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Marco Reus donne des conseils à Jadon Sancho alors que l'on évoque un troisième passage au Borussia Dortmund pour le joueur écarté de Manchester United
Une occasion de relancer une carrière au point mort
Reus a publiquement encouragé son ancien coéquipier à retourner en Bundesliga pour relancer sa carrière, qui marque le pas. Reus, qui évolue actuellement en MLS au sein du LA Galaxy, estime que l'environnement familier de Dortmund pourrait être exactement ce dont Sancho a besoin pour se remettre sur pied après des années de difficultés en Premier League.
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Reus exprime clairement son opinion sur le retour de Sancho
Dans une interview accordée à SportBild, Reus a déclaré :« Mon principal conseil à Jadon est de regarder autour de lui pour trouver un endroit où il se sentira à nouveau chez lui et pourra retrouver son meilleur niveau. Et si cela s'avère être au BVB, ce serait une bonne chose pour lui et pour Dortmund. »
Au cours de leurs quatre années passées ensemble au BVB entre 2017 et 2021, le duo a formé un duo redoutable qui a permis à Sancho de s’imposer comme l’un des jeunes talents les plus productifs du football mondial. Reus garde un excellent souvenir des qualités qui rendaient la star née à Londres si dangereuse.
La légende de Dortmund a ajouté : « J’ai rarement joué aux côtés d’un joueur capable de prendre d’aussi bonnes décisions instinctivement et dans des situations difficiles. Au-delà de ses passes décisives et de ses buts, il sait ce dont le jeu a besoin et ce dont ses coéquipiers ont besoin. C’est un joueur qui attire deux ou trois adversaires vers lui et qui sait exactement quand il doit faire appel à ses coéquipiers au bon moment. »
Le prix exorbitant d'un cauchemar pour Manchester United
Les propos de Reus interviennent à un moment difficile de la carrière de Sancho. Son transfert à Old Trafford en 2021 n’a pas répondu aux attentes et s’est avéré extrêmement coûteux pour Manchester United. Selon les estimations, entre son indemnité de transfert de 73 millions de livres sterling et son salaire élevé, le coût total de l’ailier pour le club avoisine les 138 millions de livres sterling, pour un rendement très faible.
Après n'avoir inscrit que 12 buts pour United et avoir connu une rupture très médiatisée avec l'ancien entraîneur Erik ten Hag, le club est impatient de limiter les pertes. Sancho sera autorisé à partir en tant qu'agent libre cet été, principalement pour permettre aux Red Devils de supprimer de leurs comptes son salaire hebdomadaire estimé à 250 000 £, alors qu'INEOS poursuit la restructuration de l'effectif.
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Un troisième passage chez les Black and Yellow ?
Même si un retour sur ses anciennes terres ferait une belle histoire, l'affaire est loin d'être conclue. Dortmund étudie la possibilité de le faire revenir pour la troisième fois, après son premier passage de 2017 à 2021 et un prêt de courte durée en 2024, mais les aspects financiers sont complexes. Selon certaines informations, le club de Bundesliga souhaiterait effectivement recruter un ailier, mais il examine plusieurs options.
Tout transfert définitif au Signal Iduna Park exigerait une forte baisse de salaire de la part de Sancho. Pourtant, l'intérêt de la Premier League s'étant refroidi après ses difficultés à Villa Park, un retour dans un environnement où il s'épanouit pourrait être la meilleure chance pour le joueur de 26 ans de se réaffirmer comme un attaquant d'élite européen.