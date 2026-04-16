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Marcus Rashford se dit prêt à s’inscrire dans un « nouveau projet » à Manchester United, alors que l’hypothèse d’un transfert définitif au FC Barcelone s’éloigne
Le Barça se montre désormais moins enthousiaste à l’idée d’un transfert définitif.
Selon plusieurs sources, Marcus Rashford envisagerait un retour à Manchester United si le FC Barcelone lui fermait définitivement la porte. L’attaquant se dit prêt à prendre part au projet de renouvellement sportif d’Old Trafford, d’autant qu’il est encore sous contrat avec les Red Devils jusqu’en 2028, comme le rapporte MG TV via Diario Sport.
Sa priorité restait toutefois de s’imposer au Barça : ses agents ont multiplié les rendez-vous avec les dirigeants blaugranas pour trouver un accord. Mais les discussions se sont tellement refroidies qu’il est aujourd’hui plus proche de la sortie que d’une prolongation au Camp Nou. La décision finale revient au Barça, qui, selon les dernières informations, ne souhaite pas prolonger son contrat aux conditions actuellement sur la table.
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Difficultés financières et composition de l'équipe
Le principal problème est que Rashford ne s’est pas imposé comme titulaire au Barça, et conserver l’attaquant dans l’effectif entraînerait un coût salarial très élevé. Son transfert est évalué à 30 millions d’euros pour l’option d’achat, et son salaire figurerait parmi les plus élevés du vestiaire, même si l’Anglais se dit prêt à faire un effort financier conséquent pour rester.
Le club catalan cherche actuellement des ailiers sur le marché, avec l’objectif d’investir moins pour un élément talentueux et prometteur. Malgré des performances correctes, le coût élevé et le statut de joueur de complément de Rashford pourraient donc l’obliger à retourner à Manchester United.
Dernière rencontre au sommet avec Flick
Le dossier dépend désormais d’un ultime rendez-vous avec Marcus Rashford et son entourage. Pour l’instant, le club ne lui a pas encore notifié son départ, et les discussions sur une éventuelle prolongation sont au point mort. L’international anglais doit encore s’entretenir avec l’entraîneur du Barça, Hansi Flick, et toutes les parties attendent la fin de la saison de Liga pour conclure. Si Rashford a toujours manifesté son envie de porter le maillot blaugrana et s’y sent bien, les contraintes économiques du dossier pourraient l’obliger à revenir en Angleterre.
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La valeur marchande est en hausse
De plus, Rashford – dont la valeur réelle est estimée à 40 millionsd’euros par Transfermarkt – a vu son profil remonter en flèche cette saison grâce à ses statistiques impressionnantes au Barça. Ayant disputé 43 matches toutes compétitions confondues, marquant 12 buts et délivrant 13 passes décisives, il a prouvé qu’il était toujours capable de briller dans un club de haut niveau, ce qui pourrait lui valoir d’autres offres.
Selon les observateurs, Manchester United demeure sa destination privilégiée s’il quittait le Camp Nou. Pour l’heure, l’international anglais se concentre sur la fin de saison avec le Barça, l’équipe de Flick ayant neuf points d’avance en tête du classement et un titre de Liga en ligne de mire. Prochain rendez-vous : la réception du Celta Vigo mercredi prochain.