Getty Images Sport
Traduit par
Marco Silva serait-il sur le point de rejoindre Chelsea ? Fulham attend toujours sa réponse concernant son nouveau contrat, six mois après l’avoir proposé, malgré l’intérêt des Blues
Incertitude à Craven Cottage
Fulham négocie toujours l’avenir à long terme de Silva, qu’il souhaite conserver à la tête de l’équipe. D’après plusieurs sources, une offre de contrat de trois ans est sur la table depuis novembre, mais l’ancien mentor d’Everton hésite à s’engager, séduit par d’autres projets prestigieux.
Cette incertitude place les Cottagers dans une position délicate alors qu’ils préparent la saison à venir, selon BBC Sport. Si la direction du club entretient de bonnes relations avec l’entraîneur, elle aurait commencé à envisager des plans d’urgence et des options alternatives au cas où Silva déciderait que ses ambitions ne se situent plus à l’ouest de Londres après cinq saisons.
- Getty Images Sport
La short-list de Chelsea et les convoitises européennes
Silva s’est imposé comme un candidat crédible au poste d’entraîneur de Chelsea, alors que les Blues cherchent un successeur définitif à Liam Rosenior. Stamford Bridge veut un leader capable d’apporter de la stabilité à l’effectif, même si les discussions internes sur le profil de Silva se poursuivent. Les Blues envisagent aussi de recruter Xabi Alonso et Andoni Iraola, le club étudiant différentes options pour dénicher l’entraîneur idéal à son projet à long terme.
La lutte pour ses services n’est pas seulement nationale : un retour au pays est aussi envisageable. Alors que José Mourinho pourrait quitter Benfica pour un retour sensationnel au Real Madrid, le géant portugais a désigné Silva comme cible prioritaire pour prendre les rênes de l’Estadio da Luz, ce qui complique encore les efforts de Fulham pour obtenir sa signature.
Silva s'exprime sur le processus décisionnel
Dans une interview franche accordée à DAZN, Silva a fait le point sur son avenir à Fulham. Il a confirmé que le club souhaite le conserver, déclarant : « Le club nous a clairement fait part de son intention de nous voir rester ici encore plusieurs années. » Cependant, le technicien est resté ferme : il a besoin de plus de temps avant de prendre une décision définitive.
Il se concentre pour l’instant sur les dernières rencontres de la saison, Fulham étant encore en lice pour une place européenne. Il a répété qu’il tirerait le bilan de l’exercice écoulé avant de choisir entre une prolongation de contrat et un nouveau challenge, rappelant qu’il avait déjà fait preuve de loyauté en rejetant des offres lucratives de plusieurs clubs saoudiens plus tôt dans l’année.
- Getty Images Sport
La quête de Fulham pour un retour en Europe
Fulham occupe actuellement la 11e place du classement de la Premier League avec 48 points, restant ainsi à portée des places européennes. À seulement trois journées de la fin de la saison, les Cottagers ne sont qu'à trois points de Brentford, septième, et à quatre points de Bournemouth, sixième. Silva espère donc qualifier à nouveau le club pour la Coupe d’Europe afin de mettre fin à une longue période d’absence : la dernière participation des Cottagers remonte à l’édition 2011-2012 de l’Europa League, où ils avaient été éliminés dès la phase de groupes. Avant cela, le club avait réalisé un parcours historique jusqu’en finale de la même compétition en 2009-2010, s’inclinant de justesse face à l’Atlético Madrid.