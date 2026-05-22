L’attaquant a réagi à son retour en sélection via les réseaux sociaux, reconnaissant que la déception d’avoir manqué l’Euro 2024 a nourri sa détermination. Il a exprimé sa gratitude envers Aston Villa et le Barça, mais a soigneusement omis de citer Manchester United, où son passage tumultueux s’est conclu par un départ définitif.

« Aujourd’hui marque pour moi la boucle, du désespoir à la jubilation », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. « Ne pas avoir été sélectionné pour l’Euro [2024] m’a aidé à m’épanouir en tant que joueur et en tant que personne, et surtout, m’a donné un objectif vers lequel tendre. Merci beaucoup pour cette opportunité, et j’ai hâte d’endosser le maillot lors de la Coupe du monde.

Il a ajouté : « Un grand merci à Unai, Hansi, Thomas, Aston Villa, Barcelone et l’Angleterre pour avoir cru en moi quand les choses se sont compliquées. »



