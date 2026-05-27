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Marco Silva succède à José Mourinho sur le banc du Benfica Lisbonne, malgré une offre de Fulham supérieure au double de celle du club portugais
Le Benfica a réussi à conserver Silva malgré une offre alléchante de Fulham.
Selon talkSPORT, Silva aurait conclu un accord verbal pour devenir le nouvel entraîneur du Benfica, en remplacement de José Mourinho, lequel s’apprête à rejoindre le Real Madrid. Le club portugais s’est tourné vers ce technicien de 48 ans après le refus de sa cible prioritaire, Ruben Amorim, d’assumer le poste.
Selon les informations de talkSPORT, l’entraîneur se prépare déjà à ce changement et ferait construire une maison près de Lisbonne. Fulham a tenté de le retenir en lui proposant un contrat de trois ans à 8 millions de livres sterling par an, mais cette offre a été refusée. Benfica, de son côté, lui propose un salaire nettement inférieur, d’environ 4 millions de livres sterling annuelles, pour s’assurer ses services alors que son contrat actuel expire fin juin.
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Un mandat londonien couronné de succès touche à sa fin
Fulham attend actuellement une communication officielle de la part de son entraîneur concernant son souhait de partir. Silva a rejoint le club londonien en juillet 2021, après sa relégation en Championship, et a connu un mandat couronné de succès, menant l'équipe à un retour immédiat en Premier League. Depuis lors, le club s'est imposé dans l'élite, enregistrant un total record de 54 points lors de la saison 2024-2025 tout en atteignant les demi-finales de la Carabao Cup.
Malgré une déclaration du vice-président Tony Khan en février, qui assurait que Silva resterait « pendant longtemps », un départ semble désormais inévitable après le récent débriefing de fin de saison avec le staff technique.
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Mourinho fait son retour au Real Madrid en pleine crise profonde
Mourinho quitte Benfica pour entamer son deuxième mandat au Real Madrid, un club actuellement en pleine crise. Le club merengue traverse une période tumultueuse, n’ayant remporté aucun titre majeur lors des deux dernières saisons. En conséquence, le Real a déjà changé trois entraîneurs durant cette période chaotique. Carlo Ancelotti a quitté son poste à l’issue de la saison 2024-2025, préparant le terrain pour Xabi Alonso. Ce dernier a été limogé après seulement une demi-saison à la tête de l’équipe. Alvaro Arbeloa a alors pris les commandes en tant qu’entraîneur par intérim, avant de démissionner récemment, ouvrant ainsi la porte au retour très attendu de Mourinho au Bernabéu.
Quelle sera la suite pour Silva et Fulham ?
Un retour au Portugal permettrait à Silva de reprendre les rênes d'un club de Primeira Liga pour la première fois depuis onze ans. Sa première mission à Benfica consistera à mener l'équipe jusqu'au deuxième tour de qualification de la Ligue Europa afin d'accéder à la phase de groupes. De son côté, Fulham doit rapidement se mettre en quête d'un nouvel entraîneur principal avant une pré-saison cruciale, alors que le club cherche à consolider sa récente stabilité en première division.