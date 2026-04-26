Marcus Rashford se dit « heureux de gagner moins » à Barcelone plutôt que de revenir à Manchester United, mais la star anglaise s'est vu conseiller de rester « patient » dans cette saga de transfert compliquée

Rashford a redoré son blason au Camp Nou après son arrivée en prêt de Manchester United l’été dernier. L’attaquant, désormais parfaitement à l’aise sous les ordres de Hansi Flick, participe directement à un but toutes les 92 minutes cette saison.

Si certains observateurs voyaient dans ce prêt un pari risqué, l’international anglais a enchaîné les performances décisives, devenant un atout majeur dans la course au titre de Liga.

Âgé de 27 ans, il a encore prouvé sa capacité à faire la différence en inscrivant un deuxième but spectaculaire lors d’une victoire cruciale 2-0 contre Getafe. Ce succès lui permet d’atteindre 13 réalisations toutes compétitions confondues et il espère désormais rester au Barça au-delà de l’été.