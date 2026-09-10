C’est Claudio Marchisio le premier invité de « Se fossi tu », un format sur You tube du Corriere dello Sport. L’ancien milieu de terrain de la Vieille Dame évoque notamment l’actuelle Juventus.





L’attaque de la Juve : « Comment je l’alignerais ? Je mettrais Kolo Muani sur le côté gauche, pour exploiter sa vitesse et ses jambes, je placerais Woltemade dans l’axe, avec ses centimètres et sa technique, et à droite Conceicao, qui a touché le poteau contre Milan et qui est dans un bon moment. »





Sur Kolo Muani : « Il a été très désiré, j’espère qu’il va se débloquer et qu’il pourra trouver de la continuité. »





Le système et les nombreuses blessures : « Spalletti trouvera des solutions. Ce qui est certain, c’est que jouer avec un double milieu défensif, dans le 4-2-3-1, ce n’est pas si simple, pour les joueurs qu’a la Juventus. Koopmeiners en milieu défensif ne m’emballe pas, je le déplacerais plus haut. McKennie non plus n’est pas un milieu défensif. »





Le mercato : « Si je prendrais un joueur libre ? Ce n’est pas simple, parce que tu ne sais pas dans quelle situation tu le trouves, dans quelles conditions est le joueur libre, quelle préparation il a. »



