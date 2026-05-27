Selon talkSPORT, Silva aurait conclu un accord verbal pour devenir le nouvel entraîneur du Benfica, en remplacement de José Mourinho, lequel s’apprête à rejoindre le Real Madrid. Le club portugais s’est tourné vers ce technicien de 48 ans après le refus de sa cible prioritaire, Ruben Amorim, d’assumer le poste.

Selon les informations de talkSPORT, l’entraîneur se prépare déjà à ce changement et ferait construire une maison près de Lisbonne. Fulham a tenté de le retenir en lui proposant un contrat de trois ans à 8 millions de livres sterling par an, mais cette offre a été refusée. Benfica, de son côté, lui propose un salaire nettement inférieur, d’environ 4 millions de livres sterling annuelles, pour s’assurer ses services alors que son contrat actuel expire fin juin.