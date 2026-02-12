Getty Images Sport
Marcus Rashford pourrait encore faire son retour à Manchester United, son ancien entraîneur estimant que le joueur prêté à Barcelone pourrait revenir chez lui.
La porte reste ouverte pour un retour à Old Trafford
Rashford, qui connaît un regain de forme avec le géant catalan après un passage à Aston Villa, semble renaître loin de l'intense pression de la Premier League, avec quatre buts et six passes décisives en Liga, auxquels s'ajoutent cinq buts et trois passes décisives en Ligue des champions. Cependant, Meulensteen estime que le lien entre le joueur et le club de son enfance est indestructible, laissant entendre qu'un retour à Manchester est tout à fait possible.
S'adressant à BetGoat, l'ancien assistant de Sir Alex Ferguson a souligné que les joueurs issus du centre de formation ont un lien unique avec le club qui ne s'estompe jamais vraiment. « Marcus Rashford pourrait certainement revenir à Manchester United », a affirmé Meulensteen. « Je pense que Marcus est toujours aussi « rouge » que n'importe qui d'autre, car il a gravi les échelons dès son plus jeune âge, et cela ne disparaîtra jamais, cela ne le quittera jamais. »
Prospérer loin de la Premier League
Meulensteen a tenu à souligner que la décision de quitter Manchester United, d'abord pour Aston Villa, puis pour Barcelone, était la bonne pour le développement personnel et professionnel de Rashford. Le Néerlandais a établi un parallèle avec Scott McTominay, un autre diplômé de Carrington qui a connu le succès loin de Manchester en remportant le titre de Serie A avec Naples, suggérant que le fait de quitter la Premier League a permis à Rashford de respirer à nouveau.
« C'est la même chose avec Scott McTominay. Les deux joueurs ont extrêmement bien réussi là où ils sont allés », a noté Meulensteen. « Mais je pense que c'était une bonne chose pour Marcus de passer par là, d'abord à Aston Villa, puis maintenant à Barcelone. C'est une culture différente, une langue différente et un style différent. Chaque semaine est différente. »
Il a fait valoir que les exigences physiques et mentales incessantes de l'élite anglaise peuvent épuiser les joueurs, et que la Liga offre un type de défi différent qui convient actuellement au jeu de Rashford. « La Premier League est différente. Elle est beaucoup plus exigeante que n'importe quelle autre ligue dans le monde. Et je pense qu'il apprécie son football, et c'est le plus important. Il a besoin d'apprécier son football. »
Aborder la question du « désir perdu » à United
Tout en discutant d'un éventuel retour, Meulensteen n'a pas hésité à aborder les raisons qui ont poussé Rashford à quitter le club. Les derniers mois de son premier passage à United ont été marqués par une baisse visible de sa confiance et de son bonheur sous la houlette des entraîneurs Erik ten Hag et Ruben Amorim. Meulensteen s'est interrogé sur les facteurs internes qui ont conduit un joueur aussi passionné à perdre son éclat, suggérant que « quelque chose n'allait pas » dans les coulisses à l'époque.
« Ils continuent de bien figurer en Ligue des champions. Mais oui, les choses ont changé. Les choses ont changé au sein du club », a observé Meulensteen. « Il y avait quelque chose qui n'allait pas et qui ne convenait pas à Marcus à ce moment précis à Manchester United, car il faut vraiment se demander ce qui lui a fait perdre l'envie de jouer pour le club qu'il aimait et avec lequel il avait grandi. »
Les conversations sont essentielles pour réparer la fracture
Pour l'avenir, Meulensteen estime que le processus de guérison a probablement déjà commencé grâce à cette période de séparation. Avec Rashford qui a retrouvé le sourire en Espagne et Manchester United qui entre dans une nouvelle ère, les conditions pour une réconciliation pourraient être réunies. Cependant, le Néerlandais a souligné que rien ne se passera sans un dialogue ouvert et honnête entre le joueur et la direction du club.
« Mais les choses peuvent changer, et elles peuvent changer pour le mieux, mais il est évident que des discussions doivent avoir lieu pour voir où elles mènent », a-t-il conclu.
