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Leeds United v Manchester United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduit par

Marcus Rashford remercie Jamie Carragher d’avoir fait taire Gary Neville au sujet des discussions sur un transfert à Manchester United

M. Rashford
J. Carragher
G. Neville
Manchester United
Premier League

Marcus Rashford a publiquement remercié Jamie Carragher de l’avoir défendu après que Gary Neville a évoqué à plusieurs reprises son nom lors d’un récent enregistrement de podcast. L’attaquant de Manchester United, de retour d’un prêt réussi au FC Barcelone, a exprimé sa frustration face à l’attention médiatique constante autour de son avenir avant la nouvelle saison de Premier League.

  • Rashford réagit au débat sur The Overlap

    Marcus Rashford s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour approuver Jamie Carragher après que l’ancien défenseur s’est opposé à Gary Neville dans un prochain épisode du podcast Stick to Football.

    Comme l’a rapporté le Mirror, Neville a tenté de lancer une discussion sur l’attaquant de Manchester United, en demandant : « Marcus Rashford, qu’est-ce qu’on en pense ? Dernière question. » Carragher a immédiatement écarté le sujet, en répondant : « Oh ***********. On peut faire un podcast sans mentionner Rashford ? Arrête ça ! Oh mon dieu. C’est comme Trent et Rashford, il y avait comme une petite partie du podcast, la partie Trent ou la partie Rashford. »

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    Un appel frustré pour jouer au football

    Neville a alors tenté de réorienter la conversation, en demandant : « Comment va Trent ? », avant d’ajouter : « Non, mais il est revenu à United. » Carragher est resté exaspéré, déclarant : « Et alors ? Oh mon Dieu. C’est juste un bon joueur pour Man United ! » Après la publication de l’extrait sur X, Rashford a partagé la séquence et a clairement exprimé son ressenti concernant l’attention incessante portée à sa carrière. Il a écrit : « Merci, Jamie. Ce serait formidable de pouvoir baisser la tête et jouer au football sans que mon nom soit mentionné chaque jour. »


  • Prêt à Barcelone et retour à Manchester United

    Les spéculations autour de Rashford s’étaient intensifiées après son prêt la saison dernière à Barcelone, où il a cumulé 14 buts et 14 passes décisives en 49 apparitions, les aidant à remporter la Liga. Le club espagnol disposait d’une option pour le recruter définitivement pour 26 millions de livres sterling, mais a choisi de recruter Anthony Gordon à la place.

    Désormais de retour en Angleterre, Michael Carrick l’a accueilli dans le groupe. Carrick a déclaré : « C’est notre joueur, vous savez, et il est revenu en grande forme. Il est comme n’importe quel autre joueur. Je connais Marcus depuis longtemps et, vous savez, il nous apporte quelque chose d’un peu différent. »

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  • Michael Carrick Marcus Rashford Man UtdGetty

    Quelle est la suite pour Rashford ?

    Manchester United lancera sa campagne nationale contre Hull City le samedi 22 août. Alors que le mercato se refermera le 1er septembre, Rashford semble certain de rester à Old Trafford pour la saison à venir. Il va désormais se concentrer sur sa réintégration dans l'équipe, avec l'objectif de reproduire son impressionnante forme affichée en Espagne et de s'assurer une place de titulaire régulier sous les ordres de Carrick.

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