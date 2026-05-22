Getty Images Sport
Traduit par
Marcus Rashford a publié un communiqué pour clarifier sa position après avoir snobé Manchester United, tout en remerciant Unai Emery et Hansi Flick à la suite de sa sélection en équipe d’Angleterre
Rashford revient sur son retour en sélection anglaise après un passage difficile.
Rashford s'est réjoui de sa sélection avec l'Angleterre pour la Coupe du monde 2026. L'attaquant, laissé de côté par Gareth Southgate pour l'Euro 2024, avait alors un avenir international incertain. Son prêt à Barcelone, après un passage à Manchester United, lui a permis de retrouver son meilleur niveau.
Il attribue ses récentes expériences, notamment ses prêts à Aston Villa puis au FC Barcelone, à une maturation tant personnelle que sportive. Après avoir inscrit quatre buts en dix-sept matchs sous le maillot des Villans lors de la seconde partie de la saison 2024-2025, il a rejoint les Blaugranas l’été suivant et y a signé quatorze réalisations ainsi que quatorze passes décisives, performances qui lui ont permis de reconquérir sa place chez les Three Lions.
Rashford tient à remercier Emery, Flick et Tuchel.
L’attaquant a réagi à son retour en sélection via les réseaux sociaux, reconnaissant que la déception d’avoir manqué l’Euro 2024 a nourri sa détermination. Il a exprimé sa gratitude envers Aston Villa et le Barça, mais a soigneusement omis de mentionner Manchester United, où son passage tumultueux s’est conclu par un départ définitif.
« Aujourd’hui, j’ai bouclé la boucle, du désespoir à la jubilation », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. « Ne pas avoir été sélectionné pour l’Euro 2024 m’a fait mûrir en tant que joueur et en tant que personne, et surtout, m’a donné un objectif clair. Merci pour cette chance, j’ai hâte d’enfiler le maillot pour la Coupe du monde.
Il a ajouté : « Un grand merci à Unai, Hansi, Thomas, Aston Villa, Barcelone et l’Angleterre pour avoir cru en moi quand les choses se sont compliquées. »
Face à l’interprétation de son message, l’attaquant a toutefois tenu à préciser : « Pour clarifier ma story Instagram : ce n’est en aucun cas une pique. Je suis supporter de MU et cela ne changera pas.
Je tenais simplement à exprimer ma gratitude envers les clubs et les entraîneurs avec lesquels j’ai travaillé ces 18 derniers mois.
« Ils ont joué un rôle important dans cette sélection [en équipe d’Angleterre]. »
Tuchel ouvre une nouvelle ère en Angleterre
Pour son premier grand tournoi, Tuchel a surpris en écartant plusieurs joueurs de renom. Harry Maguire, Phil Foden, Cole Palmer et Trent Alexander-Arnold ne figurent pas dans la liste définitive des 26, une décision qui a créé l’étonnement général. Les Three Lions abordent donc la Coupe du monde sous une nouvelle direction, avec des attentes toujours aussi élevées.
- Getty Images Sport
L'Angleterre affute sa préparation en vue du premier grand tournoi de Thomas Tuchel.
L'Angleterre entame désormais sa préparation pour la Coupe du monde 2026, Tuchel visant à mettre rapidement en place son système de jeu et sa hiérarchie au sein du groupe. Le retour en forme de Rashford offre aux Three Lions une option offensive expérimentée supplémentaire aux côtés d'Harry Kane. Les Anglais débuteront la compétition par un match du groupe L contre la Croatie le 17 juin, avant d'affronter le Ghana puis le Panama.