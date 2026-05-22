Getty Images Sport
Traduit par
Marcus Rashford fait l’impasse sur Manchester United et remercie Unai Emery ainsi que Hansi Flick pour leur soutien dans ces moments « difficiles », peu après sa sélection avec l’Angleterre pour la Coupe du monde
Rashford revient sur son retour en sélection anglaise après un passage difficile.
Rashford s'est réjoui d'avoir été retenu dans la sélection anglaise pour la Coupe du monde 2026. L'attaquant avait auparavant été écarté par Gareth Southgate pour l'Euro 2024 et son avenir en équipe nationale semblait incertain, jusqu'à ce qu'il retrouve son meilleur niveau après son prêt à Barcelone.
Il attribue ses récentes expériences, notamment ses prêts à Aston Villa puis au FC Barcelone, à une maturation tant personnelle que sportive. Après avoir inscrit quatre buts en dix-sept matchs sous le maillot des Villans lors de la seconde partie de la saison 2024-2025, il a rejoint les Blaugranas l’été suivant. Sous les couleurs catalanes, il a retrouvé son efficacité avec quatorze réalisations et autant de passes décisives, performances qui lui ont permis de reconquérir sa place chez les Three Lions.
Rashford tient à remercier Emery, Flick et Tuchel.
L’attaquant a réagi à son retour en sélection via les réseaux sociaux, reconnaissant que la déception d’avoir manqué l’Euro 2024 a nourri sa détermination. Il a exprimé sa gratitude envers Aston Villa et le Barça, mais a soigneusement omis de citer Manchester United, où son passage tumultueux s’est conclu par un départ définitif.
« Aujourd’hui marque pour moi la boucle, du désespoir à la jubilation », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. « Ne pas avoir été sélectionné pour l’Euro [2024] m’a aidé à m’épanouir en tant que joueur et en tant que personne, et surtout, m’a donné un objectif vers lequel tendre. Merci beaucoup pour cette opportunité, et j’ai hâte d’endosser le maillot lors de la Coupe du monde.
Il a ajouté : « Un grand merci à Unai, Hansi, Thomas, Aston Villa, Barcelone et l’Angleterre pour avoir cru en moi quand les choses se sont compliquées. »
Tuchel ouvre une nouvelle ère pour l'Angleterre
La première liste de Tuchel pour un grand tournoi présente plusieurs absences retentissantes. Harry Maguire, Phil Foden, Cole Palmer et Trent Alexander-Arnold ont été écartés du groupe final de 26 joueurs, une décision qui a surpris les observateurs. Les Three Lions abordent donc la Coupe du monde sous une nouvelle direction, avec des attentes toujours très élevées.
- Getty Images Sport
L'Angleterre affute sa préparation en vue du premier grand tournoi de Thomas Tuchel.
L'Angleterre entame désormais sa préparation pour la Coupe du monde 2026, sous l'égide de Tuchel, déterminé à instaurer rapidement son système de jeu et sa hiérarchie au sein du groupe. Le retour en forme de Rashford offre aux Three Lions une option offensive supplémentaire et expérimentée, en soutien à Harry Kane. Les Anglais débuteront la compétition par un match du groupe L contre la Croatie le 17 juin, avant d'affronter le Ghana puis le Panama.