Après examen des circonstances de l’incident, les autorités ont confirmé une suspension de quatre matches pour le défenseur. Cette sanction pénalise sévèrement le Racing Club, qui s’appuyait sur son expérience depuis son arrivée en tant que joueur libre en provenance de Boca Juniors en août 2025. Toutefois, son casier disciplinaire suscite désormais une vive inquiétude : depuis son arrivée dans son club actuel, il a déjà été expulsé à deux reprises en seulement 15 apparitions. Précisons que cette dernière exclusion porte à treize le nombre de cartons rouges reçus par le joueur au cours de sa carrière officielle.