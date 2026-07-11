Après avoir finalisé les arrivées de Clément Lenglet et de Jakub Kaminski, Benfica se tourne vers Palhinha. D’après *A Bola*, Silva a désigné l’international portugais comme son milieu défensif de prédilection, alors qu’il cherche à renforcer le cœur de son effectif.

Les deux hommes ont déjà collaboré à Fulham entre 2022 et 2024, période durant laquelle le milieu de terrain s’est imposé en Premier League. Les dirigeants lisboètes, Rui Costa et Mario Branco, examinent désormais la faisabilité financière de l’opération.

Recruté 50 millions d’euros par le Bayern Munich en 2024 puis prêté à Tottenham la saison passée, le milieu de terrain n’a pas convaincu les Spurs, qui ont renoncé à l’option d’achat. Le club bavarois se montre donc ouvert aux offres et espère récupérer environ 20 millions d’euros de son investissement.







