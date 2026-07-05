Manchester United fait face à un casse-tête financier alors que le retour de Rashford dans l’équipe première se précise. L’attaquant, qui a passé la saison dernière au Camp Nou, est sous contrat à environ 325 000 livres sterling par semaine. Alors que les dirigeants cherchent à rétablir une structure salariale plus équilibrée, certains estiment que le joueur devrait accepter une baisse de salaire pour faciliter sa réintégration.

Pour autant, un tel scénario est peu probable : avec encore deux ans de contrat et un pouvoir de négociation conséquent, le joueur de 28 ans n’acceptera pas facilement une baisse de ses émoluments. Selon le Manchester Evening News, le club devrait donc lui proposer un nouveau bail pour réajuster ses revenus à la baisse. À Old Trafford, on redoute que le maintien d’un salaire aussi élevé ne crée des frictions au sein de l’effectif et n’incite d’autres titulaires à réclamer la parité avec l’international anglais.



