout donné et Mariona [Caldentey] est restée très calme à ce moment-là. »

Soulignant la contribution décisive de Cerci pour obtenir le penalty, Catley a ajouté : « Je n’ai jamais de doute quand elle a le ballon. On a toujours senti qu’elle [Caldentey] allait marquer. Selina [Cerci] a eu un gros impact en dribblant dans la surface. »