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Marco Rose savoure le rêve européen « parfait » de Bournemouth après deux victoires consécutives en Ligue Europa
Une soirée historique au Vitality Stadium
Bournemouth a écrit une nouvelle page de son histoire jeudi soir en s’imposant largement 3-0 face à Sturm Graz lors de son tout premier match à domicile en compétition européenne. Le Vitality Stadium vibrait d’émotion tandis que le club poursuivait son début de campagne sensationnel en Ligue Europa. Après une victoire contre la Real Sociedad lors de la première journée, ce nouveau succès permet à l’équipe de Premier League de conserver un bilan de 100 % de victoires dans la compétition.
Les buts d’Evanilson et de Rayan ont donné le ton de la soirée, avant qu’Alvaro Rodriguez ne transforme un penalty avec sang-froid pour sceller la victoire. Ce succès a offert une parenthèse bienvenue dans les difficultés rencontrées sur la scène nationale et un moment d’euphorie à un club passé du bas de la pyramide du football anglais au plus haut niveau continental. Le propriétaire Bill Foley, venu des États-Unis spécialement pour le match, a vu son investissement porter ses fruits sur la grande scène.
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Rose revient sur une soirée particulière
Après un week-end éprouvant en Premier League, Rose s’est réjoui de la réaction de son équipe. Malgré une période difficile sur la scène nationale, où Bournemouth n’a toujours pas remporté de victoire et a subi une lourde défaite 5-1 sur le terrain de Chelsea, le club a réussi à inverser la tendance et à trouver son rythme en compétition européenne. Il a souligné que cette prestation convaincante, ponctuée de trois buts et d’un match sans encaisser de but, devait servir de base pour redonner confiance à l’équipe et améliorer ses résultats à l’avenir.
« C’est une grande victoire, une belle victoire. Je suis vraiment fier et heureux. C’est un privilège d’en faire partie. C’est une soirée particulière. Nous devons nous appuyer sur cette prestation, ce match sans encaisser de but et ces trois buts pour gagner en confiance dans nos prestations et nos résultats », a déclaré Rose. L’entraîneur a souligné l’importance de ce résultat pour le moral du groupe : « C’est le départ idéal, avec un match sans encaisser de but, également sur le plan de la prestation. Les efforts, l’attitude des joueurs, la réaction que nous attendions après le match de samedi. »
La profondeur de l’effectif et la rotation tactique
Rose a choisi de procéder à cinq changements dans son onze de départ en vue du prochain match de championnat contre Sunderland. Si ces modifications ont entraîné un début de match quelque peu poussif, la qualité de son équipe a fini par faire la différence lorsqu’Evanilson a ouvert le score d’une puissante tête. L’entraîneur a défendu ses choix, soulignant qu’il avait pleinement confiance dans la profondeur de son effectif pour jouer sur plusieurs tableaux cette saison.
« J’ai fait ces choix parce que j’étais confiant et que je crois en mes joueurs. Nous avons beaucoup de joueurs en forme, nous avons passé de bonnes semaines à l’entraînement. Cela me montre que nous sommes compétitifs. Il y a de la concurrence dans notre équipe. C’est ce dont nous avons besoin. Nous avons bien joué. Sturm est normalement une équipe qui presse haut. Nous ne lui avons rien concédé en première période. Ne pas encaisser de but était très important pour moi », a ajouté Rose.
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En quête d’une première victoire qui se fait attendre
La compétition européenne leur a offert un répit bienvenu face à leurs difficultés sur la scène nationale. Bournemouth cherche toujours sa première victoire en Premier League sous les ordres de Rose après avoir subi une lourde défaite sur le terrain de Chelsea le week-end dernier. Le match contre Sunderland, le week-end prochain, sera l’occasion idéale de se ressaisir, d’inverser la tendance et de décrocher enfin ses trois premiers points de la saison.
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