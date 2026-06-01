Selon le Daily Mail, Arsenal pourrait accueillir Rashford cet été : son entourage assure que les Gunners « viendront frapper à la porte » si le prix est jugé acceptable. Prêté cette saison à Barcelone, l’attaquant de Manchester United a relancé sa carrière sous les ordres de Hansi Flick, mais les contraintes financières du Camp Nou compromettent un transfert définitif.

Si l’attaquant se sent bien en Espagne, le club catalan, toujours contraint par ses finances, hésiterait à lever l’option d’achat de 26 millions de livres. Cette incertitude attire l’attention de plusieurs cadors européens : Arsenal, Chelsea et le Bayern Munich surveillent de près la situation du joueur de 28 ans, qui devrait bientôt couper définitivement les ponts avec United.