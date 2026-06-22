Bubista s'est dit « contrarié » après qu'un joueur uruguayen a interrompu l'assistance apportée à l'un de ses joueurs, victime d'une crampe, pour rejoindre l'attaque qui a conduit au but égalisateur des Sud-Américains. Il s'est montré visiblement frustré par ce qu'il a perçu comme un manque d'esprit sportif lors de cette séquence.

« J’ai été contrarié, car Bielsa nous a inculqué le fair-play. On le voit dans ses conférences de presse, on le voit dans les matchs de ses équipes. C’est grâce à son attitude que nous avons appris ce qu’est le fair-play », a déclaré le sélectionneur du Cap-Vert après le coup de sifflet final. « C’était frustrant, mais cela fait partie du jeu et de l’expérience nécessaire pour grandir avec l’équipe. »