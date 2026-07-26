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Marcus Rashford doit publier une « déclaration sans équivoque » s’il veut se voir offrir une nouvelle chance à Manchester United, alors que des doutes subsistent sur son « engagement »
Faire preuve de loyauté envers Carrick
De retour de prêts à Aston Villa puis au FC Barcelone, l’attaquant de 28 ans est à un tournant de sa carrière. Son engagement a été ouvertement remis en question lors de la première partie de la saison 2024-2025, après qu’il a manifesté son envie de relever un nouveau défi loin de Manchester. Hugh Woozencroft, animateur de talkSPORT, a fait écho à ces inquiétudes en déclarant : « Rashford a dit qu’il voulait un nouveau défi et, à moins d’être sûr à 100 % qu’il est pleinement engagé envers Manchester United… il a montré qu’il n’était pas pleinement engagé la dernière fois qu’il était au club… comment peut-on être sûr qu’il le sera cette fois-ci ? »
L’ancien international anglais Micky Gray estime que l’attaquant doit s’expliquer sur les circonstances de son départ et confirmer son engagement envers la nouvelle ère du club, s’il souhaite véritablement avoir une nouvelle chance. « Plusieurs éléments entrent en jeu. Le plus important est que, si Rashford a un avenir à Manchester United, il doit faire une déclaration sans équivoque expliquant pourquoi il veut rester et quelles étaient les raisons de son départ. Je pense que c’est une priorité pour lui », a déclaré Gray àtalkSPORT.
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En perte de terrain dans la hiérarchie d’Old Trafford
Si Rashford a connu une saison fructueuse en Espagne, marquant 14 buts pour le FC Barcelone, qui a remporté le titre de la Liga, il va bientôt réintégrer une équipe de Manchester United qui a considérablement évolué.
Gray a prévenu que le produit du centre de formation devait se préparer à un rôle réduit s’il restait, déclarant : « S’il reste, il devra s’habituer à n’être qu’un joueur de second plan. Il n’est pas en tête de liste ; il ne jouera pas toutes les semaines... Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Benjamin Sesko, Amad et quelques autres l’ont rattrapé, voire dépassé. »
L’ancien international a également souligné que les exigences physiques du football anglais représenteront un défi de taille pour l’ailier après son passage en Catalogne : « L’Espagne, ce n’est pas l’Angleterre. Il s’en est très bien sorti, mais il peut jouer à Barcelone à un niveau différent de celui qu’il peut atteindre à Manchester United. Il ne peut pas nier que la Premier League se joue à 100 mph – il va devoir se mettre en excellente condition physique pendant la pré-saison. »
Performances internationales face aux attentes nationales
Malgré les incertitudes concernant son avenir club, Rashford demeure un pilier de la sélection anglaise, ayant contribué à la troisième place des Three Lions lors de la Coupe du monde 2026. Il a disputé six des huit matches de l’Angleterre durant le tournoi et a marqué lors de la victoire 4-2 contre la Croatie, rappelant ainsi aux observateurs ses qualités sur la scène internationale.
Cependant, Gray a souligné : « Nous avons vu le meilleur et le pire de Rashford sous le maillot de l'Angleterre lors de la Coupe du monde. Manchester United parviendra-t-il à l'utiliser de manière à faire ressortir ses qualités plutôt que ses défauts ? S'ils y parviennent et qu'il reste, Rashford devra s'attendre à ne pas disputer tous les matchs. »
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Un échange de joueurs impliquant Kone est à l’étude.
Alors qu’un plan de réintégration est en cours de discussion, les dirigeants de Manchester United explorent également d’autres solutions de transfert pour l’avenir de Rashford. Le club serait intéressé par le milieu de terrain de la Roma, Manu Koné, mais hésiterait à s’aligner sur l’estimation totale de 60 millions d’euros fixée par le club italien.
Pour combler cet écart, les Red Devils ont envisagé un échange impliquant Rashford. L’entraîneur de la Roma, Gian Piero Gasperini, apprécie les qualités techniques de l’Anglais, mais tout transfert bute pour l’instant sur les exigences salariales du joueur.
Rashford perçoit actuellement environ 11 millions d’euros nets par saison, un salaire nettement supérieur aux marges de manœuvre financières de la Roma.
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