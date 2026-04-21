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Marcus Rashford et Frenkie de Jong figurent parmi les CINQ stars du FC Barcelone amenées à partir lors du mercato estival
Une refonte de l’effectif est prévue en Catalogne.
Hansi Flick et la direction du FC Barcelone auraient identifié cinq joueurs clés ayant « terminé leur cycle » et devant quitter le club cet été. D’après Marca, cette liste inclut des hauts salaires ainsi que des joueurs dont le contrat expire, le club souhaitant soulager ses finances. Les plus en vue sont Rashford, arrivé en prêt de Manchester United, et De Jong, pilier du milieu de terrain, ainsi que Robert Lewandowski, Andreas Christensen et le produit de La Masia Marc Casado.
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Les préoccupations liées à la masse salariale guident les choix des clubs.
La direction du club privilégie la marge de manœuvre financière afin d’assurer sa stabilité future après une saison qui l’a vu échouer en Europe. De Jong, qui touche actuellement près de 400 000 € par semaine, est considéré comme un candidat de choix à la vente pour alléger la charge salariale du géant espagnol. Par ailleurs, selon Chris Wheeler de Mail Sport, Manchester United chercherait aussi à se délester du salaire élevé de Rashford, le club refusant de baisser la clause libératoire de 26 millions de livres sterling inscrite dans son contrat de prêt actuel. Pour l’instant, le Barça refuse de s’engager à recruter l’attaquant anglais de façon permanente.
Manchester United campe sur ses positions concernant le montant du transfert de Rashford.
Rashford a inscrit 12 buts et délivré 13 passes décisives depuis le début de son prêt, mais Barcelone a tenté en vain de renégocier le montant de 26 millions de livres sterling avec Manchester United. Le club de Premier League refuse de céder sur cette clause qui expire le 15 juin, soit quatre jours seulement après le coup d’envoi de la Coupe du monde en Amérique du Nord. En conséquence, l’attaquant devrait retourner à Old Trafford, où son avenir reste incertain.
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La course au titre reprend après l’élimination en Coupe d’Europe
Barcelone fait son retour en championnat mercredi en accueillant le Celta Vigo, avec l’intention de conserver son avance de neuf points en tête du classement de la Liga. L’équipe de Flick doit désormais se recentrer sur la conquête d’un deuxième titre consécutif de Liga après avoir récemment été éliminée en quarts de finale de la Ligue des champions par l’Atlético Madrid.