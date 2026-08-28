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Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduit par

Marcus Rashford fait volte-face à Manchester United : la star de l’Angleterre rejette l’intérêt de Fenerbahçe et s’engage à rester à Old Trafford

M. Rashford
Manchester United
M. Carrick
Premier League
Fenerbahce
Super Lig

Marcus Rashford a opéré un revirement majeur concernant son avenir à Manchester United en rejetant une approche du géant turc Fenerbahce. L’international anglais, qui semblait auparavant destiné à un départ définitif vers le FC Barcelone après un prêt loin du club, s’est désormais engagé dans le projet de Michael Carrick à Old Trafford pour la saison à venir.

  • Rashford snobe les géants turcs

    Selon The Times, Rashford devrait rester à Manchester United pour la saison 2026/27 après avoir repoussé l’intérêt sérieux de Fenerbahçe. Le club turc, qualifié pour la Ligue des champions, voulait faire du joueur de 28 ans sa recrue phare de l’été.

    Cependant, Rashford a clairement fait savoir qu’il n’avait aucun intérêt à rejoindre la Süper Lig, malgré l’attrait du football européen à Istanbul. Cette décision marque un changement complet de perspective pour l’attaquant, qui avait entamé le mercato estival avec une vision très différente de sa carrière dans son club formateur.

    L’avenir de l’international anglais fait l’objet d’intenses spéculations après un prêt productif à Barcelone la saison dernière. Alors qu’il aurait été, selon les informations, désespéré à l’idée de sceller un départ définitif d’Old Trafford plus tôt cet été, cette position s’est nettement assouplie.

    À l’approche de la date limite du mercato mardi prochain, Rashford est désormais pleinement concentré sur sa réintégration dans l’effectif de United et sur sa volonté de prouver sa valeur à l’entraîneur principal Michael Carrick, qui n’a pas tari d’éloges sur l’implication récente de l’attaquant et son niveau de forme lors de la préparation de pré-saison.

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  • Anthony GordonGetty

    La porte de sortie du Barça se referme

    Un retour au Camp Nou était la destination privilégiée de Rashford, mais la voie vers la Catalogne a été bloquée lorsque Barcelone a choisi de ne pas activer la clause libératoire de 26 M£ présente dans son contrat. Le géant espagnol s’est alors tourné vers d’autres talents de Premier League, en obtenant les signatures d’Anthony Gordon, en provenance de Newcastle United, et de Karim Adeyemi, en provenance du Borussia Dortmund.

    À quelques jours seulement de la fermeture du mercato, United semble disposé à conserver sa star issue du centre de formation, d’autant que son important salaire de 325 000 £ par semaine a réduit le nombre de prétendants potentiels capables de financer un transfert définitif.

  • Carrick salue un Rashford « affûté » après son retour

    La relation entre Rashford et Carrick semble être un facteur déterminant derrière ce revirement soudain. Rashford est entré en jeu en seconde période lors de la récente défaite de United contre Hull City, en remplacement de Patrick Dorgu, et ses performances en coulisses ne sont pas passées inaperçues.

    Carrick a récemment exprimé sa satisfaction quant au retour de l'attaquant dans le groupe, en déclarant : « C'était assez évident depuis que Marcus a repris l'entraînement avec Kobbie [Mainoo] et Licha [Martinez], pratiquement à Dublin, qu'il est revenu fantastiquement bien, vous savez.

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  • Michael Carrick Getty

    Le maintien de Rashford offre un renfort offensif à Carrick

    Ce vote de confiance laisse penser que Rashford jouera un rôle important dans l’effectif alors que l’équipe se prépare à affronter Ipswich Town ce dimanche. Ce sera un moment poignant pour l’attaquant, puisqu’il s’agira de sa première apparition à Old Trafford depuis décembre 2024.

    Auteur de 138 buts en 427 apparitions avec Manchester United, Rashford reste une figure de premier plan dans le vestiaire. Sa décision de rester offre à Carrick une option internationale expérimentée dans le dernier tiers du terrain, renforçant un effectif qui a terminé troisième de Premier League la saison dernière et qui cherche à s’appuyer sur cette dynamique.

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