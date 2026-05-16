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Marcus Rashford au Real Madrid ?! José Mourinho « adorerait » recruter la vedette mise à l'écart de Manchester United dans le cadre d'un transfert sensationnel qui mettrait Barcelone hors de lui
Mourinho s'apprêterait-il à lancer une offre sensationnelle pour Rashford ?
Depuis son arrivée à Barcelone sous forme de prêt en provenance de Manchester United, Rashford a relancé sa carrière et a contribué aux succès de l’équipe de Hansi Flick, vainqueur de la Supercoupe d’Espagne et du titre de Liga. Toutefois, des contraintes financières ont surgi : le club catalan hésite à lever l’option d’achat définitif de 30 millions d’euros (26,2 millions de livres sterling). Cette prudence a ouvert la porte au futur entraîneur du Real Madrid, José Mourinho – qui aurait déjà trouvé un accord de principe avec le Bernabéu – pour envisager un transfert audacieux de son ancien attaquant d’Old Trafford.
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« J'adorerais le faire pour deux raisons »
Dans sa newsletter « Inside Football », le journaliste de The Independent Miguel Delaney a fait le point sur l’évolution du dossier et souligné les avantages tactiques que José Mourinho pourrait tirer du recrutement de l’attaquant de 28 ans.
Selon lui, « si la donne évolue significativement, des sources proches du dossier assurent que Mourinho pourrait ajouter une nouvelle couche d’incertitude en tentant de recruter Marcus Rashford. L’Independent a révélé jeudi que le Barça devrait s’engager dans de longues négociations avec Manchester United pour l’attaquant.
Mourinho entretient déjà de bonnes relations avec Rashford et l’on perçoit qu’il serait ravi de le faire pour deux raisons : d’abord pour recruter un joueur de qualité qu’il connaît, ensuite pour semer le trouble et causer quelques problèmes à Barcelone. »
Rashford réaffirme son attachement à la Catalogne
Rashford a réitéré son souhait de rester au Camp Nou, lui qui a déjà marqué 14 buts et délivré 14 passes décisives cette saison.
Revenant sur son parcours, il a déclaré : « Oh oui, bien sûr. Je me plais dans ce club et je pense que pour tous ceux qui aiment le football, Barcelone est l’un des clubs phares de l’histoire de ce sport. Pour un joueur, c’est un honneur. »
Il a ajouté plus tard : « Je ne sais pas. Je ne suis pas magicien, mais si je l’étais, je resterais. On verra bien. Je suis venu ici pour gagner. Je veux remporter autant de titres que possible. C’est un de plus à ajouter à la liste. C’est une équipe formidable, elle va remporter tellement de victoires à l’avenir ; faire partie de ça serait quelque chose de spécial. »
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La lutte pour les transferts s’intensifie
Le mercato estival s’annonce crucial : Manchester United attend toujours une décision finale concernant l’avenir à long terme de Rashford. Barcelone, contraint de mener à bien des renégociations qui s’éternisent pour satisfaire les exigences de Flick, reste extrêmement vulnérable aux pressions du marché en raison de sa situation financière précaire. Si la direction catalane accumule de nouveaux retards, Mourinho, sur le point de prendre officiellement les rênes à Madrid, pourrait profiter de cette fenêtre pour conclure un transfert hautement controversé.