Marcus Rashford rejette une approche tardive d’Arsenal sur le marché des transferts pour se battre pour sa place à Manchester United

Arsenal cherche de toute urgence un ailier gauche avant mardi soir, après le départ de Gabriel Martinelli pour Al-Hilal. Selon l’Evening Standard, le club londonien a envisagé un prêt de dernière minute pour Marcus Rashford, totalement distinct de sa poursuite en cours de Julian Alvarez.

Cependant, Rashford a rejeté toutes les approches. Un transfert définitif loin de Manchester United semblait inévitable plus tôt dans ce mercato après son prêt la saison dernière à Barcelone et à Aston Villa. Rashford privilégiait un retour en Catalogne, mais Barcelone a choisi de ne pas activer la clause libératoire de 26 millions de livres sterling présente dans son contrat, en signant à la place Anthony Gordon et Karim Adeyemi.