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Marco Rose reste optimiste malgré le record indésirable établi par Bournemouth en Premier League lors du match nul contre Brentford
Bournemouth accroché au terme d’un thriller
Schade a ouvert le score pour les visiteurs avant que Justin Kluivert n’égalise, puis Tavernier a renversé le match peu après la pause. Cependant, une erreur coûteuse du gardien Djordje Petrovic a permis à l’attaquant allemand d’inscrire son deuxième but du match et d’arracher le nul. Entré en jeu, Ben Gannon-Doak a ensuite vu sa frappe dans le temps additionnel heurter les montants, privant les Cherries d’une première victoire de la saison, longtemps attendue.
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Rose souligne une prestation positive
Ce résultat laisse Bournemouth à la 15e place du classement et lui fait établir un record peu enviable en Premier League : celui de devenir la première équipe à mener lors de ses quatre premiers matches sans en remporter un seul.
Néanmoins, Rose a salué la résilience de son groupe au micro de BBC Match of the Day après le coup de sifflet final : « Nous étions menés pour la première fois de la saison, nous avons bien réagi, et pour ma part, heureusement, nous n'avons pas encaissé de but en fin de match. Nous avons eu plus d'occasions, plus de possession, nous étions la meilleure équipe.
« Brentford est un adversaire coriace, ils sont performants sur les deuxièmes ballons et ont aussi des joueurs assez grands et de bons footballeurs. J'ai aimé notre manière de rivaliser, notre façon de défendre dans la plupart des situations. J'aime la manière dont nous avons attaqué, notre attitude. Nous avons manqué de réussite dans un ou deux cas, donc nous ne prenons qu'un point. »
Andrews exige une exécution plus tranchante
Ce point durement acquis prolonge à neuf matches la série d'invincibilité des Bees dans l'élite face aux Cherries (5 victoires, 4 nuls), égalant leur série de quatre matches sans défaite en début de saison 2023-2024.
L'entraîneur des Bees, Andrews, a estimé que son équipe était restée en deçà de ses standards, tout en saluant la prestation de son attaquant auteur d'un doublé : « Je pense que nous aurions pu faire mieux. Nous n'avons pas atteint le niveau que nous nous fixons.
« Nous venons dans un endroit difficile. Ils jouent d'une manière très spécifique, et c'était parfois difficile à gérer. Mais nous ne nous sommes pas facilité la tâche non plus par certaines choses que nous faisions. Au final, je pense que c'est un match pour un point.
« Il [Schade] a été électrique, vraiment. Dès son retour pendant la pré-saison, dans la façon dont il a abordé chaque chose. Il est dans un bon rythme dans son jeu. Il a l'air très libéré en ce moment, pourvu que ça dure. »
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La campagne européenne commence bientôt
Bournemouth doit rapidement se montrer plus solide défensivement avant son entrée en lice en Ligue Europa sur le terrain de la Real Sociedad le jeudi 17 septembre. Le calendrier éprouvant se poursuivra trois jours plus tard, lorsque les Cherries retrouveront les compétitions nationales en recevant Liverpool au Vitality Stadium lors de la cinquième journée. L’entraîneur fait face à un test crucial pour trouver la bonne formule et mettre fin à cette série sans victoire au milieu d’un calendrier surchargé.
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