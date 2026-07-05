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Marcus Rashford accepterait-il une baisse de salaire pour faciliter sa réintégration à Manchester United ? Point sur le retour de l’attaquant anglais à Old Trafford, alors que des interrogations persistent au sujet de son contrat de 325 000 livres par semaine
Le casse-tête du salaire de Rashford à Old Trafford
Manchester United fait face à un casse-tête financier alors que le retour de Rashford dans l’équipe première se précise. L’attaquant, qui a passé la saison dernière au Camp Nou, est sous contrat à environ 325 000 livres sterling par semaine. Alors que les dirigeants cherchent à rétablir une structure salariale plus équilibrée, certains estiment que le joueur devrait accepter une baisse de salaire pour faciliter sa réintégration.
Pour autant, un tel scénario est peu probable : avec encore deux ans de contrat et un pouvoir de négociation conséquent, le joueur de 28 ans n’acceptera pas facilement une baisse de ses émoluments. Selon le Manchester Evening News, le club devrait donc lui proposer un nouveau bail pour réajuster ses revenus à la baisse. À Old Trafford, on redoute que le maintien d’un salaire aussi élevé ne crée des frictions au sein de l’effectif et n’incite d’autres titulaires à réclamer la parité avec l’international anglais.
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Le prêt à Barcelone touche à sa fin
Le passage de Rashford en Liga a redonné un nouvel élan à sa carrière, après un passage à vide à Manchester. Sous les couleurs des géants catalans, il a inscrit 14 buts et délivré 14 passes décisives, rappelant son niveau d’élite de la saison 2022-2023 (30 réalisations). Malgré ce regain de forme, le club catalan aurait décidé de ne pas lever l’option d’achat définitive fixée à 26 millions de livres (35 millions de dollars), ce qui rattache une nouvelle fois son avenir à Manchester.
D’un point de vue tactique, son retour fait sens pour un Manchester United en manque de profondeur. Son profil diffère des options actuelles, Matheus Cunha et Patrick Dorgu, et sa capacité à jouer sur le flanc gauche ou en attaque centrale offre une couverture précieuse à Benjamin Sesko. Le staff devra toutefois gérer le « bagage » qui accompagne son retour tout en tirant le meilleur parti de son talent indéniable.
Le recrutement au milieu de terrain se heurte à un obstacle
Si l’affaire Rashford capte les projecteurs, le mercato de Manchester United a connu plusieurs revers, surtout au milieu de terrain. Les Red Devils ont récemment vu Mateus Fernandes filer à Tottenham, les Spurs ayant égalé les 85 millions de livres (114 M$) réclamés par West Ham. United a renoncé, estimant la valeur de l’international portugais U21 bien inférieure au chèque final de ses rivaux de Premier League.
Cette situation fait suite à la déception d’avoir laissé filer Elliot Anderson, parti à Manchester City plus tôt cet été. Si les responsables d’Old Trafford assurent qu’il n’y a pas lieu de paniquer, la pression monte pour conclure un transfert de premier plan capable de renverser la tendance de ce mercato. Des noms comme Alex Scott figurent en tête de liste, mais la concurrence d’Arsenal sur ce dossier oblige Manchester United à agir avec détermination pour éviter un nouvel échec retentissant.
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Stabilité défensive et théories sur Tonali
Malgré les appels des supporters en faveur de renforts défensifs, le club n'envisage pour l'instant pas d'intégrer d'autres défenseurs centraux à son effectif. Avec Harry Maguire, Lisandro Martínez, Matthijs de Ligt, Leny Yoro et Ayden Heaven déjà sous contrat, l’accent est mis sur la condition physique de l’effectif actuel. De Ligt, qui a souffert de problèmes de dos récurrents, devrait faire son retour dès les premières semaines de la nouvelle saison, après quoi le club évaluera d’éventuels départs en 2025.
Des rumeurs ont également circulé concernant un éventuel transfert de Sandro Tonali, mais des sources au sein de Manchester United indiquent que le club n’a jamais fait d’approche concrète pour le joueur de Newcastle. Si les qualités de l’Italien sont reconnues, ses antécédents disciplinaires et l’incertitude sur sa volonté de rester en Premier League à long terme l’ont écarté de la short-list. Pour l’instant, l’équipe de recrutement se concentre sur l’arrivée d’au moins un, voire deux, nouveaux milieux de terrain avant la clôture du mercato.
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