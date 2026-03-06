Getty Images Sport
Traduit par
Marcus Rashford a déclaré que « tout le monde se foutait de lui » à Barcelone, et que c'était pour cette raison qu'il s'épanouissait après avoir vécu « l'enfer » à Manchester United
Deeney salue les progrès de Rashford au Barça
Dans sa chronique pour The Sun, l'ancien attaquant de Premier League Deeney a souligné la différence flagrante dans l'attitude de Rashford depuis qu'il a quitté la Premier League pour la Liga, affirmant que l'environnement du Camp Nou l'avait contraint à opérer un changement indispensable dans sa perspective professionnelle. Rashford s'épanouit en Espagne jusqu'à présent, ayant marqué 10 buts pour le Barça dans toutes les compétitions depuis son transfert en prêt vers le club catalan.
- Getty Images Sport
Une confrontation avec la réalité en Catalogne
Selon Deeney, le passage du statut d'icône d'un Manchester United en difficulté à celui de simple joueur parmi d'autres à Barcelone a été le catalyseur du renouveau de Rashford. Il estime que ce changement était essentiel, l'ancien attaquant de Birmingham déclarant : « En quittant un club où il était une figure emblématique, le message à Barcelone aura été clair : « On se fiche complètement de Marcus Rashford, nous avions Lionel Messi ici il n'y a pas si longtemps. » Ils se moquent de ce qu'il pense, de ce qu'il porte ou de ce qu'il fait - il est là pour prouver qu'il est digne de jouer pour ce club. »
La discipline plutôt que le statut de célébrité
Le staff technique de Barcelone a apparemment montré à Rashford qu'il n'y avait aucune marge de manœuvre pour ceux qui ne respectaient pas les normes collectives. Deeney a souligné comment ce changement a contraint l'attaquant anglais à s'adapter : « Cela montre qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut... Soit vous vous pliez aux règles de Barcelone, soit vous ne jouez pas. Barcelone a désormais clairement fait comprendre à Rashford que « c'est ainsi que nous fonctionnons ici ». Si vous vous conformez aux règles, vous serez récompensé : vous jouerez pour Barcelone, vous marquerez des buts et vous participerez à la Coupe du monde avec l'Angleterre. »
- Getty Images Sport
La bataille pour intégrer l'équipe d'Angleterre
À l'approche de la Coupe du monde, les performances de Rashford lui ont permis de revenir dans les discussions concernant la composition de l'équipe des Three Lions de Thomas Tuchel. Le comparant à Anthony Gordon, de Newcastle, Deeney ajoute : « Et si l'Angleterre devait débuter sa campagne pour la Coupe du monde la semaine prochaine, je le ferais commencer sur le côté gauche. Si l'on se base uniquement sur les statistiques, Gordon serait titulaire. Mais si l'on regarde réellement le football et que l'on observe l'attitude des deux joueurs, alors c'est Rashford qui doit être titulaire. »
Publicité