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Marcos Rojo continue de faire parler de lui ! L’ancien défenseur de Manchester United a écopé d’une lourde suspension après avoir, selon les rapports, frappé un joueur au visage et insulté l’arbitre
Exclusion pour comportement violent lors du match de River Plate
Rojo est à nouveau au cœur d’une polémique disciplinaire. Lors du match de championnat très disputé de dimanche, le joueur de 36 ans a été surpris en train de frapper au visage Lucas Martinez Quarta (River Plate), n’ laissant aux arbitres d’autre choix que de lui infliger un carton rouge direct. River Plate a finalement remporté la rencontre 2-0, mais la tension est montée d’un cran après la réaction de l’ancien international argentin. Au lieu de quitter le terrain calmement, il a préféré lancer une tirade furieuse. Selon le rapport officiel de la rencontre, il a également insulté l’arbitre avant de regagner les vestiaires.
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Casier disciplinaire et historique des transferts récents
Après examen des circonstances de l’incident, les autorités ont confirmé une suspension de quatre matches pour le défenseur. Cette sanction pénalise sévèrement le Racing Club, qui s’appuyait sur son expérience depuis son arrivée en tant que joueur libre en provenance de Boca Juniors en août 2025. Toutefois, son casier disciplinaire suscite désormais une vive inquiétude : depuis son arrivée dans son club actuel, il a déjà été expulsé à deux reprises en seulement 15 apparitions. Précisons que cette dernière exclusion porte à treize le nombre de cartons rouges reçus par le joueur au cours de sa carrière officielle.
L’héritage d’Old Trafford, masqué par la volatilité
Recruté par Manchester United en 2014 pour 20 millions d’euros, il a disputé 122 matchs, inscrit deux buts et délivré quatre passes décisives. Pendant son passage à Old Trafford, il a remporté la FA Cup, la Coupe de la Ligue et l’Europa League. Notons toutefois qu’en dépit de sa réputation de joueur fougueux et des treize cartons rouges reçus au cours de sa carrière, il n’a jamais été expulsé sous les couleurs des Red Devils. Il a finalement rejoint Boca Juniors de façon définitive en février 2021, pour un montant de 6 millions d’euros.
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Quel avenir attend ce défenseur chevronné ?
Alors que sa carrière touche à son terme et que son contrat avec le Racing Club expire en juin prochain, l’incertitude demeure quant à son capacité à encore brillera au plus haut niveau. Son récent dérapage et la lourde suspension qui s’ensuit posent une question cruciale : quel club acceptera de prendre le risque de miser sur lui ?