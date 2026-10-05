« Je suis Rafa Leao, joueur de Galatasaray ». Intercepté à Milan, dans la prestigieuse via Montenapoleone, Marcus Thuram a trouvé une manière insolite de s’échapper. Face à une demande de selfie, à ceux qui lui demandaient qui il était, l’attaquant français de l’Inter a répondu en se faisant passer pour l’attaquant portugais, ex-joueur du Milan, désormais à Galatasaray. Puis il est parti en trottinette, comme si c’était la chose la plus normale du monde. VOIR LA VIDÉO ICI.