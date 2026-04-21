Marcus Rashford et Frenkie de Jong figurent parmi les CINQ stars du FC Barcelone amenées à partir lors du mercato estival

La direction du club privilégie la marge de manœuvre financière afin d’assurer sa stabilité future après une saison qui l’a vu échouer en Europe. De Jong, qui touche actuellement près de 400 000 € par semaine, est considéré comme un candidat de choix à la vente pour alléger la charge salariale du géant espagnol. Par ailleurs, selon Chris Wheeler de Mail Sport, Manchester United chercherait aussi à se délester du salaire élevé de Rashford, le club refusant de baisser la clause libératoire de 26 millions de livres sterling inscrite dans son contrat de prêt actuel. Pour l’instant, le Barça refuse de s’engager à recruter l’attaquant anglais de façon permanente.