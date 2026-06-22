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« Marcelo Bielsa nous a appris le fair-play ! » - Le sélectionneur du Cap-Vert, visiblement « contrarié », réagit après un incident de crampes lors du match nul contre l'Uruguay en Coupe du monde
Polémique sur l'égalisation de l'Uruguay
L’incident a eu lieu juste avant la mi-temps, alors que le Cap-Vert menait 1-0 grâce à un superbe coup franc de Kevin Pina. L’Uruguayen Federico Vinas aidait Telmo Arcanjo en lui tenant la jambe pour soulager une crampe, mais il a brusquement lâché le membre et a repris le jeu lorsqu’il a remarqué que l’attaque de son équipe se mettait en place. Sur le centre qui a suivi, Maxi Araujo a alors pu égaliser pour l’Uruguay.
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Bubista dénonce une application inéquitable des règles du fair-play
Bubista s'est dit « contrarié » après qu'un joueur uruguayen a interrompu l'assistance apportée à l'un de ses joueurs, victime d'une crampe, pour rejoindre l'attaque qui a conduit au but égalisateur des Sud-Américains. Il s'est montré visiblement frustré par ce qu'il a perçu comme un manque d'esprit sportif lors de cette séquence.
« J’ai été contrarié, car Bielsa nous a inculqué le fair-play. On le voit dans ses conférences de presse, on le voit dans les matchs de ses équipes. C’est grâce à son attitude que nous avons appris ce qu’est le fair-play », a déclaré le sélectionneur du Cap-Vert après le coup de sifflet final. « C’était frustrant, mais cela fait partie du jeu et de l’expérience nécessaire pour grandir avec l’équipe. »
En reconnaissant que pareille situation peut toucher n’importe quelle équipe,
Bubista a assumé la part de responsabilité de son équipe dans l’égalisation. « Nous aurions pu éviter cette situation, a-t-il expliqué. Nous aurions pu dégager le ballon au lieu de vouloir jouer, mais nous tenons à imposer notre style. Il est humain que les joueurs ressentent de la pression, et cela vaut aussi pour la sélection uruguayenne. Nous devons tirer les enseignements de cet épisode. »
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Un match décisif pour le Cap-Vert et l’Uruguay
Pour le Cap-Vert, ce tirage au sort confirme une nouvelle performance impressionnante sur la scène internationale, alors que l'équipe continue de jouer au-dessus de son niveau dans le groupe H. Elle disputera son dernier match contre l'Arabie saoudite à Houston, avec pour objectif d'entrer dans l'histoire en se qualifiant pour les huitièmes de finale. De son côté, l'Uruguay se retrouve sous une pression immense pour réaliser une bonne performance lors de son dernier match de phase de poules contre l'Espagne, vainqueur de l'Euro 2024.