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Marcus Rashford à Arsenal ? Les Gunners pourraient passer à l’action pour l’attaquant de Manchester United, Barcelone ayant rejeté l’option d’achat définitif de 26 millions de livres sur le buteur auteur de 14 réalisations
Alerte chez les Gunners : l’avenir de Rashford reste en suspens
Selon le Daily Mail, Arsenal pourrait accueillir Rashford cet été : son entourage assure que les Gunners « viendront frapper à la porte » si le prix est jugé acceptable. Prêté cette saison à Barcelone, l’attaquant de Manchester United a relancé sa carrière sous les ordres de Hansi Flick, mais les contraintes financières du Camp Nou compromettent un transfert définitif.
Si l’attaquant se sent bien en Espagne, le club catalan, toujours contraint par ses finances, hésiterait à lever l’option d’achat de 26 millions de livres. Cette incertitude attire l’attention de plusieurs cadors européens : Arsenal, Chelsea et le Bayern Munich surveillent de près la situation du joueur de 28 ans, qui devrait bientôt couper définitivement les ponts avec United.
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Arteta réclame un mercato estival « ambitieux »
Ces rumeurs concernant Rashford surviennent alors qu’Arteta presse la direction d’Arsenal d’investir massivement. Après la finale de la Ligue des champions perdue contre le Paris Saint-Germain, l’entraîneur espagnol a exigé que le club agisse avec détermination sur le marché des transferts pour demeurer compétitif au plus haut niveau.
Arteta a déclaré : « Nous devons commencer à prendre des décisions très importantes si nous voulons passer à un autre niveau. Et nous allons devoir faire preuve de cette ambition, car nous en sommes tout à fait capables, mais cela exigera d’être très, très ambitieux, très rapides et très malins. »
Barcelone fait face à un dilemme financier, et ce malgré l’apport de Rashford.
La situation se complique, Barcelone se disant pleinement satisfait des performances de Rashford. Le directeur sportif Deco a récemment salué le professionnalisme de l’attaquant et sa capacité à s’adapter au système de Flick, soulignant qu’il avait su combler avec brio le vide laissé par d’autres stars pendant son séjour en Catalogne.
Interrogé sur l’apport de l’attaquant, le dirigeant portugais a confié à la BBC Sport : « Marcus nous a beaucoup aidés en arrivant en prêt ; ce n’est pas facile pour un joueur de son calibre de changer de statut, mais il a immédiatement assumé la responsabilité de remplacer Raphinha, et il s’en est très bien sorti. » Néanmoins, l’arrivée de son coéquipier en sélection Anthony Gordon, recruté 80 millions d’euros, a de nouveau réduit la marge financière du club, laissant l’attaquant de 28 ans dans l’incertitude.
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La stratégie globale d’Arsenal en matière de transferts dévoilée
Rashford n’est pas la seule piste explorée par Arsenal, qui souhaite renforcer son effectif. Selon le média, le club suit aussi de près Victor Valdepenas, jeune talent du Real Madrid, ainsi que le duo de Newcastle, Tino Livramento et Sandro Tonali. Les Gunners sont également engagés dans un duel avec Manchester United pour recruter Jeremy Monga, prodige de 16 ans évoluant à Leicester City, alors qu’ils cherchent à attirer les meilleurs jeunes talents anglais.
Avec un chiffre d’affaires prévisionnel proche de 770 millions de livres sterling, la famille Kroenke devrait soutenir la vision d’Arteta. Si la priorité reste un avant-centre de renom comme Julian Alvarez, l’arrivée de Rashford, auteur de 14 buts pour le Barça la saison dernière, offrirait une solution polyvalente et éprouvée en Premier League, capable d’étoffer les options offensives des Gunners la saison prochaine.