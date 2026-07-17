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Adhe Makayasa

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Marcus Rashford a rejeté plusieurs offres de transfert, la clause libératoire de 40 millions de livres sterling qui liait l’attaquant à Manchester United venant à échéance

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M. Rashford
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Marcus Rashford a rejeté plusieurs offres de transfert lucratives émanant de clubs intéressés, alors que sa clause libératoire de 40 millions de livres sterling auprès de Manchester United a officiellement expiré. Le joueur de 28 ans, issu du centre de formation, verra désormais tout départ éventuel cet été soumis à des négociations directes avec la direction d'Old Trafford.

  • La clause libératoire expire officiellement

    Selon The Athletic, la clause libératoire de 40 millions de livres sterling (53 millions de dollars / 47 millions d’euros) inscrite dans le contrat de Rashford a officiellement expiré. Depuis la fin de cette disposition, tout club intéressé doit désormais négocier le montant du transfert directement avec la direction des Red Devils. Cette clause à prix réduit avait été conçue pour s’appliquer à tous les prétendants, sauf aux deux principaux rivaux nationaux de Manchester United : Manchester City et Liverpool.


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    Rejet d'offres étrangères très avantageuses

    Selon The Athletic, le joueur a rejeté plusieurs offres de transfert, dont certaines lui promettaient un salaire supérieur à celui de son contrat actuel. Désormais, toute nouvelle approche concernant l’international anglais sera examinée conjointement par toutes les parties. L’attaquant de 28 ans reste sous contrat à Old Trafford jusqu’en 2028, même s’il n’a plus joué pour le club depuis décembre 2024.

  • Prêt à Barcelone : l’aventure prend fin

    Rashford a passé la saison dernière en prêt à Barcelone, affichant des statistiques impressionnantes : 14 buts et 14 passes décisives en 49 matchs toutes compétitions confondues. Le club catalan disposait d’une option d’achat de 30 millions d’euros pour conserver l’attaquant, mais il a choisi de ne pas la lever en fin de prêt. Son poste au Camp Nou la saison prochaine devrait échoir à son coéquipier en sélection anglaise, Anthony Gordon, fraîchement recruté pour 80 millions d’euros en provenance de Newcastle United.

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    La campagne de la Coupe du monde prend fin.

    Rashford se consacre actuellement à ses obligations internationales avec l’Angleterre en Amérique du Nord, alors que l’équipe se prépare pour la petite finale de la Coupe du monde contre la France. Une fois le tournoi terminé, l’attaquant, auteur de 138 buts pour Manchester United, devrait rejoindre ses coéquipiers pour la préparation d’avant-saison aux États-Unis.

    Michael Carrick évaluera sans aucun doute sa condition physique pour déterminer s’il entre dans les plans à long terme du club pour la saison à venir.

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