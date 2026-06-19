Marcus Rashford, mis à l’écart par Manchester United, refuse de renoncer à un retour au FC Barcelone malgré l’arrivée d’Anthony Gordon au Camp Nou

En inscrivant un but lors de la victoire de l’Angleterre contre la Croatie en Coupe du monde, Marcus Rashford a renforcé sa réputation sur la scène internationale, ravivant par la même occasion les espoirs de Manchester United de voir sa valeur marchande s’envoler durant le tournoi. Malgré l’intérêt de plusieurs autres clubs, l’attaquant a clairement indiqué à Sport que Barcelone restait sa destination de prédilection.

Prêté au club catalan la saison passée, l’attaquant estime avoir encore des preuves à y fournir. L’arrivée de Gordon au Camp Nou n’a pas modifié son objectif. Il se tient donc prêt à patienter jusqu’aux derniers jours du mercato, dans l’attente d’une issue favorable qui le ramènerait définitivement en Espagne.