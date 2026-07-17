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Marcus Rashford à Arsenal ? Un membre de l’équipe des « Invincibles » passe en revue les pour et les contre d’un éventuel transfert en provenance de Manchester United, tandis que la vente de Leandro Trossard soulève encore des questions
Rashford pourrait-il rejoindre Tzolis à l’Emirates Stadium ?
Le processus de renforcement semble avoir commencé avec l’arrivée de l’ailier du Club Bruges, Christos Tzolis, déjà passé par Norwich en Angleterre. Âgé de 24 ans, le Grec pourrait être épaulé par un joueur plus expérimenté.
L’attention pourrait se tourner vers Rashford, l’attaquant de 28 ans faisant l’objet de nombreuses spéculations quant à son avenir. Il a passé la saison dernière en prêt à Barcelone, où il a savouré la gloire du titre de Liga tout en inscrivant 14 buts toutes compétitions confondues.
Pourrait-il troquer le maillot des champions d’Espagne pour celui de leurs homologues anglais ? Arsenal cherche à confirmer son premier titre de champion depuis 22 ans. Un effectif étoffé est impératif, d’autant plus que la Ligue des champions s’ajoute aux compétitions nationales.
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Rashford pourrait constituer une bonne affaire si Manchester United décidait de le céder.
Rashford chercherait activement une porte de sortie d’Old Trafford, malgré l’arrivée sur le banc de Michael Carrick, figure connue du vestiaire mancunien. Son profil polyvalent, capable d’évoluer sur les ailes ou en pointe, viendrait renforcer avec classe l’effectif de Mikel Arteta.
Son transfert ne devrait pas non plus coûter les yeux de la tête : à l’ère des transactions à neuf chiffres, le FC Barcelone a renoncé à lever l’option d’achat d’une star en prêt très productive, fixée à 26 millions de livres (35 millions de dollars). Manchester United exigera davantage pour un transfert définitif, mais la bonne affaire est toujours à portée de main.
Rashford serait-il un renfort judicieux pour les Gunners ?
Interrogé par GOAL – grâce à Wiz Slots – sur la possibilité que Marcus Rashford, pur produit du centre de formation de Manchester United et fraîchement revenu de la Coupe du monde, renforce Arsenal, Aliadière a estimé : « C’est une bonne option. L’avantage avec Marcus, c’est qu’il connaît le championnat. Il est britannique, il a été formé à Man United, donc il sait ce que c’est que de gérer la pression.
« Mais quand on examine ses dernières saisons à Manchester United, on constate une succession de hauts et de bas pour diverses raisons. Alors, est-ce que laisser partir Trossard pour recruter Rashford garantit un niveau supérieur, un succès assuré et un meilleur retour sur investissement ? Je ne sais pas. Je n’en suis pas sûr. Je ne peux pas l’affirmer.
« Je sais que ce sont des joueurs différents, mais Trossard a prouvé sa capacité à marquer des buts importants, comme celui face à West Ham la saison dernière, qui nous a fait franchir un cap.
Je comprends qu’un joueur puisse vouloir partir, mais il faut le remplacer par quelqu’un qui soit immédiatement performant. Or Rashford, ces derniers temps, alterne le très bon et le moins bon : capable d’éclairs de génie, il disparaît aussi parfois pendant plusieurs matchs.
On peut donc se demander si c’est vraiment le profil de joueur que le champion d’Angleterre cherche à recruter. Quand on observe la qualité et la quantité de grands joueurs déjà présents à Arsenal, il est même possible que Rashford arrive sans être immédiatement titulaire, d’autant que Martinelli est toujours là.
Je ne pense pas que Mikel cherche juste un titulaire. Il veut des joueurs de haut niveau capables de venir et de se battre pour leur place. Celui qui sera le meilleur à l’entraînement jouera le week-end. »
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Arsenal renforce son effectif, champion de Premier League en titre
Trossard a quitté le nord de Londres pour relever un nouveau défi en Turquie, au Besiktas. Tzolis semble destiné à prendre immédiatement la relève de ce Belge infatigable qui a inscrit 36 buts pour Arsenal en 174 matches.
Si la pépite brésilienne Martinelli venait elle aussi à partir, un nouvel investissement offensif deviendrait nécessaire. Le nom de Rashford pourrait alors resurgir dans les couloirs du club ; l’été s’annonce d’ores et déjà mouvementé pour l’attaquant, impatient de rebondir après la déception de la demi-finale de la Coupe du monde avec l’Angleterre.
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