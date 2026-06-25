Marco Palestra : Pourquoi Chelsea a devancé l'Inter pour s'offrir un arrière latéral étoile estimé à 55 millions d'euros

Arrière latéral polyvalent et dynamique, couronné « Défenseur de l’année » en Serie A après une saison impressionnante sous forme de prêt à Cagliari, le joueur de 21 ans semblait promis à San Siro cet été. Mais Chelsea a rapidement négocié un accord pour s’attacher ses services.

Alonso aurait déjà donné son accord pour ce transfert. Polyvalent, il peut s’intégrer aussi bien dans une défense à trois qu’à quatre, et occuper les deux côtés du terrain comme ailier ou arrière latéral.

Mais pourquoi Chelsea a-t-il devancé l’Inter et consenti un investissement aussi conséquent pour un joueur encore peu expérimenté au plus haut niveau ? GOAL vous explique tout...