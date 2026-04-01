Marcus Rashford s'apprête à faire son retour à Manchester United, la clause de rachat de son contrat avec Barcelone arrivant à expiration

Le FC Barcelone n'a pas levé l'option d'achat prévue dans le contrat de prêt de Rashford, ce qui signifie qu'il ne dispose plus du droit unilatéral de recruter l'attaquant pour un montant fixe. Le club catalan avait jusqu'au 31 mars pour informer Manchester United de son intention de déclencher la clause de 30 millions d'euros (26 millions de livres sterling / 35 millions de dollars), mais cette date est passée sans que le leader de la Liga ne fasse aucune démarche officielle, selon Cadena SER.

Cette situation laisse le joueur de 28 ans dans l'incertitude après ce qui semblait être une réhabilitation réussie de sa carrière en Espagne. Alors que le directeur sportif Deco avait précédemment confirmé l'existence de l'option d'achat, son inaction avant la date limite suggère que les pressions économiques au sein du club dictent une fois de plus sa stratégie de transfert. Le rapport suggère que Barcelone serait intéressé par un deuxième prêt, mais Manchester United ne semble guère intéressé par un tel arrangement, préférant une rupture nette et une vente définitive cet été.