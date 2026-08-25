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Marco van Basten critique la décision de la KNVB de nommer l’entraîneur étranger Xavi à la tête des Pays-Bas
Critiquer la nomination étrangère de la KNVB
Marco van Basten a vivement désapprouvé la décision de la KNVB de nommer un sélectionneur étranger à la tête de l’équipe nationale des Pays-Bas. S’exprimant dans l’émission Coen & Sander Show de Radio JOE, l’attaquant légendaire a fait part de sa frustration après la nomination de Xavi Hernández, qui a pris les commandes avec un contrat de quatre ans. C’est la première fois qu’un entraîneur étranger dirige les Oranje depuis Ernst Happel dans les années 1970. Van Basten estime que ce tournant historique met en lumière un échec majeur sous-jacent dans le système de formation des entraîneurs du pays.
- Pro Shots
La défense du talent néerlandais des entraîneurs
Van Basten a clairement fait savoir qu’il estime que les Pays-Bas ont la capacité de former leurs propres grands penseurs tactiques. Il a soutenu que le recours à des nominations étrangères laisse entendre que la fédération nationale de football manque à ses devoirs fondamentaux en matière de développement.
« Mon sentiment, c’est que je préférerais avoir un entraîneur néerlandais, a déclaré Van Basten. Après tout, il me semble que nous devrions être capables d’en former un ici, aux Pays-Bas. C’était quand même un bon joueur. »
Prendre ses distances avec le jeu
En revenant sur l’état actuel du football néerlandais, l’ancien sélectionneur et entraîneur adjoint des Pays-Bas a confirmé qu’il n’avait aucun intérêt à retrouver un banc. Après avoir dirigé la sélection nationale entre 2004 et 2008, puis occupé le poste d’adjoint de Danny Blind aux côtés de Ruud van Nistelrooy, qui fait désormais partie du nouveau staff de Xavi, Van Basten insiste sur le fait que cette période est bel et bien derrière lui.
Interrogé sur un éventuel retour au travail pour la fédération, Van Basten a déclaré : « Non, absolument pas. J’en ai complètement fini avec le football. Je vais faire autre chose. Je regarde tout cela d’un peu loin et, pour le reste, je m’en fiche un peu. »
- AFP
Des émotions contrastées pour le football néerlandais
Au-delà du cadre de l’équipe nationale, Van Basten a livré une réflexion plus large sur le paysage actuel du sport néerlandais et des clubs du pays. S’il prend du plaisir à voir Feyenoord et le PSV briller, tout en saluant des réussites sportives néerlandaises plus larges comme celles de Max Verstappen, voir son cher Ajax en difficulté lui fait mal. Alors que Xavi et son staff s’apprêtent à mener l’équipe nationale vers une nouvelle ère, les débats autour d’un encadrement étranger et de l’identité nationale continueront sans aucun doute de dominer les discussions footballistiques aux Pays-Bas.
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