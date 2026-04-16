Marcus Rashford se dit prêt à s’inscrire dans un « nouveau projet » à Manchester United, alors que l’hypothèse d’un transfert définitif au FC Barcelone s’éloigne

Selon plusieurs sources, Marcus Rashford envisagerait un retour à Manchester United si le FC Barcelone lui fermait définitivement la porte. L’attaquant se dit prêt à prendre part au projet de renouvellement sportif d’Old Trafford, d’autant qu’il est encore sous contrat avec les Red Devils jusqu’en 2028, comme le rapporte MG TV via Diario Sport.

Sa priorité restait toutefois de s’imposer au Barça : ses agents ont multiplié les rendez-vous avec les dirigeants blaugranas pour trouver un accord. Mais les discussions se sont tellement refroidies qu’il est aujourd’hui plus proche de la sortie que d’une prolongation au Camp Nou. La décision finale revient au Barça, qui, selon les dernières informations, ne souhaite pas prolonger son contrat aux conditions actuellement sur la table.







