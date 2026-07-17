Rashford se consacre actuellement à ses obligations internationales avec l’Angleterre en Amérique du Nord, alors que l’équipe se prépare pour la petite finale de la Coupe du monde contre la France. Une fois le tournoi terminé, l’attaquant, auteur de 138 buts pour Manchester United, devrait rejoindre ses coéquipiers pour la préparation d’avant-saison aux États-Unis.

Michael Carrick évaluera sans aucun doute sa condition physique pour déterminer s’il entre dans les plans à long terme du club pour la saison à venir.