De retour de prêts à Aston Villa puis au FC Barcelone, l’attaquant de 28 ans est à un tournant de sa carrière. Son engagement a été ouvertement remis en question lors de la première partie de la saison 2024-2025, après qu’il a manifesté son envie de relever un nouveau défi loin de Manchester. Hugh Woozencroft, animateur de talkSPORT, a fait écho à ces inquiétudes en déclarant : « Rashford a dit qu’il voulait un nouveau défi et, à moins d’être sûr à 100 % qu’il est pleinement engagé envers Manchester United… il a montré qu’il n’était pas pleinement engagé la dernière fois qu’il était au club… comment peut-on être sûr qu’il le sera cette fois-ci ? »

L’ancien international anglais Micky Gray estime que l’attaquant doit s’expliquer sur les circonstances de son départ et confirmer son engagement envers la nouvelle ère du club, s’il souhaite véritablement avoir une nouvelle chance. « Plusieurs éléments entrent en jeu. Le plus important est que, si Rashford a un avenir à Manchester United, il doit faire une déclaration sans équivoque expliquant pourquoi il veut rester et quelles étaient les raisons de son départ. Je pense que c’est une priorité pour lui », a déclaré Gray àtalkSPORT.