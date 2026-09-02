Interrogé sur le fait de savoir s’il était surpris par le manque d’intérêt apparent manifesté pour l’international anglais aux 78 sélections, l’ancien milieu de terrain de United Strachan, qui s’exprimait en association avec Grosvenor Sport, a déclaré à GOAL : « Cela ne me surprend pas. Non, non. Parce que je pense que tout est un peu... Le fait de recruter des joueurs et d’avoir des joueurs, tout est un peu dans l’immédiateté.

« On ne peut pas recruter des joueurs sur ce qu’ils ont fait il y a deux ans. C’est impossible de faire ça. Je pense qu’avec Marcus Rashford, avec le salaire et des choses comme ça, quand vous payez ce type de salaire, vous ne pouvez pas toujours garantir le succès. Ce joueur doit être performant.

« Aussi, en tant qu’entraîneur, je pense que quand vous prenez Marcus Rashford, parce qu’il est à Manchester United, tout tourne autour de Marcus Rashford. Je demande toujours : pourquoi ne joue-t-il pas ? Pourquoi n’est-il pas là ? Cela s’est produit.

« Si vous allez à Barcelone, et que ce n’est pas un Barça comme celui d’il y a des années, avec un certain Xavi et Messi. C’est une équipe de Barcelone qui est un bon Barcelone. Il n’a pas de place là-bas. En gros, il a été remplaçant pendant les deux dernières années. Vous voulez vraiment cela dans votre équipe ?

« Quoi qu’il touche, X somme d’argent, je comprends pourquoi beaucoup de gens n’auraient pas acheté ça. Cela prend trop de temps. Cela pourrait être la même chose pour Michael Carrick. S’il ne le fait pas jouer, pourquoi n’a-t-il pas de temps de jeu ? Est-ce à cause de ceci ? C’est un gars qui attire beaucoup l’attention des médias.

« Il y a beaucoup d’attention médiatique sur ce qu’il était en tant que joueur il y a trois ans. C’est à Marcus Rashford de régler ça et de le gérer lui-même. Et de devenir un joueur du présent, plutôt qu’un joueur d’il y a deux ou trois ans. Il faut être un joueur du présent.

« Même pour les recrues arrivées le dernier jour du mercato, j’ai regardé un match des moins de 19 ans avec Dundee, donc je suis rentré, je regarde des joueurs arriver et signer pour 45, 60 millions et je n’ai jamais entendu parler de ces joueurs. Mais ce sont des joueurs du présent. Les gens veulent de l’action maintenant.

« Donc c’est probablement pour ça que Marcus... Il y a du talent chez lui. Il y a absolument du talent chez lui. On ne peut pas être un talent constant si on a ce jeu-là. On ne peut pas être dans le coup tout le temps. Son travail, c’est de marquer des buts et d’en faire marquer. »