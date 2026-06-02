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Marco Silva pourrait remplacer José Mourinho. L’entraîneur portugais quitte Fulham et est annoncé comme le successeur du « Special One », qui s’apprête à rejoindre le Real Madrid, sur le banc du Benfica
Fulham officialise ce départ, conséquence directe de l'effet domino provoqué par Mourinho.
Dans un communiqué officiel, Fulham a confirmé que Marco Silva quittera son poste d’entraîneur principal à l’issue de la saison. L’entraîneur de 48 ans quitte son poste après cinq années couronnées de succès, durant lesquelles il est devenu le troisième technicien le plus durable de l’histoire de la Premier League. Son départ est toutefois éclipsé par l’ombre menaçante de José Mourinho. L’emblématique coach quitte Benfica pour entamer son deuxième mandat au Real Madrid, où il retrouvera un effectif en pleine crise, privé de trophée majeur depuis deux saisons.
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La crise du Real Madrid entraîne le retour du « Special One »
Le grand club espagnol a traversé une période tumultueuse, qui a finalement ouvert la voie au retour de Mourinho. Le Real Madrid a récemment changé trois fois d’entraîneur : Carlo Ancelotti a quitté ses fonctions à la fin de la saison 2024-2025, et Xabi Alonso a été limogé après seulement une demi-saison à la tête de l’équipe. L’intérimaire Álvaro Arbeloa ayant démissionné, le « Special One » entame donc officiellement sa deuxième ère très attendue au Bernabéu. Pour combler le vide laissé à Lisbonne, Benfica a conclu un accord verbal avec Silva. Le club portugais lui a proposé un contrat de 4 millions de livres sterling (5 millions de dollars) par an, réussissant à le convaincre malgré une offre de Fulham deux fois plus élevée.
Des adieux émouvants à Craven Cottage
Malgré l’attrait de succéder à Mourinho, l’entraîneur sortant s’est dit très ému par son départ de Londres, exprimant sa gratitude sur le site officiel de Fulham. Dans une lettre ouverte aux supporters publiée par le club, Silva a déclaré : « À nos fans : dès le premier jour, je vous ai demandé d’être toujours à nos côtés, et vous l’avez été pendant ces cinq dernières années. Nous avons accompli beaucoup de choses ensemble. Mon staff et moi-même avons toujours senti votre soutien ; nous ne l’oublierons jamais. Fulham restera dans mon cœur et, tôt ou tard, je reviendrai à Craven Cottage. » Le président Shahid Khan a ajouté : « Marco Silva quitte notre club avec toute ma gratitude et mes meilleurs vœux. Fulham et Marco formaient un excellent duo depuis cinq saisons, mais le changement est inévitable dans ce milieu, et nous nous sommes préparés en conséquence pour ce moment. »
- AFP
Quelle sera la prochaine étape pour Mourinho et Silva ?
Un retour au Portugal permettrait à Silva de reprendre les rênes d’un club de Primeira Liga pour la première fois depuis onze ans. Sa première mission consistera à mener Benfica jusqu’au deuxième tour de qualification de la Ligue Europa. De son côté, Mourinho doit immédiatement stabiliser un vestiaire divisé au Real Madrid, dans le but de rétablir la domination du club sur la scène nationale et européenne la saison prochaine.