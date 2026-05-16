Marcus Rashford au Real Madrid ?! José Mourinho « adorerait » recruter la vedette mise à l'écart de Manchester United dans le cadre d'un transfert sensationnel qui mettrait Barcelone hors de lui

Dans sa newsletter « Inside Football », le journaliste de The Independent Miguel Delaney a fait le point sur l’évolution du dossier et souligné les avantages tactiques que José Mourinho pourrait tirer du recrutement de l’attaquant de 28 ans.

Selon lui, « si la donne évolue significativement, des sources proches du dossier assurent que Mourinho pourrait ajouter une nouvelle couche d’incertitude en tentant de recruter Marcus Rashford. L’Independent a révélé jeudi que le Barça devrait s’engager dans de longues négociations avec Manchester United pour l’attaquant.

Mourinho entretient déjà de bonnes relations avec Rashford et l’on perçoit qu’il serait ravi de le faire pour deux raisons : d’abord pour recruter un joueur de qualité qu’il connaît, ensuite pour semer le trouble et causer quelques problèmes à Barcelone. »