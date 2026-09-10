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Claudio MarchisioGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Marchisio : « Voici comment je ferais jouer l’attaque de la Juventus. Vlahovic s’est trompé, Gatti mérite plus de temps de jeu »

Juventus FC

L’ancien milieu de terrain de la Juventus donne son avis sur les problèmes de l’équipe de Spalletti

C’est Claudio Marchisio le premier invité de « Se fossi tu », un format sur You tube du Corriere dello Sport. L’ancien milieu de terrain de la Vieille Dame évoque notamment l’actuelle Juventus.


L’attaque de la Juve : « Comment je l’alignerais ? Je mettrais Kolo Muani sur le côté gauche, pour exploiter sa vitesse et ses jambes, je placerais Woltemade dans l’axe, avec ses centimètres et sa technique, et à droite Conceicao, qui a touché le poteau contre Milan et qui est dans un bon moment. »


Sur Kolo Muani : « Il a été très désiré, j’espère qu’il va se débloquer et qu’il pourra trouver de la continuité. »


Le système et les nombreuses blessures : « Spalletti trouvera des solutions. Ce qui est certain, c’est que jouer avec un double milieu défensif, dans le 4-2-3-1, ce n’est pas si simple, pour les joueurs qu’a la Juventus. Koopmeiners en milieu défensif ne m’emballe pas, je le déplacerais plus haut. McKennie non plus n’est pas un milieu défensif. »


Le mercato : « Si je prendrais un joueur libre ? Ce n’est pas simple, parce que tu ne sais pas dans quelle situation tu le trouves, dans quelles conditions est le joueur libre, quelle préparation il a. »


  • Sur Gatti : « Il mériterait d’avoir plus de place dans la rotation. Quand il a marqué contre l’AC Milan, si j’avais été à sa place, j’aurais tout de suite pris le ballon pour l’amener au centre du terrain, mais je comprends l’émotion du moment ».


    Sur les objectifs : « L’objectif de la Juventus doit toujours être de gagner, le “fino alla fine” doit être celui-là, aller le plus loin possible ».


    Sur le mercato : « Pour le milieu de terrain, il faudra faire quelque chose en janvier. Conceicao ? Si j’étais à sa place, je prolongerais tout de suite, parce que mon rêve est de toujours jouer à la Juventus ».


    Sur Vlahovic : « Si j’avais été à sa place, j’aurais géré la situation différemment, j’aurais essayé d’améliorer la relation avec la Juve, qui lui a beaucoup donné. J’aurais renoncé à un salaire plus élevé pour rester à la Juve. En plus, il est allé jouer dans une équipe qui ne joue pas la Ligue des champions ».


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