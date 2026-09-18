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Marcus Rashford sera-t-il encore un joueur de Manchester United dans 12 mois ? Deux scénarios pour l’enfant prodigue d’Old Trafford expliqués par un autre diplômé du centre de formation de Manchester United
Rashford de retour à Manchester après son prêt à Barcelone
L’ailier de 28 ans, qui avait éclaté au plus haut niveau dès son adolescence grâce à son talent précoce, a passé la saison dernière à aider Barcelone à remporter la Liga. Un retour en forme a été observé aux côtés de Lamine Yamal et compagnie en Catalogne, mais aucune option d’achat n’a été levée.
Un passage en prêt à Aston Villa a également eu lieu après qu’il est tombé en disgrâce à Manchester sous Ruben Amorim. L’ardoise de Manchester United a été effacée par Michael Carrick, avec le retour aux sources d’un enfant prodigue.
Rashford a occupé une place importante avec Manchester United au début de la saison 2026-2027, mais attend toujours son premier but pour le club depuis début décembre 2024. Il lui reste un peu moins de deux ans de contrat dans le soi-disant « Theatre of Dreams ».
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Rester ou partir : que réserve l'avenir à Rashford ?
Cet accord sera-t-il honoré ? Un nouveau pourra-t-il être obtenu ? Ou Rashford ira-t-il voir ailleurs ? Interrogé sur ces questions, Simpson, autre joueur formé au club qui s'exprimait avec l'aimable autorisation de Free Bets, le site des meilleurs sites de paris, a déclaré à GOAL : « Je pense qu'il est trop tôt pour le dire.
« J'aime ce que je vois dans son langage corporel. Pas seulement le fait d'aller provoquer les joueurs, ce qu'on veut voir. Si j'étais arrière latéral aujourd'hui, je serais tellement content si Marcus recevait le ballon, se retournait et le rejouait en retrait. Il doit simplement continuer à provoquer les gens. Même s'il ne réussit pas toujours, il doit continuer et, au bout d'un moment, il passera, il obtiendra un penalty, il marquera un but, il délivrera une passe décisive. Il doit juste continuer, et je pense que c'est ce que Michael Carrick lui dira de faire.
« Ensuite, de l'autre côté, j'ai vu quelques signes entre lui et le public, et on dirait qu'il revient. Je pense que cela dépend de lui. Je pense que cela dépend de ce qu'il veut.
« Au final, il a un contrat de deux ans et un gros salaire. S'il veut rester dans ce club et aider à redresser la situation vers la fin de sa carrière, alors cela peut arriver. S'il veut simplement jouer cette année puis partir, alors cela peut aussi arriver. De toute évidence, cela dépendra de lui. »
Le capitaine de Manchester United, Fernandes, a besoin d’aide
United compte sur Rashford pour aider à assumer une partie de la charge créative et offensive, alors que le poids des attentes repose souvent sur les épaules du capitaine emblématique Bruno Fernandes.
Le meneur de jeu portugais a désespérément besoin d’aide, Simpson ajoutant : « Vous voulez le voir plus haut sur le terrain. Il a joué bas pendant un moment, puis quand il était plus haut, il a servi [Bryan] Mbeumo [contre Manchester City]. Personne d’autre ne voit cette passe. On aurait vraiment voulu le voir à la réception de sa propre passe ! Il ne peut pas faire ça.
« Mais on ne peut pas continuer à tout faire reposer sur Bruno. Il inscrit un triplé, on gagne le match. Il délivre deux passes décisives, on gagne des matches. S’il est dans un mauvais jour, qui prend le relais ? Marcus a semblé en forme à son retour, mais est-ce que cela devient maintenant un problème ? Parce que que faites-vous de [Matheus] Cunha ? J’ai aussi trouvé qu’Amad nous avait manqué. Je pense qu’il vous apporte ce petit quelque chose de différent.
« Nous savons qu’il y a juste quelques détails à régler et il faut les régler vite parce qu’une grosse semaine nous attend maintenant. Ça fait désormais quatre points sur 12. J’ai regardé Fulham-Liverpool, j’ai commenté le match, et ils ont bien joué. Maintenant, ils vont être en confiance. Un déplacement de United à Fulham ne sera pas facile. »
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Un espoir de trophée s’envole alors que la pression monte à Old Trafford
Manchester United se rendra à Craven Cottage alors que des questions de plus en plus gênantes se posent sur la direction que prend le club. On évoquait une candidature au titre de Premier League en train de prendre forme avant le coup d’envoi de la saison 2026-2027.
Le mercato estival n’a toutefois pas été aussi fructueux que la plupart des supporters l’espéraient et une défaite décevante contre Brighton lors du dernier match, après avoir laissé filer une avance de deux buts très tôt dans la rencontre, a vu une voie vers un trophée majeur se refermer en Carabao Cup.
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