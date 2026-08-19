Marcus Rashford s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour approuver Jamie Carragher après que l’ancien défenseur s’est opposé à Gary Neville dans un prochain épisode du podcast Stick to Football.

Comme l’a rapporté le Mirror, Neville a tenté de lancer une discussion sur l’attaquant de Manchester United, en demandant : « Marcus Rashford, qu’est-ce qu’on en pense ? Dernière question. » Carragher a immédiatement écarté le sujet, en répondant : « Oh ***********. On peut faire un podcast sans mentionner Rashford ? Arrête ça ! Oh mon dieu. C’est comme Trent et Rashford, il y avait comme une petite partie du podcast, la partie Trent ou la partie Rashford. »