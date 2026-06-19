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Marcus Rashford, mis à l’écart par Manchester United, refuse de renoncer à un retour au FC Barcelone malgré l’arrivée d’Anthony Gordon au Camp Nou
Rashford reste déterminé à rejoindre Barcelone
En inscrivant un but lors de la victoire de l’Angleterre contre la Croatie en Coupe du monde, Marcus Rashford a renforcé sa réputation sur la scène internationale, ravivant par la même occasion les espoirs de Manchester United de voir sa valeur marchande s’envoler durant le tournoi. Malgré l’intérêt de plusieurs autres clubs, l’attaquant a clairement indiqué à Sport que Barcelone restait sa destination de prédilection.
Prêté au club catalan la saison passée, l’attaquant estime avoir encore des preuves à y fournir. L’arrivée de Gordon au Camp Nou n’a pas modifié son objectif. Il se tient donc prêt à patienter jusqu’aux derniers jours du mercato, dans l’attente d’une issue favorable qui le ramènerait définitivement en Espagne.
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Le soutien de Flick est source d'encouragement
À l’issue de la saison écoulée, Marcus Rashford a reçu les encouragements de l’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, qui aurait signifié que le club ferait le nécessaire pour le conserver au Camp Nou. Si aucune certitude n’a été donnée, le staff technique blaugrana s’est déclaré satisfait de sa contribution. Malgré des statistiques en léger retrait lors de la seconde partie de l’exercice, l’attaquant anglais s’est conformé aux exigences tactiques de l’Allemand et a endossé sans rechigner un rôle de joker. Souvent décisif en cours de rencontre, il est apparu comme une option précieuse au sein du groupe.
Reste que cette considération n’a pas permis de franchir l’obstacle financier : le Barça avait déjà rejeté une option d’achat de 30 millions d’euros, malgré la volonté affichée par Rashford de baisser son salaire pour rester.
Les questions financières continuent de compliquer les négociations
Le principal obstacle reste la structure du transfert. Manchester United réclame une vente définitive et n’envisage pas, pour l’instant, un nouveau prêt, ce qui complique la tâche du Barça. Si United veut se séparer de Rashford, Barcelone doit encore arbitrer entre le montant du transfert et les charges salariales avant de se lancer concrètement dans le dossier. La détermination de l’attaquant pourrait toutefois s’avérer décisive : en privilégiant le Barça au détriment d’autres pistes, il risque d’accroître la pression sur toutes les parties au fur et à mesure que le mercato avancera et que les options se raréfieront.
- AFP
Un véritable jeu d’attente pour tous les acteurs concernés
Le feuilleton des transferts devrait se poursuivre tout au long d'un mercato estival prolongé. Manchester United pourrait maintenir sa demande d'un transfert définitif, mais sa position pourrait s'assouplir si aucune offre satisfaisante ne se présente avant la date limite. Rashford est conscient des risques liés à l'attente de Barcelone, même si les Catalans continuent de donner la priorité au recrutement d'un avant-centre de référence avant d'envisager à nouveau un accord concernant l'international anglais.