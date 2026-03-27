Marcelo Bielsa explique pourquoi il n'est pas retourné à Leeds depuis quatre ans, après son licenciement émouvant à Elland Road

À la veille du match opposant l'Uruguay à l'Angleterre, Bielsa a livré un rare aperçu sentimental de ses sentiments envers son ancien club. Il a expliqué : « Je ne suis pas revenu par nostalgie. Parfois, il faut résister à l'envie de revenir, et je veux garder cette nostalgie.

« Mon passage à Leeds m’a laissé les plus beaux souvenirs et m’a offert l’un des plus beaux cadeaux que le football ait pu me faire. La véritable force du football anglais repose sur les supporters et leur amour inconditionnel, qui permettent de construire un championnat exceptionnel. Ce championnat anglais ne serait pas ce qu’il est sans les sentiments de ses supporters. Pour ma part, j’ai passé quatre ans à Leeds.

« Mais en trois matchs, mon équipe a encaissé 14 buts et il serait très difficile de s’en sortir. J’ai toujours considéré que mon licenciement était justifié. »

Il a ajouté : « J’espère que Leeds parviendra à se maintenir, car c’est là qu’il doit être. Le club est une institution qui dispose des ressources et des joueurs nécessaires pour se maintenir. »