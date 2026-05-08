Fulham négocie toujours l’avenir à long terme de Silva, qu’il souhaite conserver à la tête de l’équipe. D’après plusieurs sources, une offre de contrat de trois ans est sur la table depuis novembre, mais l’ancien mentor d’Everton hésite à s’engager, séduit par d’autres projets prestigieux.

Cette incertitude place les Cottagers dans une position délicate alors qu’ils préparent la saison à venir, selon BBC Sport. Si la direction du club entretient de bonnes relations avec l’entraîneur, elle aurait commencé à envisager des plans d’urgence et des options alternatives au cas où Silva déciderait que ses ambitions ne se situent plus à l’ouest de Londres après cinq saisons.