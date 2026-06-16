Ces propos interviennent alors que l’avenir de Rashford reste incertain : selon plusieurs sources, le FC Barcelone aurait renoncé à lever l’option d’achat de 30 millions de livres sterling, transformant ainsi son prêt en transfert définitif.

Interrogé par BetVictor, James a affirmé : « Si j’étais Liverpool, je m’activerais pour recruter Marcus Rashford. Peu importe qu’il évolue sur l’aile gauche ou droite ; l’essentiel est de l’attirer, puis de lui laisser le temps de trouver sa meilleure position. C’est un joueur hors pair, doté d’une intelligence de jeu et d’un talent exceptionnels. »