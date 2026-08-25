Marco van Basten critique la décision de la KNVB de nommer l’entraîneur étranger Xavi à la tête des Pays-Bas

Van Basten a clairement fait savoir qu’il estime que les Pays-Bas ont la capacité de former leurs propres grands penseurs tactiques. Il a soutenu que le recours à des nominations étrangères laisse entendre que la fédération nationale de football manque à ses devoirs fondamentaux en matière de développement.

« Mon sentiment, c’est que je préférerais avoir un entraîneur néerlandais, a déclaré Van Basten. Après tout, il me semble que nous devrions être capables d’en former un ici, aux Pays-Bas. C’était quand même un bon joueur. »