Marcus Rashford a déclaré que « tout le monde se foutait de lui » à Barcelone, et que c'était pour cette raison qu'il s'épanouissait après avoir vécu « l'enfer » à Manchester United

Selon Deeney, le passage du statut d'icône d'un Manchester United en difficulté à celui de simple joueur parmi d'autres à Barcelone a été le catalyseur du renouveau de Rashford. Il estime que ce changement était essentiel, l'ancien attaquant de Birmingham déclarant : « En quittant un club où il était une figure emblématique, le message à Barcelone aura été clair : « On se fiche complètement de Marcus Rashford, nous avions Lionel Messi ici il n'y a pas si longtemps. » Ils se moquent de ce qu'il pense, de ce qu'il porte ou de ce qu'il fait - il est là pour prouver qu'il est digne de jouer pour ce club. »