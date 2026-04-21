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Marco Rose succédera à Andoni Iraola à la tête de Bournemouth lorsque l'Espagnol quittera ses fonctions à l'issue de la saison de Premier League
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Rose prend les commandes du club
Bournemouth n’a pas perdu de temps pour activer son plan de succession et remplacer Iraola. Si Kieran McKenna, le très apprécié entraîneur d’Ipswich, a été un temps envisagé, c’est finalement Rose qui a été nommé à la tête de l’équipe.
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Un pedigree impressionnant
Rose arrivera sur la côte sud de l'Angleterre avec un palmarès solide. Autrefois considéré comme l'un des entraîneurs les plus réputés d'Europe, il a occupé plusieurs postes de haut niveau, notamment au Borussia Dortmund et, plus récemment, au RB Leipzig. Il a remporté deux fois le championnat d'Autriche et la Coupe d'Allemagne en 2023.
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Iraola accède à un poste plus important
Iraola devrait être pressenti pour un poste de premier plan cet été. L'entraîneur des Cherries a su convaincre grâce à son football offensif et à sa capacité à viser une place européenne avec un effectif relativement peu coûteux. Son nom a été cité comme successeur potentiel de Pep Guardiola, au cas où ce dernier quitterait Manchester City cet été. D'autres clubs, tels que le Real Madrid, Manchester United et Liverpool, pourraient également avoir des postes à pourvoir.
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Le parcours sans faute d'Iraola
Depuis son arrivée en 2023, Iraola a constaté une progression constante de Bournemouth. Lors de sa première saison aux commandes, le club a récolté 48 points, un record historique. L’année suivante, il a conclu le championnat à la neuvième place. Cette saison, malgré le départ de joueurs valorisés à près de 300 millions de dollars, l’équipe reste en course pour une qualification européenne.