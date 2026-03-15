« Dans le cas du premier carton jaune, Diao dispose de beaucoup d'espace ; l'avertissement pour faute de jeu est automatique. Quant au contact avec Wesley, il s'agit d'un contact bas sans grande gravité, mais c'est une faute de jeu et non pas tant une imprudence. Dans le deuxième cas également, celui de l'expulsion, Diao dispose de beaucoup d'espace pour courir et, par conséquent, l'avertissement est une nouvelle fois automatique, mais le problème réside dans la faute elle-même. D'après ce que l'on voit, il n'y a pas de contact, les jambes ne se touchent jamais, Diao sent une main sur sa hanche, mais c'est celle de Rensch. Difficile de voir une faute ici. Le VAR peut intervenir en cas d’erreur d’arbitrage et on procède à une annulation de décision via un OFR. Le bras de Wesley a probablement touché le dos de Diao et le VAR aura pensé que cela pouvait être le contact constaté par Massa. C’est une interprétation bien sûr, il n’y a pas d’images très nettes. »