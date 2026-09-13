Marco Rose reste optimiste malgré le record indésirable établi par Bournemouth en Premier League lors du match nul contre Brentford

Ce résultat laisse Bournemouth à la 15e place du classement et lui fait établir un record peu enviable en Premier League : celui de devenir la première équipe à mener lors de ses quatre premiers matches sans en remporter un seul.

Néanmoins, Rose a salué la résilience de son groupe au micro de BBC Match of the Day après le coup de sifflet final : « Nous étions menés pour la première fois de la saison, nous avons bien réagi, et pour ma part, heureusement, nous n'avons pas encaissé de but en fin de match. Nous avons eu plus d'occasions, plus de possession, nous étions la meilleure équipe.

« Brentford est un adversaire coriace, ils sont performants sur les deuxièmes ballons et ont aussi des joueurs assez grands et de bons footballeurs. J'ai aimé notre manière de rivaliser, notre façon de défendre dans la plupart des situations. J'aime la manière dont nous avons attaqué, notre attitude. Nous avons manqué de réussite dans un ou deux cas, donc nous ne prenons qu'un point. »