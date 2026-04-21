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Thomas Hindle

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Marco Rose succédera à Andoni Iraola à la tête de Bournemouth lorsque l'Espagnol quittera ses fonctions à l'issue de la saison de Premier League

M. Rose
A. Iraola
Bournemouth
Premier League

Marco Rose, ex-entraîneur du RB Leipzig et du Borussia Dortmund, prendra officiellement les commandes de Bournemouth à l’issue de la saison, a annoncé lundi le club de Premier League. Le technicien allemand succédera à Andoni Iraola, qui a déjà fait savoir qu’il quitterait ses fonctions en mai. Iraola, courtisé par plusieurs clubs, devrait être l’un des entraîneurs les plus convoités de l’été.

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    Rose prend les commandes du club

    Bournemouth n’a pas perdu de temps pour activer son plan de succession et remplacer Iraola. Si Kieran McKenna, le très apprécié entraîneur d’Ipswich, a été un temps envisagé, c’est finalement Rose qui a été nommé à la tête de l’équipe.

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  • RB Leipzig v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    Un pedigree impressionnant

    Rose arrivera sur la côte sud de l'Angleterre avec un palmarès solide. Autrefois considéré comme l'un des entraîneurs les plus réputés d'Europe, il a occupé plusieurs postes de haut niveau, notamment au Borussia Dortmund et, plus récemment, au RB Leipzig. Il a remporté deux fois le championnat d'Autriche et la Coupe d'Allemagne en 2023.

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    Iraola accède à un poste plus important

    Iraola devrait être pressenti pour un poste de premier plan cet été. L'entraîneur des Cherries a su convaincre grâce à son football offensif et à sa capacité à viser une place européenne avec un effectif relativement peu coûteux. Son nom a été cité comme successeur potentiel de Pep Guardiola, au cas où ce dernier quitterait Manchester City cet été. D'autres clubs, tels que le Real Madrid, Manchester United et Liverpool, pourraient également avoir des postes à pourvoir.

  • AFC Bournemouth v Manchester City - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Le parcours sans faute d'Iraola

    Depuis son arrivée en 2023, Iraola a constaté une progression constante de Bournemouth. Lors de sa première saison aux commandes, le club a récolté 48 points, un record historique. L’année suivante, il a conclu le championnat à la neuvième place. Cette saison, malgré le départ de joueurs valorisés à près de 300 millions de dollars, l’équipe reste en course pour une qualification européenne.

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