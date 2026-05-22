L’attaquant a réagi à son retour en sélection via les réseaux sociaux, reconnaissant que la déception d’avoir manqué l’Euro 2024 a nourri sa détermination. Il a exprimé sa gratitude envers Aston Villa et le Barça, mais a soigneusement omis de mentionner Manchester United, où son passage tumultueux s’est conclu par un départ définitif.

« Aujourd’hui, j’ai bouclé la boucle, du désespoir à la jubilation », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. « Ne pas avoir été sélectionné pour l’Euro 2024 m’a fait mûrir en tant que joueur et en tant que personne, et surtout, m’a donné un objectif clair. Merci pour cette chance, j’ai hâte d’enfiler le maillot pour la Coupe du monde.

Il a ajouté : « Un grand merci à Unai, Hansi, Thomas, Aston Villa, Barcelone et l’Angleterre pour avoir cru en moi quand les choses se sont compliquées. »

Face à l’interprétation de son message, l’attaquant a toutefois tenu à préciser : « Pour clarifier ma story Instagram : ce n’est en aucun cas une pique. Je suis supporter de MU et cela ne changera pas.

Je tenais simplement à exprimer ma gratitude envers les clubs et les entraîneurs avec lesquels j’ai travaillé ces 18 derniers mois.

« Ils ont joué un rôle important dans cette sélection [en équipe d’Angleterre]. »



