Marco Rose salue le Bournemouth « brillant » après une victoire historique en Ligue Europa contre la Real Sociedad

L'entraîneur a partagé sa fierté quant à la détermination de son équipe lors d'une interview d'après-match accordée à TNT Sports. Saluant la prestation courageuse de son équipe avant la pause, il a déclaré : « C'est le football de Bournemouth. »

En expliquant leurs tactiques agressives et la manière dont ils ont dû puiser dans leurs ressources par la suite, il a ajouté : « Nous voulons être actifs et défendre vers l'avant. Nous voulons nous créer des occasions. Nous avons eu une tête pour mener 3-0. Un match dure 90 minutes, et la première période a été vraiment brillante. »

Revenant plus en détail sur la performance, il a noté : « C'était très intense et difficile. Une première période brillante dans tous les domaines. La manière dont nous avons récupéré les ballons et eu la possession très haut. En seconde période, nous avons dû souffrir parce que nous n'étions pas aussi tranchants. Nous devons parler de la seconde période. »