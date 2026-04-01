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Marcus Rashford s'apprête à faire son retour à Manchester United, la clause de rachat de son contrat avec Barcelone arrivant à expiration
Barcelone rate la date limite cruciale pour les transferts
Le FC Barcelone n'a pas levé l'option d'achat prévue dans le contrat de prêt de Rashford, ce qui signifie qu'il ne dispose plus du droit unilatéral de recruter l'attaquant pour un montant fixe. Le club catalan avait jusqu'au 31 mars pour informer Manchester United de son intention de déclencher la clause de 30 millions d'euros (26 millions de livres sterling / 35 millions de dollars), mais cette date est passée sans que le leader de la Liga ne fasse aucune démarche officielle, selon Cadena SER.
Cette situation laisse le joueur de 28 ans dans l'incertitude après ce qui semblait être une réhabilitation réussie de sa carrière en Espagne. Alors que le directeur sportif Deco avait précédemment confirmé l'existence de l'option d'achat, son inaction avant la date limite suggère que les pressions économiques au sein du club dictent une fois de plus sa stratégie de transfert. Le rapport suggère que Barcelone serait intéressé par un deuxième prêt, mais Manchester United ne semble guère intéressé par un tel arrangement, préférant une rupture nette et une vente définitive cet été.
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Les obstacles liés au fair-play financier
Bien que Rashford se soit imposé comme titulaire sous les ordres de Flick, le transfert a été compliqué par les règles financières strictes de la Liga. Si le montant du transfert, fixé à 30 millions d’euros, était jugé raisonnable, les exigences salariales élevées du joueur se sont avérées être la pierre d’achoppement pour un club toujours aux prises avec une dette importante. Deco a récemment évoqué l'incertitude entourant ce transfert, admettant que la décision dépendait de plusieurs facteurs complexes. Interrogé sur le maintien de l'attaquant, il a déclaré : « [Rashford reste-t-il ?] La question est liée au fair-play financier, aux priorités, aux performances et à la décision de l'entraîneur, et c'est quelque chose que nous n'avons pas encore fait car ce n'est pas le bon moment. »
Les rivaux de la Premier League en état d'alerte
Manchester United serait serein face à cette situation et n'aurait pas l'intention de revoir son prix à la baisse. Si le Barça ne peut ou ne veut pas payer le montant convenu, les Red Devils sont prêts à examiner les offres de leurs rivaux de Premier League pour ce joueur issu de leur centre de formation. À Old Trafford, on estime de plus en plus que le marché anglais pourrait rapporter un montant supérieur aux 30 millions d'euros qui avaient été proposés auparavant en Espagne.
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Une fin de saison marquée par l'incertitude
Les dernières semaines de la saison s'annoncent désormais décisives pour Rashford, qui cherchera à prouver sa valeur soit à la direction de Barcelone, encore indécise, soit à d'éventuels nouveaux employeurs. Sa forme a baissé ces derniers temps, puisqu'il n'a inscrit ni but ni passe décisive depuis janvier.
À l'heure actuelle, un séjour définitif au Camp Nou semble très compliqué. Reste à voir si cela débouchera sur une seconde chance à Manchester United sous la houlette de Michael Carrick ou sur un transfert retentissant vers un rival de Premier League, mais le filet de sécurité que constituaient l'option d'achat sur laquelle comptaient tant le joueur que le club a officiellement disparu.