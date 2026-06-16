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Manchester United v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

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Marcus Rashford vers Liverpool ?! Andoni Iraola est pressenti pour lancer une offensive et recruter l’ailier « exceptionnel » de Manchester United

Mercato
M. Rashford
Liverpool
Manchester United
Premier League
A. Iraola

L'ancien gardien de Liverpool, David James, estime que les Reds pourraient tenter un transfert surprise pour recruter l'attaquant de Manchester United, Marcus Rashford. Malgré la rivalité historique entre les deux clubs, James souligne que le talent de l'international anglais reste indéniable et pense qu'il pourrait retrouver son meilleur niveau sous la houlette d'Andoni Iraola.

  • James valide le coup de tonnerre d’un transfert de Rashford à Liverpool

    James estime que Liverpool devrait étudier la possibilité de recruter Rashford, l’une des propositions de transfert les plus surprenantes entre deux cadors de la Premier League. L’ancien gardien de but de Liverpool et de l’équipe d’Angleterre considère que les qualités techniques et l’intelligence de jeu de l’attaquant demeurent parmi les meilleures du circuit, malgré les interrogations sur sa forme actuelle et son avenir à long terme à Old Trafford.


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  • David JamesBetVictor

    Selon James, Rashford correspondrait parfaitement au profil recherché par Liverpool.

    Ces propos interviennent alors que l’avenir de Rashford reste incertain : selon plusieurs sources, le FC Barcelone aurait renoncé à lever l’option d’achat de 30 millions de livres sterling, transformant ainsi son prêt en transfert définitif.

    Interrogé par BetVictor, James a affirmé : « Si j’étais Liverpool, je m’activerais pour recruter Marcus Rashford. Peu importe qu’il évolue sur l’aile gauche ou droite ; l’essentiel est de l’attirer, puis de lui laisser le temps de trouver sa meilleure position. C’est un joueur hors pair, doté d’une intelligence de jeu et d’un talent exceptionnels. »

  • Iraola devrait « redonner un nouveau souffle » à Rashford

    James demeure convaincu que le joueur de 28 ans conserve un talent d’élite, citant ses performances en Espagne comme preuve. Il estime par ailleurs que l’environnement technique actuel de Liverpool pourrait aider l’attaquant à retrouver son meilleur niveau.

    « Nous avons vu à Barcelone que, quand Marcus Rashford est à l’aise, il est capable de produire un football incroyable », ajoute James. « Je ne imagine pas que Liverpool parvienne réellement à le recruter, mais les rivalités footballistiques ne devraient pas empêcher les clubs de chercher à s’adjoindre les services des meilleurs joueurs. Un entraîneur comme Andoni Iraola possède l’autorité nécessaire pour créer un environnement dans lequel Rashford pourrait s’épanouir. »

  • Marcus Rashford England 2026Getty

    Une décision majeure nous attend

    Sous contrat avec Manchester United jusqu’en 2028, Marcus Rashford ne pourra quitter le club de façon définitive qu’en cas d’accord entre toutes les parties. Selon The Sun, Michael Carrick se tient prêt à le réintégrer dans l’effectif si aucun transfert ne se concrétise cet été. Toutefois, aucune décision ne sera prise avant la fin de la Coupe du monde, le joueur se concentrant actuellement sur la quête du plus grand trophée nord-américain avec l’Angleterre.