Marco Rose succédera à Andoni Iraola à la tête de Bournemouth lorsque l'Espagnol quittera le club en fin de saison de Premier League

Iraola devrait être pressenti pour un poste de premier plan cet été. L'entraîneur des Cherries a su convaincre grâce à son football offensif et à sa capacité à viser une place européenne avec un effectif relativement peu coûteux. Son nom a été cité comme successeur potentiel de Pep Guardiola, au cas où ce dernier quitterait Manchester City cet été. D'autres clubs, tels que le Real Madrid, Manchester United et Liverpool, pourraient également avoir des postes à pourvoir.