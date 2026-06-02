Marco Silva pourrait remplacer José Mourinho. L’entraîneur portugais quitte Fulham et est annoncé comme le successeur du « Special One », qui s’apprête à rejoindre le Real Madrid, sur le banc du Benfica

Malgré l’attrait de succéder à Mourinho, l’entraîneur sortant s’est dit très ému par son départ de Londres, exprimant sa gratitude sur le site officiel de Fulham. Dans une lettre ouverte aux supporters publiée par le club, Silva a déclaré : « À nos fans : dès le premier jour, je vous ai demandé d’être toujours à nos côtés, et vous l’avez été pendant ces cinq dernières années. Nous avons accompli beaucoup de choses ensemble. Mon staff et moi-même avons toujours senti votre soutien ; nous ne l’oublierons jamais. Fulham restera dans mon cœur et, tôt ou tard, je reviendrai à Craven Cottage. » Le président Shahid Khan a ajouté : « Marco Silva quitte notre club avec toute ma gratitude et mes meilleurs vœux. Fulham et Marco formaient un excellent duo depuis cinq saisons, mais le changement est inévitable dans ce milieu, et nous nous sommes préparés en conséquence pour ce moment. »