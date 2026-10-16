Marco Rose savoure le rêve européen « parfait » de Bournemouth après deux victoires consécutives en Ligue Europa

Bournemouth a écrit une nouvelle page de son histoire jeudi soir en s’imposant largement 3-0 face à Sturm Graz lors de son tout premier match à domicile en compétition européenne. Le Vitality Stadium vibrait d’émotion tandis que le club poursuivait son début de campagne sensationnel en Ligue Europa. Après une victoire contre la Real Sociedad lors de la première journée, ce nouveau succès permet à l’équipe de Premier League de conserver un bilan de 100 % de victoires dans la compétition.

Les buts d’Evanilson et de Rayan ont donné le ton de la soirée, avant qu’Alvaro Rodriguez ne transforme un penalty avec sang-froid pour sceller la victoire. Ce succès a offert une parenthèse bienvenue dans les difficultés rencontrées sur la scène nationale et un moment d’euphorie à un club passé du bas de la pyramide du football anglais au plus haut niveau continental. Le propriétaire Bill Foley, venu des États-Unis spécialement pour le match, a vu son investissement porter ses fruits sur la grande scène.