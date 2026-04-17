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Racing Club v River Plate - Torneo Apertura 2026Getty Images Sport
Moataz Elgammal

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Marcos Rojo continue de faire parler de lui ! L’ancien défenseur de Manchester United a écopé d’une lourde suspension après avoir, selon les rapports, frappé un joueur au visage et insulté l’arbitre

M. Rojo
Racing Club
Manchester United
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L'ancien défenseur de Manchester United, Marcos Rojo, a écopé d'une suspension de quatre matches à la suite d'une série d'événements chaotiques en Argentine. Le défenseur central chevronné a été sanctionné après un incident violent survenu lors d'un match au sommet opposant le Racing Club à River Plate, ce qui prouve que son tempérament fougueux est toujours intact alors qu'il fait face à des problèmes disciplinaires de plus en plus nombreux dans son pays natal.

  • Exclusion pour comportement violent lors du match de River Plate

    Rojo est à nouveau au cœur d’une polémique disciplinaire. Lors du match de championnat très disputé de dimanche, le joueur de 36 ans a été surpris en train de frapper au visage Lucas Martinez Quarta (River Plate), n’ laissant aux arbitres d’autre choix que de lui infliger un carton rouge direct. River Plate a finalement remporté la rencontre 2-0, mais la tension est montée d’un cran après la réaction de l’ancien international argentin. Au lieu de quitter le terrain calmement, il a préféré lancer une tirade furieuse. Selon le rapport officiel de la rencontre, il a également insulté l’arbitre avant de regagner les vestiaires.

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    Casier disciplinaire et historique des transferts récents

    Après examen des circonstances de l’incident, les autorités ont confirmé une suspension de quatre matches pour le défenseur. Cette sanction pénalise sévèrement le Racing Club, qui s’appuyait sur son expérience depuis son arrivée en tant que joueur libre en provenance de Boca Juniors en août 2025. Toutefois, son casier disciplinaire suscite désormais une vive inquiétude : depuis son arrivée dans son club actuel, il a déjà été expulsé à deux reprises en seulement 15 apparitions. Précisons que cette dernière exclusion porte à treize le nombre de cartons rouges reçus par le joueur au cours de sa carrière officielle.

  • L’héritage d’Old Trafford, masqué par la volatilité

    Recruté par Manchester United en 2014 pour 20 millions d’euros, il a disputé 122 matchs, inscrit deux buts et délivré quatre passes décisives. Pendant son passage à Old Trafford, il a remporté la FA Cup, la Coupe de la Ligue et l’Europa League. Notons toutefois qu’en dépit de sa réputation de joueur fougueux et des treize cartons rouges reçus au cours de sa carrière, il n’a jamais été expulsé sous les couleurs des Red Devils. Il a finalement rejoint Boca Juniors de façon définitive en février 2021, pour un montant de 6 millions d’euros.

  • Boca Juniors v Racing Club - Torneo Apertura 2026Getty Images Sport

    Quel avenir attend ce défenseur chevronné ?

    Alors que sa carrière touche à son terme et que son contrat avec le Racing Club expire en juin prochain, l’incertitude demeure quant à son capacité à encore brillera au plus haut niveau. Son récent dérapage et la lourde suspension qui s’ensuit posent une question cruciale : quel club acceptera de prendre le risque de miser sur lui ?

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