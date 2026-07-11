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Yosua Arya

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Marco Silva souhaite retrouver João Palhinha : le nouvel entraîneur du Benfica envisage de reformer un duo avec le milieu de terrain, après que les Spurs ont renoncé à un transfert définitif

Mercato
J. Palhinha
Marco Silva
Benfica
Liga Portugal
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Premier League
Bayern Munich
Bundesliga

Le Benfica Lisbonne a fait de João Palhinha sa principale cible au milieu de terrain, Tottenham ayant décidé de ne pas lever l’option d’achat définitive auprès du Bayern Munich. Marco Silva souhaite vivement retrouver l’international portugais, tandis que le club évalue encore la viabilité financière de l’opération.

  • Le Benfica fait de Palhinha sa priorité

    Après avoir finalisé les arrivées de Clément Lenglet et de Jakub Kaminski, Benfica se tourne vers Palhinha. D’après *A Bola*, Silva a désigné l’international portugais comme son milieu défensif de prédilection, alors qu’il cherche à renforcer le cœur de son effectif.

    Les deux hommes ont déjà collaboré à Fulham entre 2022 et 2024, période durant laquelle le milieu de terrain s’est imposé en Premier League. Les dirigeants lisboètes, Rui Costa et Mario Branco, examinent désormais la faisabilité financière de l’opération.

    Recruté 50 millions d’euros par le Bayern Munich en 2024 puis prêté à Tottenham la saison passée, le milieu de terrain n’a pas convaincu les Spurs, qui ont renoncé à l’option d’achat. Le club bavarois se montre donc ouvert aux offres et espère récupérer environ 20 millions d’euros de son investissement.



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  • PalhinhaGetty Images

    Le Benfica étudie un transfert

    Selon ce même article, le Bayern serait prêt à céder le milieu de terrain, tandis que Benfica doit faire face à la concurrence de la Juventus et de l'AC Milan. Le club portugais espère que la perspective d'un retour au pays pourra renforcer sa position, même si le salaire de Palhinha reste un obstacle de taille. Benfica envisage également un prêt avec option d'achat, ce qui lui permettrait d'étaler le coût financier tout en restant dans le cadre de sa stratégie de transfert.

  • Silva souhaite recruter un milieu de terrain défensif spécialisé.

    Palhinha est perçu comme une cible stratégique plutôt que comme un choix sentimental. Silva estime que ce milieu de terrain de 31 ans apportera la stabilité défensive qui manque actuellement au Benfica et offrira un socle plus solide à ses attaquants. Tout recrutement dépendra toutefois des départs : le club devra d’abord libérer des places dans son effectif et rééquilibrer ses finances avant d’envisager une nouvelle arrivée majeure.

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    Le Benfica doit créer de l’espace pour finaliser le transfert

    Le Benfica va poursuivre ses discussions avec le Bayern tout en cherchant à céder des joueurs pour financer l’opération. Un prêt avec option d’achat demeure une piste crédible si les deux clubs se mettent d’accord sur les modalités. Par ailleurs, le club devrait renforcer d’autres secteurs de l’effectif ; Silva voudrait notamment recruter un nouvel ailier pour augmenter la profondeur de banc.