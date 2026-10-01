Marchisio : « Elimoghale, ils sont nombreux à le suivre à l’étranger, mais son rêve, c’est la Juve. Kayode ? Peut-être qu’il reviendra en grand »

Claudio Marchisio, ancien joueur de la Juventus et actuel consultant télé, ainsi qu’agent, compte aussi parmi ses joueurs représentés Destiny Elimoghale, talent né en 2009 du centre de formation de la Juventus. Interrogé par la Gazzetta dello Sport, Marchisio en parle en ces termes : « Il méritera ses débuts, ce sera à Spalletti d’en décider, nous espérons que cela pourra arriver. C’est un bon garçon, il a un grand potentiel et il est plus avancé que je ne l’étais à son âge. À l’étranger, ils sont nombreux à le suivre, mais son rêve, son rêve, son rêve, c’est la Juventus ».



