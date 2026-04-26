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Marcus Rashford se dit « heureux de gagner moins » à Barcelone plutôt que de revenir à Manchester United, mais la star anglaise s'est vu conseiller de rester « patient » dans cette saga de transfert compliquée
Rashford fait taire les critiques
Rashford a redoré son blason au Camp Nou après son arrivée en prêt de Manchester United l’été dernier. L’attaquant, désormais parfaitement à l’aise sous les ordres de Hansi Flick, participe directement à un but toutes les 92 minutes cette saison.
Si certains observateurs voyaient dans ce prêt un pari risqué, l’international anglais a enchaîné les performances décisives, devenant un atout majeur dans la course au titre de Liga.
Âgé de 27 ans, il a encore prouvé sa capacité à faire la différence en inscrivant un deuxième but spectaculaire lors d’une victoire cruciale 2-0 contre Getafe. Ce succès lui permet d’atteindre 13 réalisations toutes compétitions confondues et il espère désormais rester au Barça au-delà de l’été.
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Les obstacles financiers au maintien d’un statut de séjour permanent
Malgré ses performances convaincantes sur le terrain, le chemin vers un transfert définitif reste complexe. Soumis à de strictes contraintes financières, le FC Barcelone scrute avec rigueur chaque détail de ses dépenses.
Selon une chronique de Guillem Balague sur la BBC, l’attaquant serait « prêt à gagner moins » en Catalogne qu’à Manchester, mais le Barça doit encore valider la viabilité d’un contrat à long terme au regard de ses strictes contraintes de fair-play financier.
La direction évalue encore les mérites d’un transfert définitif par rapport à d’autres cibles, certains dirigeants estimant que les fonds seraient mieux alloués ailleurs.
Reste que son entourage assure qu’il est pleinement investi dans le projet et invite à la patience, rappelant que le bruit autour de son départ fait partie du paysage habituel des grandes négociations de transfert en Espagne.
La rotation tactique de Flick
Cette saison, Flick a géré Rashford avec prudence, en le faisant souvent tourner au sein d’un effectif offensif débordant de talents. Sur les sept joueurs en lice pour les trois places d’attaquant, seul Lamine Yamal a dépassé les 3 600 minutes de jeu.
Rashford a donc dû s'adapter à cette concurrence de haut niveau, faisant preuve d'une nouvelle maturité en acceptant de ne pas toujours figurer en tête de la feuille de match.
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L’ombre menaçante de Manchester United
Alors que Barcelone se rapproche d'un nouveau sacre en Liga, qui pourrait être officialisé dès le 10 mai, le club formateur de Rashford garde un œil attentif sur la situation. Manchester United, désormais dirigé par Michael Carrick, est engagé dans la course à une place européenne et reste discret concernant l'avenir de son attaquant. Si la porte d'Old Trafford n'est pas encore fermée, la préférence du joueur semble évidente.