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Marcus Rashford sommé de devenir un « joueur du présent » à Manchester United, alors que Bruno Fernandes se réveille en pensant : « J’espère que quelqu’un d’autre marquera plus de buts »
Rashford de retour à Manchester United après son prêt au Barça
Le meneur de jeu portugais Fernandes, qui est entré dans l'histoire de la Premier League en délivrant 21 passes décisives la saison dernière, continue parfois de porter United à bout de bras. Il le fait depuis près de sept ans.
Il y a beaucoup de joueurs talentueux à ses côtés à Manchester, mais trop de coéquipiers manquent de régularité. Cela doit changer pour que United redevienne un prétendant aux plus grands trophées nationaux et continentaux.
Il est demandé à Rashford de contribuer à cette cause en 2026-2027, après des passages à Aston Villa et au Barça, et le joueur de 28 ans connaît parfaitement les exigences de la vie à Old Trafford après avoir disputé 428 matches avec Manchester United et inscrit 128 buts. Il n'y a que trois ans qu'il avait trouvé le chemin des filets à 30 reprises sur l'ensemble de la campagne 2022-2023.
Une baisse de régime a suivi ces performances, ainsi que la signature d'un contrat lucratif, mais il bénéficie d'une page blanche. Aucun club ne s'est manifesté lors du dernier mercato, alors que Rashford entre dans les deux dernières années de son contrat à 325 000 £ par semaine.
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Manque d’intérêt pour Rashford pendant le mercato
Interrogé sur le fait de savoir s’il était surpris par le manque d’intérêt apparent manifesté pour l’international anglais aux 78 sélections, l’ancien milieu de terrain de United Strachan, qui s’exprimait en association avec Grosvenor Sport, a déclaré à GOAL : « Cela ne me surprend pas. Non, non. Parce que je pense que tout est un peu... Le fait de recruter des joueurs et d’avoir des joueurs, tout est un peu dans l’immédiateté.
« On ne peut pas recruter des joueurs sur ce qu’ils ont fait il y a deux ans. C’est impossible de faire ça. Je pense qu’avec Marcus Rashford, avec le salaire et des choses comme ça, quand vous payez ce type de salaire, vous ne pouvez pas toujours garantir le succès. Ce joueur doit être performant.
« Aussi, en tant qu’entraîneur, je pense que quand vous prenez Marcus Rashford, parce qu’il est à Manchester United, tout tourne autour de Marcus Rashford. Je demande toujours : pourquoi ne joue-t-il pas ? Pourquoi n’est-il pas là ? Cela s’est produit.
« Si vous allez à Barcelone, et que ce n’est pas un Barça comme celui d’il y a des années, avec un certain Xavi et Messi. C’est une équipe de Barcelone qui est un bon Barcelone. Il n’a pas de place là-bas. En gros, il a été remplaçant pendant les deux dernières années. Vous voulez vraiment cela dans votre équipe ?
« Quoi qu’il touche, X somme d’argent, je comprends pourquoi beaucoup de gens n’auraient pas acheté ça. Cela prend trop de temps. Cela pourrait être la même chose pour Michael Carrick. S’il ne le fait pas jouer, pourquoi n’a-t-il pas de temps de jeu ? Est-ce à cause de ceci ? C’est un gars qui attire beaucoup l’attention des médias.
« Il y a beaucoup d’attention médiatique sur ce qu’il était en tant que joueur il y a trois ans. C’est à Marcus Rashford de régler ça et de le gérer lui-même. Et de devenir un joueur du présent, plutôt qu’un joueur d’il y a deux ou trois ans. Il faut être un joueur du présent.
« Même pour les recrues arrivées le dernier jour du mercato, j’ai regardé un match des moins de 19 ans avec Dundee, donc je suis rentré, je regarde des joueurs arriver et signer pour 45, 60 millions et je n’ai jamais entendu parler de ces joueurs. Mais ce sont des joueurs du présent. Les gens veulent de l’action maintenant.
« Donc c’est probablement pour ça que Marcus... Il y a du talent chez lui. Il y a absolument du talent chez lui. On ne peut pas être un talent constant si on a ce jeu-là. On ne peut pas être dans le coup tout le temps. Son travail, c’est de marquer des buts et d’en faire marquer. »
Fernandes a besoin du soutien de Rashford et Cie
Strachan, qui a passé cinq ans à United entre 1984 et 1989, a ajouté au sujet de ce dont Manchester United a besoin collectivement : « Je pense que Bruno Fernandes se lèverait le matin, irait au match et se dirait : “J’espère que quelqu’un d’autre marquera plus de buts et en créera davantage que moi, parce que c’est toujours moi.” »
« Et c’est là que Marcus Rashford et des gens comme lui doivent se dire : “Bon, on a laissé ce gars tout faire, maintenant je veux faire quelque chose.” Je ne sais pas si cette époque où il se disait : “Je veux être le meilleur joueur sur le terrain et je veux faire ça” est derrière lui, et il y a une sorte de vibe qui se dégage de lui. Je ne sais pas si cette vibe est encore là. J’espère me tromper. J’espère que ce gars réussira vraiment bien parce qu’il a l’air d’être un type bien. »
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Calendrier de Manchester United 2026-2027 : déplacement à Everton au programme ensuite
Rashford a participé aux deux rencontres de United en ce début de saison 2026-2027 de Premier League, en sortant du banc lors de la décevante défaite 2-0 de Manchester United sur le terrain de Hull City, avant d’être titularisé lors de la victoire 5-2 à domicile contre Ipswich.
La dernière date limite du mercato est passée sans qu’aucune vente ne soit validée, ce qui signifie que le natif de Manchester restera à la disposition de Michael Carrick au moins jusqu’en janvier. Manchester United retrouvera la compétition dimanche avec un déplacement sur le Merseyside pour y affronter Everton.
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