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Marcus Rashford vers Liverpool ?! Andoni Iraola est pressenti pour lancer une offensive et recruter l’ailier « exceptionnel » de Manchester United
James valide le coup de tonnerre d’un transfert de Rashford à Liverpool
James estime que Liverpool devrait étudier la possibilité de recruter Rashford, l’une des propositions de transfert les plus surprenantes entre deux cadors de la Premier League. L’ancien gardien de but de Liverpool et de l’équipe d’Angleterre considère que les qualités techniques et l’intelligence de jeu de l’attaquant demeurent parmi les meilleures du circuit, malgré les interrogations sur sa forme actuelle et son avenir à long terme à Old Trafford.
- BetVictor
Selon James, Rashford correspondrait parfaitement au profil recherché par Liverpool.
Ces propos interviennent alors que l’avenir de Rashford reste incertain : selon plusieurs sources, le FC Barcelone aurait renoncé à lever l’option d’achat de 30 millions de livres sterling, transformant ainsi son prêt en transfert définitif.
Interrogé par BetVictor, James a affirmé : « Si j’étais Liverpool, je m’activerais pour recruter Marcus Rashford. Peu importe qu’il évolue sur l’aile gauche ou droite ; l’essentiel est de l’attirer, puis de lui laisser le temps de trouver sa meilleure position. C’est un joueur hors pair, doté d’une intelligence de jeu et d’un talent exceptionnels. »
Iraola devrait « redonner un nouveau souffle » à Rashford
James demeure convaincu que le joueur de 28 ans conserve un talent d’élite, citant ses performances en Espagne comme preuve. Il estime par ailleurs que l’environnement technique actuel de Liverpool pourrait aider l’attaquant à retrouver son meilleur niveau.
« Nous avons vu à Barcelone que, quand Marcus Rashford est à l’aise, il est capable de produire un football incroyable », ajoute James. « Je ne imagine pas que Liverpool parvienne réellement à le recruter, mais les rivalités footballistiques ne devraient pas empêcher les clubs de chercher à s’adjoindre les services des meilleurs joueurs. Un entraîneur comme Andoni Iraola possède l’autorité nécessaire pour créer un environnement dans lequel Rashford pourrait s’épanouir. »
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Une décision majeure nous attend
Sous contrat avec Manchester United jusqu’en 2028, Marcus Rashford ne pourra quitter le club de façon définitive qu’en cas d’accord entre toutes les parties. Selon The Sun, Michael Carrick se tient prêt à le réintégrer dans l’effectif si aucun transfert ne se concrétise cet été. Toutefois, aucune décision ne sera prise avant la fin de la Coupe du monde, le joueur se concentrant actuellement sur la quête du plus grand trophée nord-américain avec l’Angleterre.