D’autres destinations sont désormais évoquées pour Rashford, certains experts estimant qu’il pourrait prendre la relève de Gordon à St James’ Park. Interrogée sur la pertinence d’un tel transfert pour les Magpies, la légende de Newcastle Waddle – s’exprimant en exclusivité pour GOAL via NewBettingOffers.co.uk – a confié : « Je ne suis pas sûr que Marcus Rashford aime vraiment la Premier League. Je pense qu’il s’est un peu égaré. Il a connu une excellente saison puis une bonne saison à Man United, ce qui lui a valu un nouveau contrat juteux. Puis, soudain, il a en quelque sorte perdu tout intérêt ; son langage corporel n’était plus au rendez-vous.

Il est parti à Barcelone en pensant tourner la page, mais il n’a jamais vraiment réussi à s’imposer ; Raphinha reste le titulaire en forme lors des grands matchs et Rashford se contente souvent du banc.

Je pense qu’ils le voient comme un joueur de complément : est-ce qu’on dépenserait 35 ou 40 millions pour un élément capable de passer 50 % de la saison sur le banc ? C’est un bon joueur. On sait qu’à Man United, la saison ou l’année avant son départ, il était en feu. Il a signé un gros contrat, puis il a baissé de régime.

Pour moi, c’est surtout un problème mental. On connaît son talent. C’est un grand gamin qui peut jouer en 9, en 11 ou même en 10, mais je me demande si la tête suit toujours. Il possède toutes les qualités pour être un footballeur de haut niveau, mais son langage corporel laisse parfois à désirer ; on a l’impression qu’il ne veut pas être là. Que ce soit un problème mental ou simplement une question d’attitude, c’est le sentiment que cela procure.

« Je ne suis pas sûr que Barcelone soit prêt à s’engager là-dedans, car c’est beaucoup d’argent pour un joueur qui pourrait passer 50 % des matchs sur le banc. »