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Marcus Rashford est sur le point de signer définitivement avec Barcelone après sa performance décisive contre l'Atlético de Madrid lors de ce match crucial, alors qu'il est prêté par Manchester United
La performance de Metropolitano alimente les rumeurs de transfert
Rashford a été l'homme du match au Metropolitano, comblant le vide laissé par Raphinha, blessé, pour livrer une prestation impeccable. Le joueur de 28 ans a égalisé d'une puissante frappe du pied gauche juste avant la mi-temps, à la suite d'un joli échange avec Dani Olmo. Au-delà de ce but, ses statistiques témoignent d'un joueur parfaitement intégré au système de Hansi Flick, avec 51 touches de balle et trois occasions nettes créées pour ses coéquipiers.
Son impact ne s'est pas limité au dernier tiers du terrain, l'Anglais faisant preuve d'une rare diligence défensive avec deux ballons récupérés. « Je suis fier d'avoir pu contribuer à un but qui pourrait s'avérer décisif pour l'issue de la Liga », a déclaré Rashford après le match. Sa contribution est également historique, puisqu'il s'agit du 300e but de l'ère Flick à Barcelone, toutes compétitions confondues.
La question à 30 millions d'euros
Avec déjà 11 buts et 11 passes décisives cette saison, le transfert définitif de Rashford est devenu un sujet prioritaire dans les bureaux du Camp Nou. Le Barça détient actuellement une option d'achat fixée à 30 millions d'euros (26 millions de livres sterling / 33 millions de dollars), un montant qui s'apparente de plus en plus à une bonne affaire compte tenu de sa forme actuelle. Bien que les informations concernant les délais aient été contradictoires, un nouveau rapport suggère que cette clause reste valable jusqu'à la fin de la saison en cours. Le grand club catalan serait désireux de conserver cet attaquant polyvalent, mais se heurte à ses habituels obstacles financiers. Les dirigeants du club étudient des moyens de restructurer le contrat, éventuellement par le biais d’un nouveau prêt avec obligation d’achat ou d’un plan de paiement échelonné. Cependant, sa capacité à faire la différence dans les grands matchs rend difficile pour le staff technique d’envisager d’autres alternatives pour le poste d’ailier gauche.
Manchester United se prépare à une vente au rabais sans pitié
De retour à Old Trafford, Sir Jim Ratcliffe et la direction d'INEOS prévoient une refonte massive de l'effectif. Manchester United chercherait à dégager une manne financière de 100 millions de livres sterling (115 millions d'euros / 132 millions de dollars) en cédant huit joueurs cet été. La vente définitive de Rashford au FC Barcelone constitue un pilier essentiel de cette stratégie, les Red Devils préférant une rupture nette et un apport immédiat de liquidités à un nouvel accord temporaire.
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Un test en Ligue des champions attend le joueur prêté
L'attention se tourne désormais vers les quarts de finale de la Ligue des champions, où Rashford devrait conserver sa place dans le onze de départ. S'il continue à briller sur la scène européenne face à ce même adversaire, la pression sur le président du FC Barcelone, Joan Laporta, pour qu'il finalise le transfert définitif ne fera que s'intensifier. Bien que le Barça ait également suivi de près l'ancien ailier Abde Ezzalzouli comme alternative moins coûteuse, la complicité immédiate de Rashford avec Lamine Yamal et le reste de l'attaque en a fait le choix privilégié.