Marcus Rashford est sur le point de signer définitivement avec Barcelone après sa performance décisive contre l'Atlético de Madrid lors de ce match crucial, alors qu'il est prêté par Manchester United

Rashford a été l'homme du match au Metropolitano, comblant le vide laissé par Raphinha, blessé, pour livrer une prestation impeccable. Le joueur de 28 ans a égalisé d'une puissante frappe du pied gauche juste avant la mi-temps, à la suite d'un joli échange avec Dani Olmo. Au-delà de ce but, ses statistiques témoignent d'un joueur parfaitement intégré au système de Hansi Flick, avec 51 touches de balle et trois occasions nettes créées pour ses coéquipiers.

Son impact ne s'est pas limité au dernier tiers du terrain, l'Anglais faisant preuve d'une rare diligence défensive avec deux ballons récupérés. « Je suis fier d'avoir pu contribuer à un but qui pourrait s'avérer décisif pour l'issue de la Liga », a déclaré Rashford après le match. Sa contribution est également historique, puisqu'il s'agit du 300e but de l'ère Flick à Barcelone, toutes compétitions confondues.