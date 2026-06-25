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Marco Palestra : Pourquoi Chelsea a devancé l'Inter pour s'offrir un arrière latéral étoile estimé à 55 millions d'euros

Analysis
Chelsea
M. Palestra
Premier League
Inter
Atalanta Bergame
Cagliari
Serie A
FEATURES

Un nouvel été, un nouveau transfert à Chelsea pour une jeune pépite au fort potentiel. Mais cette fois, la donne pourrait être différente. Les Blues ont agi rapidement pour devancer l'Inter dans la course à Marco Palestra, jeune espoir de l'Atalanta, qui devrait devenir la première recrue de l'ère Xabi Alonso pour un montant de 55 millions d'euros (47 millions de livres sterling / 62 millions de dollars).

Arrière latéral polyvalent et dynamique, couronné « Défenseur de l’année » en Serie A après une saison impressionnante sous forme de prêt à Cagliari, le joueur de 21 ans semblait promis à San Siro cet été. Mais Chelsea a rapidement négocié un accord pour s’attacher ses services.

Alonso aurait déjà donné son accord pour ce transfert. Polyvalent, il peut s’intégrer aussi bien dans une défense à trois qu’à quatre, et occuper les deux côtés du terrain comme ailier ou arrière latéral.

Mais pourquoi Chelsea a-t-il devancé l’Inter et consenti un investissement aussi conséquent pour un joueur encore peu expérimenté au plus haut niveau ? GOAL vous explique tout...

  • Marco Palestra AtalantaGetty

    Là où tout a commencé

    Né à Buccinasco, dans la banlieue de Milan, en mars 2005, Palestra a entamé sa carrière professionnelle en intégrant le club local d’Assago à l’âge de cinq ans.

    Repéré par l’Inter quatre ans plus tard, il intègre l’Accademia Inter, mais les Nerazzurri ne le conservent qu’une saison. L’Atalanta, basée à Bergame proche de Milan, le recrute alors à 10 ans, séduite par ses performances. Il y évolue depuis.

    Il est devenu arrière droit presque par hasard : initialement milieu gauche, il a été reconverti dans l’axe défensif après avoir brillé à ce poste comme remplaçant de dernière minute chez les moins de 17 ans lors de la saison 2021-22, ayant déjà évolué plus haut sur l’aile. Ce changement de rôle, qui souligne sa polyvalence, est depuis devenu sa principale position.

    Il a ensuite enchaîné les performances de haut niveau : à 17 ans, il a brillé avec les U19 lors de la saison 2022-2023, délivrant 10 passes décisives, avant d’être immédiatement promu au sein de la nouvelle équipe U23, alors engagée en Serie C, juste avant l’exercice 2023-2024.

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  • FBL-EUR-C1-ATALANTA-STURM GRAZAFP

    La grande percée

    À la fin de la saison 2022-2023, Gian Piero Gasperini l’intègre à plusieurs reprises dans le groupe de Serie A sans toutefois le lancer sur la pelouse. Il doit attendre décembre 2023 pour effectuer ses débuts chez les professionnels, une entrée de six minutes en Ligue Europa contre Rakow alors qu’il vient tout juste de fêter ses 18 ans. Ce baptême du feu ne lui ouvre pas immédiatement les portes d’un temps de jeu régulier : il retourne donc peaufiner son apprentissage avec l’équipe U23.

    Promu dans le groupe pro avant la saison 2024-2025, il débute lors des trois premières journées, puis retrouve le banc et voit la seconde partie de l’exercice perturbée par une lésion aux ischio-jambiers.

    Son prêt à Cagliari, conclu en clôture du mercato estival 2025, s’est révélé décisif : Palestra y a trouvé un environnement favorable à son épanouissement. Depuis, sa progression est constante et son ascension, fulgurante.

  • Cagliari Calcio v US Lecce - Serie AGetty Images Sport

    Comment se porte l’équipe en ce moment ?

    Titulaire dès l’entame de la saison, Palestra s’est distingué comme arrière latéral offensif à Cagliari, brillant au sein d’une formation qui a lutté jusqu’au bout pour préserver sa place en Serie A.

    Polyvalent, il a alterné entre les postes d’arrière latéral droit, d’arrière droit et d’arrière gauche, et a régalé ses partenaires de quatre passes décisives lors de l’exercice 2025-2026. En janvier, il a été décisif contre la Fiorentina : d’abord passeur sur l’ouverture du score grâce à un centre millimétré, puis buteur d’une frappe placée, contribuant ainsi à une victoire cruciale 2-1.

    En mars, il découvre les sélections internationales avec l’Italie en entrant en jeu lors des barrages de la Coupe du monde, dont la finale perdue contre la Bosnie-Herzégovine, nouvelle déception pour les Azzurri.

    Ses performances tout au long de la saison, notamment dans le jeu offensif, lui valent d’être couronné « Défenseur de l’année » de la Serie A lors de la cérémonie de fin de saison, ainsi qu’un intérêt marqué de l’Inter, puis de Chelsea, en vue d’un éventuel transfert.

  • Cagliari Calcio v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport

    Principaux atouts

    Bien qu’il soit avant tout défenseur, Palestra se distingue par son aisance balle au pied. Sa grande envergure (1,85 m) lui permet de couvrir rapidement de longues distances, ce qui en fait un candidat idéal pour le poste d’arrière latéral.

    À 21 ans, il s’est hissé dans le 100e centile des joueurs de Serie A pour le nombre de dribbles tentés la saison passée (3,11), avec un ratio de 1,58 every 90 minutes ; seul Kenan Yildiz, ailier à la Juventus, a réussi plus de dribbles que ses 70 réussis. Bien positionné, il adresse également des centres.

    Ambidextre, il gagne encore en polyvalence et s’annonce comme un atout précieux pour Chelsea, qui, selon plusieurs sources, compte sur sa capacité à occuper plusieurs postes sous les ordres d’Alonso, adepte de systèmes tactiques fluides.

    Alors que son arrivée à Stamford Bridge se précise, le directeur sportif de Cagliari, Guido Angelozzi, vante les mérites du jeune homme : « Je le connais depuis ses débuts en jeunes, a-t-il confié à Tuttomercato. Il a tout : le physique, la puissance, la vitesse, le dribble. C’est un joueur complet à tous égards.

    C’est aussi un garçon formidable qui vit pour le football, il a une belle famille qui le soutient. Et un bon agent. Il a tout ce qu’il faut pour mener une grande carrière. »

  • ACF Fiorentina v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport

    Il reste une marge de progression.

    Comme l’analyse précédente le suggère, la défense n’est pas toujours la priorité absolue de Palestra, bien qu’il évolue officiellement comme arrière latéral. L’Italien a montré des lacunes dans les duels aériens et sa concentration a parfois été pointée du doigt. Il devra aussi s’adapter aux rigueurs physiques du football anglais, même si son profil semble y répondre favorablement.

    En phase offensive, ce produit du centre de formation de l’Atalanta devra travailler son sang-froid, sa frappe et sa finition pour devenir un arrière latéral complet, taillé dans le même bois que son futur coéquipier Reece James à l’apogée de son explosivité.

    À 21 ans, Palestra affiche logiquement encore quelques imperfections. Si Chelsea surveillera de près ses progrès défensifs, le club est convaincu que l’expérience et le temps combleront ces lacunes.

  • Cagliari Calcio v Udinese Calcio - Serie AGetty Images Sport

    Quelle est la prochaine étape pour le club ?

    Un temps annoncé à Arsenal puis à Manchester City, Palestra semblait destiné à rejoindre l’Inter, fraîchement couronné du Scudetto, club où il a déjà évolué et dont il se revendique supporter depuis son enfance. Mais Chelsea a frappé fort : d’après plusieurs sources, les Blues ont soumis une offre financière et des conditions contractuelles nettement plus avantageuses que celles des Nerazzurri.

    Marqueur significatif de l’influence d’Alonso, désormais directeur sportif plutôt que simple entraîneur, l’Espagnol aurait donné son feu vert à l’opération. Les Blues ont alors agi avec une rapidité fulgurante pour trouver un accord avec l’Atalanta et se hisser en tête de la course au défenseur en moins de 24 heures, devançant ainsi l’Inter.

    Ce chèque de 55 millions d’euros assure une plus-value nette à « La Dea », qui avait déjà décidé depuis plusieurs semaines de monétiser ce produit de son centre de formation plutôt que de le réintégrer après un prêt concluant.

    Le défenseur prend donc la direction de Stamford Bridge plutôt que de San Siro. Angelozzi est convaincu qu’il brillera en Angleterre : « J’étais persuadé qu’il irait en Premier League ; les recruteurs ont observé Marco et ont constaté qu’il correspond au profil idéal pour le championnat anglais. Seul l’Inter aurait pu le conserver, mais il est clair qu’à un moment donné, les Nerazzurri ont été surenchéris. »

    Interrogé sur l’épanouissement futur du joueur, il a ajouté : « Absolument. C’est un champion à son poste. »