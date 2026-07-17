Marcus Rashford à Arsenal ? Un membre de l’équipe des « Invincibles » passe en revue les pour et les contre d’un éventuel transfert en provenance de Manchester United, tandis que la vente de Leandro Trossard soulève encore des questions

Interrogé par GOAL – grâce à Wiz Slots – sur la possibilité que Marcus Rashford, pur produit du centre de formation de Manchester United et fraîchement revenu de la Coupe du monde, renforce Arsenal, Aliadière a estimé : « C’est une bonne option. L’avantage avec Marcus, c’est qu’il connaît le championnat. Il est britannique, il a été formé à Man United, donc il sait ce que c’est que de gérer la pression.

« Mais quand on examine ses dernières saisons à Manchester United, on constate une succession de hauts et de bas pour diverses raisons. Alors, est-ce que laisser partir Trossard pour recruter Rashford garantit un niveau supérieur, un succès assuré et un meilleur retour sur investissement ? Je ne sais pas. Je n’en suis pas sûr. Je ne peux pas l’affirmer.

« Je sais que ce sont des joueurs différents, mais Trossard a prouvé sa capacité à marquer des buts importants, comme celui face à West Ham la saison dernière, qui nous a fait franchir un cap.

Je comprends qu’un joueur puisse vouloir partir, mais il faut le remplacer par quelqu’un qui soit immédiatement performant. Or Rashford, ces derniers temps, alterne le très bon et le moins bon : capable d’éclairs de génie, il disparaît aussi parfois pendant plusieurs matchs.

On peut donc se demander si c’est vraiment le profil de joueur que le champion d’Angleterre cherche à recruter. Quand on observe la qualité et la quantité de grands joueurs déjà présents à Arsenal, il est même possible que Rashford arrive sans être immédiatement titulaire, d’autant que Martinelli est toujours là.

Je ne pense pas que Mikel cherche juste un titulaire. Il veut des joueurs de haut niveau capables de venir et de se battre pour leur place. Celui qui sera le meilleur à l’entraînement jouera le week-end. »