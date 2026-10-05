« Je suis Rafa Leao, joueur de Galatasaray ». Intercepté à Milan, dans la prestigieuse via Montenapoleone, Marcus Thuram a trouvé une manière insolite de s’échapper. Face à une demande de selfie, à ceux qui lui demandaient qui il était, l’attaquant français de l’Inter a répondu en se faisant passer pour l’attaquant portugais, ex-joueur du Milan, désormais à Galatasaray. Puis il est parti en trottinette, comme si c’était la chose la plus normale du monde. VOIR LA VIDÉO ICI.
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Marcus Thuram se fait passer pour un ex-joueur du Milan pour échapper aux supporters : « Je suis Rafa Leao, joueur de Galatasaray. » Et il s’enfuit en trottinette
EXCLU DE L’ÉQUIPE DE FRANCE
Marcus Thuram n’a pas été convoqué par Zidane pour les premiers matches officiels avec la France. Un choix technique, commenté ainsi par l’intéressé après la rencontre face à la Roma : « Ce sont des choix, nous devons les respecter, a-t-il déclaré à DAZN. Il y a un nouvel entraîneur, il a voulu voir de nouveaux visages. Je dois continuer à travailler et à faire ce que je fais à l’Inter, en espérant pouvoir la retrouver. »
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