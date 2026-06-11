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Marcus Rashford aime-t-il encore la Premier League ? Pour Chris Waddle, légende de Newcastle, le buteur de Manchester United, actuellement critiqué, ne devrait pas rejoindre St James’ Park
Barcelone hésite à activer l’option d’achat de 26 millions de livres sterling incluse dans le contrat de prêt de Rashford.
C’est en tout cas ce qui semblait se dessiner à l’approche de la fin d’un passage de dix ans en tant que titulaire à Old Trafford. Après avoir inscrit 30 buts et établi un record personnel en 2023, performance qui lui avait valu un nouveau contrat juteux, Rashford a été prêté à Aston Villa en février 2025.
Puis, lors du mercato estival suivant, il s’est officiellement engagé vers le FC Barcelone, où il a célébré un titre de champion d’Espagne en inscrivant 14 buts toutes compétitions confondues.
Une longue saga concernant un transfert définitif s’est éternisée pendant plusieurs mois, le Barça se montrant réticent à déclencher l’option d’achat de 26 millions de livres sterling (35 millions de dollars). Pourtant, le club n’a pas hésité à débourser 70 millions de livres sterling (94 millions de dollars) pour Gordon, un joueur capable d’évoluer sur le flanc gauche ou en faux numéro 9.
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Rashford pourrait-il remplacer Gordon, la nouvelle recrue du FC Barcelone, à Newcastle ?
D’autres destinations sont désormais évoquées pour Rashford, certains experts estimant qu’il pourrait prendre la relève de Gordon à St James’ Park. Interrogée sur la pertinence d’un tel transfert pour les Magpies, la légende de Newcastle Waddle – s’exprimant en exclusivité pour GOAL via NewBettingOffers.co.uk – a confié : « Je ne suis pas sûr que Marcus Rashford aime vraiment la Premier League. Je pense qu’il s’est un peu égaré. Il a connu une excellente saison puis une bonne saison à Man United, ce qui lui a valu un nouveau contrat juteux. Puis, soudain, il a en quelque sorte perdu tout intérêt ; son langage corporel n’était plus au rendez-vous.
Il est parti à Barcelone en pensant tourner la page, mais il n’a jamais vraiment réussi à s’imposer ; Raphinha reste le titulaire en forme lors des grands matchs et Rashford se contente souvent du banc.
Je pense qu’ils le voient comme un joueur de complément : est-ce qu’on dépenserait 35 ou 40 millions pour un élément capable de passer 50 % de la saison sur le banc ? C’est un bon joueur. On sait qu’à Man United, la saison ou l’année avant son départ, il était en feu. Il a signé un gros contrat, puis il a baissé de régime.
Pour moi, c’est surtout un problème mental. On connaît son talent. C’est un grand gamin qui peut jouer en 9, en 11 ou même en 10, mais je me demande si la tête suit toujours. Il possède toutes les qualités pour être un footballeur de haut niveau, mais son langage corporel laisse parfois à désirer ; on a l’impression qu’il ne veut pas être là. Que ce soit un problème mental ou simplement une question d’attitude, c’est le sentiment que cela procure.
« Je ne suis pas sûr que Barcelone soit prêt à s’engager là-dedans, car c’est beaucoup d’argent pour un joueur qui pourrait passer 50 % des matchs sur le banc. »
Rashford, produit du centre de formation de Manchester United, a-t-il fait ses adieux à la Premier League ?
Interrogé sur la possibilité que Newcastle envisage de recruter Rashford pour succéder à Gordon sur les bords de la Tyne, Waddle a estimé que l’attaquant pourrait être tenté par un départ à l’étranger afin de fuir la pression médiatique qui accompagne un passage à Manchester United, club de premier plan. Je pense qu’il a besoin de prendre ses distances. Quand il est en Angleterre, il est sous les feux des projecteurs. C’était évidemment le cas à Man United, et Man United est un très grand club.
Se poser la question de son arrivée à Newcastle, c’est aussi s’interroger sur son adaptation potentielle. Je crains qu’un tel déménagement ne lui rappelle trop son passage à United. Mentalement, je pense qu’il lui serait plus bénéfique d’évoluer en Espagne, en Italie ou même en France. Il étudiera sans doute ces pistes étrangères avant de songer à un retour à Manchester United. »
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Rashford dispose d’une tribune mondiale pour briller
Sous contrat à Old Trafford pour encore deux ans, Marcus Rashford doit trouver un club prêt à l’accueillir pour obtenir le transfert qu’il espère et s’y installer durablement.
Un rôle de premier plan avec l’Angleterre lors de la Coupe du monde 2026 lui offrirait une vitrine idéale, et il devrait même être titularisé, devant Gordon, pour le match d’ouverture des Three Lions contre la Croatie le 17 juin.