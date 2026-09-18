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Marco Rose salue le Bournemouth « brillant » après une victoire historique en Ligue Europa contre la Real Sociedad
Début époustouflant scelle le triomphe
Bournemouth est entré dans l'histoire avec une victoire mémorable lors de son tout premier grand match européen grâce à des buts précoces de Justin Kluivert et Rayan dans les 20 premières minutes. Bournemouth est devenu le 38e club anglais à disputer une grande compétition européenne, six des neuf clubs à l’avoir fait ce siècle ayant remporté leur match d’ouverture. Cette victoire a également mis fin à la série de cinq matches sans défaite à domicile en Europe du club basque, en lui infligeant sa première défaite à domicile depuis octobre 2024.
- ZUMA Press Wire
« C’est le football de Bournemouth »
L'entraîneur a partagé sa fierté quant à la détermination de son équipe lors d'une interview d'après-match accordée à TNT Sports. Saluant la prestation courageuse de son équipe avant la pause, il a déclaré : « C'est le football de Bournemouth. »
En expliquant leurs tactiques agressives et la manière dont ils ont dû puiser dans leurs ressources par la suite, il a ajouté : « Nous voulons être actifs et défendre vers l'avant. Nous voulons nous créer des occasions. Nous avons eu une tête pour mener 3-0. Un match dure 90 minutes, et la première période a été vraiment brillante. »
Revenant plus en détail sur la performance, il a noté : « C'était très intense et difficile. Une première période brillante dans tous les domaines. La manière dont nous avons récupéré les ballons et eu la possession très haut. En seconde période, nous avons dû souffrir parce que nous n'étions pas aussi tranchants. Nous devons parler de la seconde période. »
Une étape franchie célébrée à l’extérieur
Cette victoire a déclenché des célébrations pleines d’émotion parmi les milliers de supporters en déplacement qui ont fait le voyage en Espagne pour cette soirée historique. Remerciant les fans présents dans les tribunes, l’entraîneur a ajouté : « C’est une magnifique victoire pour notre premier match européen. C’est formidable pour le club et pour les 2 000 supporters venus de Bournemouth. »
Ce résultat positif a marqué son deuxième succès à la tête de l’équipe toutes compétitions confondues, après une victoire tranquille 4-0 contre Lincoln City en Carabao Cup.
- ZUMA Press Wire
Des épreuves nationales éprouvantes se profilent
Une série exigeante de matches de Premier League attend désormais Bournemouth, avec des rencontres contre Liverpool et Chelsea de part et d’autre de la trêve internationale. Transformer les avantages au score en victoires sera essentiel après avoir laissé échapper des positions gagnantes lors de matches plus tôt cette saison. Une fois cette période difficile sur la scène nationale terminée, le club accueillera son tout premier match européen au Vitality Stadium contre le club autrichien du Sturm Graz.
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