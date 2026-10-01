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Claudio MarchisioGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Marchisio : « Elimoghale, ils sont nombreux à le suivre à l’étranger, mais son rêve, c’est la Juve. Kayode ? Peut-être qu’il reviendra en grand »

Juventus FC
M. Kayode
C. Marchisio
D. Elimoghale

L’ancien milieu de terrain parle de la pépite du centre de formation de la Juventus (qu’il représente en tant qu’agent) et du latéral qui a réussi ses débuts avec l’Italie

Claudio Marchisio, ancien joueur de la Juventus et actuel consultant télé, ainsi qu’agent, compte aussi parmi ses joueurs représentés Destiny Elimoghale, talent né en 2009 du centre de formation de la Juventus. Interrogé par la Gazzetta dello Sport, Marchisio en parle en ces termes : « Il méritera ses débuts, ce sera à Spalletti d’en décider, nous espérons que cela pourra arriver. C’est un bon garçon, il a un grand potentiel et il est plus avancé que je ne l’étais à son âge. À l’étranger, ils sont nombreux à le suivre, mais son rêve, son rêve, son rêve, c’est la Juventus ».


  • Sur Kayode

    Puis Marchisio parle aussi de Michael Kayode (qui n’est pas l’un de ses joueurs), né en 2004, écarté très jeune par la Juventus et désormais en équipe d’Italie et à Brentford en Premier League, après être passé par Gozzano et la Fiorentina : « Kayode écarté par la Juve quand il était enfant ? On peut arriver au plus haut par des chemins différents, ça arrive. Peut-être que Kayode reviendra à la Juve en tant que grand joueur ».


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