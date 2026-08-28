Selon The Times, Rashford devrait rester à Manchester United pour la saison 2026/27 après avoir repoussé l’intérêt sérieux de Fenerbahçe. Le club turc, qualifié pour la Ligue des champions, voulait faire du joueur de 28 ans sa recrue phare de l’été.

Cependant, Rashford a clairement fait savoir qu’il n’avait aucun intérêt à rejoindre la Süper Lig, malgré l’attrait du football européen à Istanbul. Cette décision marque un changement complet de perspective pour l’attaquant, qui avait entamé le mercato estival avec une vision très différente de sa carrière dans son club formateur.

L’avenir de l’international anglais fait l’objet d’intenses spéculations après un prêt productif à Barcelone la saison dernière. Alors qu’il aurait été, selon les informations, désespéré à l’idée de sceller un départ définitif d’Old Trafford plus tôt cet été, cette position s’est nettement assouplie.

À l’approche de la date limite du mercato mardi prochain, Rashford est désormais pleinement concentré sur sa réintégration dans l’effectif de United et sur sa volonté de prouver sa valeur à l’entraîneur principal Michael Carrick, qui n’a pas tari d’éloges sur l’implication récente de l’attaquant et son niveau de forme lors de la préparation de pré-saison.