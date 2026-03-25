Marco Reus donne des conseils à Jadon Sancho alors que l'on évoque un troisième passage au Borussia Dortmund pour le joueur écarté de Manchester United

Dans une interview accordée à SportBild, Reus a déclaré : « Mon principal conseil à Jadon est de regarder autour de lui pour trouver un endroit où il se sentira à nouveau chez lui et pourra retrouver son meilleur niveau. Et si cela s'avère être au BVB, ce serait une bonne chose pour lui et pour Dortmund. »

Au cours de leurs quatre années passées ensemble au BVB entre 2017 et 2021, le duo a formé un duo redoutable qui a permis à Sancho de s’imposer comme l’un des jeunes talents les plus productifs du football mondial. Reus garde un excellent souvenir des qualités qui rendaient la star née à Londres si dangereuse.

La légende de Dortmund a ajouté : « J’ai rarement joué aux côtés d’un joueur capable de prendre d’aussi bonnes décisions instinctivement et dans des situations difficiles. Au-delà de ses passes décisives et de ses buts, il sait ce dont le jeu a besoin et ce dont ses coéquipiers ont besoin. C’est un joueur qui attire deux ou trois adversaires vers lui et qui sait exactement quand il doit faire appel à ses coéquipiers au bon moment. »