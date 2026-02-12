Marcus Rashford pourrait encore faire son retour à Manchester United, son ancien entraîneur estimant que le joueur prêté à Barcelone pourrait revenir chez lui.

Meulensteen a tenu à souligner que la décision de quitter Manchester United, d'abord pour Aston Villa, puis pour Barcelone, était la bonne pour le développement personnel et professionnel de Rashford. Le Néerlandais a établi un parallèle avec Scott McTominay, un autre diplômé de Carrington qui a connu le succès loin de Manchester en remportant le titre de Serie A avec Naples, suggérant que le fait de quitter la Premier League a permis à Rashford de respirer à nouveau.

« C'est la même chose avec Scott McTominay. Les deux joueurs ont extrêmement bien réussi là où ils sont allés », a noté Meulensteen. « Mais je pense que c'était une bonne chose pour Marcus de passer par là, d'abord à Aston Villa, puis maintenant à Barcelone. C'est une culture différente, une langue différente et un style différent. Chaque semaine est différente. »

Il a fait valoir que les exigences physiques et mentales incessantes de l'élite anglaise peuvent épuiser les joueurs, et que la Liga offre un type de défi différent qui convient actuellement au jeu de Rashford. « La Premier League est différente. Elle est beaucoup plus exigeante que n'importe quelle autre ligue dans le monde. Et je pense qu'il apprécie son football, et c'est le plus important. Il a besoin d'apprécier son football. »