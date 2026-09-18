Cet accord sera-t-il honoré ? Un nouveau pourra-t-il être obtenu ? Ou Rashford ira-t-il voir ailleurs ? Interrogé sur ces questions, Simpson, autre joueur formé au club qui s'exprimait avec l'aimable autorisation de Free Bets, le site des meilleurs sites de paris, a déclaré à GOAL : « Je pense qu'il est trop tôt pour le dire.

« J'aime ce que je vois dans son langage corporel. Pas seulement le fait d'aller provoquer les joueurs, ce qu'on veut voir. Si j'étais arrière latéral aujourd'hui, je serais tellement content si Marcus recevait le ballon, se retournait et le rejouait en retrait. Il doit simplement continuer à provoquer les gens. Même s'il ne réussit pas toujours, il doit continuer et, au bout d'un moment, il passera, il obtiendra un penalty, il marquera un but, il délivrera une passe décisive. Il doit juste continuer, et je pense que c'est ce que Michael Carrick lui dira de faire.

« Ensuite, de l'autre côté, j'ai vu quelques signes entre lui et le public, et on dirait qu'il revient. Je pense que cela dépend de lui. Je pense que cela dépend de ce qu'il veut.

« Au final, il a un contrat de deux ans et un gros salaire. S'il veut rester dans ce club et aider à redresser la situation vers la fin de sa carrière, alors cela peut arriver. S'il veut simplement jouer cette année puis partir, alors cela peut aussi arriver. De toute évidence, cela dépendra de lui. »