Getty Images Sport
Traduit par
Marcelo Bielsa explique pourquoi il n'est pas retourné à Leeds depuis quatre ans, après son licenciement émouvant à Elland Road
Le retour d'« El Loco »
Le retour de Bielsa au Royaume-Uni marque la première fois que l'Argentin entraîne dans ce pays depuis février 2022. Engagé par Leeds en 2018, Bielsa a mis fin, de manière mémorable, à seize ans d'absence du club en première division en remportant le championnat avec 93 points en 2020. Son style de jeu très intense, le « Bielsa-ball », a permis aux Whites de terminer à une impressionnante neuvième place lors de leur première saison de retour en Premier League. Cependant, un effondrement défensif début 2022 – au cours duquel son équipe a encaissé 14 buts en seulement trois matchs – a conduit à son licenciement, une décision que le manager chevronné admet aujourd’hui comme étant tout à fait justifiée compte tenu de la situation précaire du club à l’époque.
- Getty Images Sport
Résister à la nostalgie
À la veille du match opposant l'Uruguay à l'Angleterre, Bielsa a livré un rare aperçu sentimental de ses sentiments envers son ancien club. Il a expliqué : « Je ne suis pas revenu par nostalgie. Parfois, il faut résister à l'envie de revenir, et je veux garder cette nostalgie.
« Mon passage à Leeds m’a laissé les plus beaux souvenirs et m’a offert l’un des plus beaux cadeaux que le football ait pu me faire. La véritable force du football anglais repose sur les supporters et leur amour inconditionnel, qui permettent de construire un championnat exceptionnel. Ce championnat anglais ne serait pas ce qu’il est sans les sentiments de ses supporters. Pour ma part, j’ai passé quatre ans à Leeds.
« Mais en trois matchs, mon équipe a encaissé 14 buts et il serait très difficile de s’en sortir. J’ai toujours considéré que mon licenciement était justifié. »
Il a ajouté : « J’espère que Leeds parviendra à se maintenir, car c’est là qu’il doit être. Le club est une institution qui dispose des ressources et des joueurs nécessaires pour se maintenir. »
Un gage de qualité
Bielsa considère le match contre l'Angleterre comme un test tactique crucial pour son équipe uruguayenne, et se réjouit de pouvoir mettre sa philosophie à l'épreuve face à des adversaires de très haut niveau.
Le sélectionneur chevronné a expliqué : « Chaque match est une opportunité. Évidemment, je ne suis pas sans connaître la qualité des équipes que nous affrontons, mais je préfère toujours que les matchs que nous disputons exigent le meilleur de nous-mêmes. Et les spéculations autour d’un match qui s’est déroulé il y a quatre mois, au-delà du résultat très difficile que j’ai dû accepter… pour moi, jouer contre les meilleurs m’enthousiasme toujours. »
Il a ensuite développé le défi unique que représentent les Three Lions : « Affronter une équipe anglaise, compte tenu de l’histoire du football anglais et du type de compétition dans laquelle 90 % de leurs joueurs évoluent, est toujours un test qui exige le meilleur de nous-mêmes pour être surmonté. »
- AFP
Wembley et au-delà
Après le match amical de vendredi à Wembley, l'Uruguay se rendra à Turin pour affronter l'Algérie mardi à l'Allianz Stadium, dans le cadre de ses derniers préparatifs avant le coup d'envoi de la Coupe du monde 2026. L'équipe de Bielsa a été tirée au sort dans le groupe H pour cette grande compétition estivale, où elle débutera sa campagne contre l'Arabie saoudite avant d'affronter le Cap-Vert, puis l'Espagne.