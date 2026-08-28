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Marcus Rashford Manchester United 2026-27 HullGetty
Moataz Elgammal

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Marcus Rashford rejette une approche tardive d’Arsenal sur le marché des transferts pour se battre pour sa place à Manchester United

M. Rashford
Manchester United
Premier League
Arsenal

Marcus Rashford a opéré un revirement spectaculaire concernant son avenir, écartant un transfert surprise à Arsenal avant la clôture du mercato. L’attaquant a été fortement associé à un départ d’Old Trafford cet été, mais il a désormais fermement décidé de ne pas rejoindre un rival direct en Premier League, choisissant plutôt de rester et de se battre pour sa place dans l’effectif actuel.

  • Approche d’Arsenal fermement rejetée

    Arsenal cherche de toute urgence un ailier gauche avant mardi soir, après le départ de Gabriel Martinelli pour Al-Hilal. Selon l’Evening Standard, le club londonien a envisagé un prêt de dernière minute pour Marcus Rashford, totalement distinct de sa poursuite en cours de Julian Alvarez.

    Cependant, Rashford a rejeté toutes les approches. Un transfert définitif loin de Manchester United semblait inévitable plus tôt dans ce mercato après son prêt la saison dernière à Barcelone et à Aston Villa. Rashford privilégiait un retour en Catalogne, mais Barcelone a choisi de ne pas activer la clause libératoire de 26 millions de livres sterling présente dans son contrat, en signant à la place Anthony Gordon et Karim Adeyemi.

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  • Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Les géants turcs ratent le transfert

    Après l’échec de son retour en Espagne, The Times rapporte que Rashford a également repoussé un intérêt concret de Fenerbahçe, club engagé en Ligue des champions. Le club turc était désireux d’en faire son recrutement phare de l’été. Néanmoins, Rashford a clairement fait savoir qu’il n’avait aucun intérêt à rejoindre la Süper Lig.

    Par conséquent, Manchester United est désormais disposé à conserver son joueur formé au club. Le salaire conséquent de Rashford, à hauteur de 325 000 £ par semaine, a fortement réduit le nombre de prétendants potentiels capables de financer un transfert définitif cet été, l’obligeant à réévaluer ses options.

  • Carrick encense l’attaquant après son retour

    La relation entre Rashford et l’entraîneur principal Michael Carrick semble être le principal facteur à l’origine de cette soudaine décision de rester. Rashford a fait son retour lors de la défaite contre Hull City, en remplaçant Patrick Dorgu à la mi-temps.

    Carrick a été très impressionné par son implication récente en coulisses. L’entraîneur a déclaré : « C’était assez évident depuis que Marcus a repris l’entraînement avec Kobbie [Mainoo] et Licha [Martinez], pratiquement à Dublin, qu’il est revenu fantastiquement bien, vous savez. » Ce vote de confiance crucial a effectivement réintégré Rashford dans l’environnement de l’équipe première.

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    Que se passe-t-il ensuite pour les deux clubs ?

    Arsenal doit agir rapidement pour s’assurer un remplaçant à Martinelli avant la fermeture du mercato mardi soir. Pendant ce temps, Rashford espère jouer avec Manchester United lorsque le club recevra Ipswich Town ce dimanche. Ce prochain match représentera une étape personnelle importante, puisqu’il s’agira de sa première apparition à Old Trafford depuis décembre 2024.

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